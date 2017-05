Caridades Católicas ofrece servicios legales de inmigración

Por Eliana Céspedes

En los Estados Unidos viven más de doce millones de personas sin documentos. Multitudinarias manifestaciones de la comunidad hispana se han visto pasar a través de los años presionando de forma unificada una reforma migratoria que hasta el momento no tiene cuando llegar. Por lo tanto, es importante que la comunidad inmigrante se informe y conozca sus derechos dentro de este país.La Oferta al pendiente de las necesidades de nuestra comunidad inmigrante, entrevistó a Juan Gil García, Representante Legal de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas del Condado de Santa Clara, acreditado por la BIA (Board of Immigration Appeals), quien nos habló sobre los servicios que ofrecen.

Juan: La agencia de Caridades Católicas tiene más de 50 años sirviendo a la comunidad con diferentes programas. La idea de crear el Servicio Legal de Inmigración, un programa legal sin fines lucrativos, surgió por la gran demanda de muchas personas inmigrantes que iban a las parroquias y solicitaban ayuda legal de inmigración. Fue así como desde hace 30 años la agencia de Caridades Católicas creó este programa de inmigración.Juan: Nuestros servicios están abiertos a todas las personas en general de medianos y bajos recursos del Condado de Santa Clara. Nosotros no distinguimos raza, religión o sexo, estamos para ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance y que conozcan más sobre sus derechos.

Juan Gil García, Representante Legal de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas acreditado por la BIA, en una charla sobre Ciudadanía en un centro comunitario en Gilroy. Foto por Robert Yabes

El programa de Servicios Legales de Inmigración de Caridades Católicas, cuenta con su oficina principal en la Ciudad de San José, donde el costo básico por consulta es de $50 y varía según la dimensión del caso. También contamos con centros satélites localizados en el Este de San José y Gilroy donde algunos de los servicios son gratuitos. El proceso comienza con una consulta individual y aunque muchas personas lo ven como una pregunta simple, nosotros necesitamos saber más sobre el caso para contestarle adecuadamente.



¿Cuáles son los servicios legales que ofrecen?

Juan: El programa de Servicios Legales de Inmigración de Caridades Católicas, se compromete a un nivel alto de profesionalismo ya que desde que tomamos el caso de una persona nos convertimos en su Representante Legal en adelante. Los servicios que ofrecemos son los siguientes: Reunificación Familiar, Ayudando a víctimas de persecución y violencia doméstica (peticiones bajo el VAWA), TPS, Representación en procedimientos administrativos y judiciales, y Ciudadanía.

Entre otros servicios disponibles tenemos: peticiones de inmigrante para niños bajo cuidado de crianza, reemplazos de tarjetas de residencia permanente, extenciones para tarjetas de autorización de empleo, ayuda para pedir información bajo el “Freedom of Information Act” (FOIA), perdones por motivos de no ser admisible (I-601), cartas de sostenimiento, visas religiosas, entre otros servicios que incluye presentaciones gratuitas.

¿Opinión sobre la reforma migratoria?

Juan: Uno de los retos principales es el convencer a los gobernantes de la alta necesidad de aprobar una vía legal para las personas indocumentadas que residen en este país. Crear un diálogo con un mensaje claro que incluya a las personas que no están tan decididas sobre qué es lo piensan sobre la inmigración en general. Todo es política, algunos congresistas si sienten que es algo que no les ayuda para su campaña para ser reelectos o para una plaza electoral no empujan a un diálogo y esto atraza lograr un acuerdo para una reforma migratoria.

Mariana Barba, Representante Legal de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas, dando una presentación sobre los derechos de los inmigrantes en la Ciudad de San José. Foto por Robert Yabes

Actualmente las prioridades en este país son otras como la economía, reforma de salud, la guerra con Irak, entre otros temas, lo que deja pendiente una reforma migratoria. La esperanza es lo último que se pierde. Es importante que todas las personas sin documentos conozcan bien cuáles son sus derechos.

¿Qué opinas del miedo que muchos inmigrantes tienen sobre el Censo 2010?

Juan: Primeramente el Censo no comparte la información de los individuos con otras agencias del gobierno. Además, la información que utiliza el Censo es para determinar varios puntos, como por ejemplo, cómo se van a distribuir los recursos sociales, políticos y económicos y cómo se va invertir en la infraestructura de las comunidades, escuelas, calles y carreteras. El participar en el Censo es una manera de ser representado aunque no se tenga el derecho al voto.

Es importante tener presente que si queremos lograr la reforma migratoria debemos hacernos contar para que el gobierno estadounidense esté informado de cuántas personas indocumentadas existen en este país y con un número exacto encuentren una pronta solución o vía legal que ayude a millones de inmigrantes indocumentados en este país.

Todas las personas que vivimos en este país inmigrantes o no podemos crear una diferencia si unimos fuerzas, si creemos en nuestro ideales y sabemos nuestros derechos. Por lo tanto si queremos una reforma migratoria debemos seguir luchando y no rendirnos porque ¡Sí Se Puede! y la voz del inmigrante será escuchada.

Los Servicios Legales de Inmigración de Caridades Católicas del Condado de Santa Clara está ubicado en 2625 Zanker Road, San José, CA 95134. Para más información llamar al (408) 944-0691 ó visite la página de Internet www.catholiccharitiesscc.org.