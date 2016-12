2017 Ford Fusion hibrido. Prueba de manejo

Por Roger Rivero

En un segmento donde el aburrimiento es Rey, el Ford Fusion desde su debut hace cinco años, ha sido considerado uno de los sedanes mejor diseñados. Con raras excepciones, los híbridos actuales siguen priorizando ahorro de combustible sobre rendimiento, así pues, si usted es de los que aprecia el manejo deportivo, o salir quemando gomas cuando alguien se muestra imprudente en tráfico, este no es su auto.

Si es de los que disfruta el manejo sosegado y escasos viajes a la gasolinera, siga leyendo. En el 2017, este sedan recibe una variedad de actualizaciones. Es más fácil de distinguir del modelo del año pasado por su parte delantera y remodelados faros. En el interior, Ford ha reemplazado el anterior sistema MyFord Touch con una nueva interfaz de información y entretenimiento, el sistema Sync 3, del que comentaremos más ampliamente. El selector de velocidades ahora es rotativo, y el freno de emergencia responde por un botón.

El interior del Fusion es cálido, pero minimalista. Los materiales usados son de alta calidad, y el nuevo nivel de acabado Platinum, como el que nosotros probamos, tiene una cabina que rivaliza de “te a tu” con sedanes de lujo. Los acabados en cuero son especialmente elegantes. Ford ha conservado mandos de perillas al para los controles como el ajuste del clima y el volumen de la radio, que se utilizan con frecuencia, algo que agradecemos, pues la tendencia actual es contraria. Otros controles se manejan a través de botones sensibles al tacto, lo que puede resultar frustrante hasta que se aprenda sus peculiaridades.

La inclusión este año del Sync 3 en el Ford Fusion, es una de esas que se recibe con entusiasmo. Quizás muchos no conozcan, o recuerden, el fiasco de Ford con su anterior sistema de información y entretenimiento o “infotainment”. El fabricante fue uno de los primeros en ofrecer este tipo de comodidad de forma masiva, y no exclusiva en modelos caros, pero los resultados fueron catastróficos. MyFord Touch, basado en Windows (¿será esta la razón de tantos problemas?) provocó tantos enfados a los conductores, que Mark Fields, Presidente ejecutivo de Ford, rompió de un golpe la pantalla en uno de sus autos, frustrado por tanta mediocridad informática. Este incidente no es anecdótico. Es parte de documentos presentados en una demanda judicial colectiva en contra de Ford, en una corte de California.

El nuevo Sync 3, ahora basado en un sistema operativo desarrollado por Blackberry, es, sin lugar a dudas, uno de los mejores en la actualidad. Quienes quieran encontrar funcionabilidad, buen diseño, sentido instintivo y excelente respuesta en un sistema de información y entretenimiento, no tendrán que mirar más allá del Sync 3 de Ford.

Sobre la conducción del Fusion Hibrido 2017, hay tres aspectos que quiero destacar. La transición entre los motores de gasolina y eléctrico, es una de las más armoniosas he imperceptibles que haya experimentado. Por otra parte, los frenos regenerativos, que necesitan siempre algo de adaptación cuando se conduce un auto híbrido o eléctrico por primera vez, se sienten en este auto muy cercanos a la experiencia del frenado en autos regulares. Por último, el ruido del motor. Diferenciado al modelo del 2015 que probamos antes y de algunos híbridos en la competencia, cuando la aceleración es dura, el Fusion tiene niveles bajos de ruido del motor.

Con consumo de 43 millas por galón en la ciudad y 41 en la autopista, este auto es uno de los sedanes medianos más eficientes del mercado. También es el Fusion hibrido uno de los más baratos, sobre todo en los modelos de gama baja. $25,185 dólares cuesta el S, escaso en prestaciones como es de esperar. El SE trae asientos ajustables eléctricos, radio por satélite y entrada sin llave por unos $800 dólares más. Por unos $3,000 se le puede agregar al SE un paquete de lujo, que entre otros, adiciona calefacción a los asientos, arrancado remoto, mejor sistema de audio y tapicería de cuero.

Los niveles de acabado Titanium y Platinum, adicionan buena cantidad de dólares al Fusion, llegando a los $37,020 para este último. La elección de un auto hibrido sigue estando ligada a la conciencia ecológica de sus compradores. Las opciones son diversas, y la calidad de estos autos sigue en ascenso. Por citar solo un ejemplo, el Cheverolet Malibu hibrido, tiene mejores números de consumo y trae más prestaciones de forma estándar que este Fusion.

Para beneficio del consumidor, ya no es solo Toyota el referente en materia de híbridos. Fue el primero, pero como acierta el refrán, “no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien” …y el Ford Fusion hibrido, parece saber hacerlo.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes, como préstamo por una semana, para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.