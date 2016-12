DESDE MI PERSPECTIVA – 2016 AGÓNICO… 2017 PREOCUPANTE

Por Ernesto I. Garibay Mora

Culmina el año 2016, dejó a su paso episodios lamentables en el contexto internacional como los miles de inmigrantes de Alepo, su crisis humanitaria y su catástrofe; los actos terroristas de ISIS, el Brexit como avance del aislamiento británico y la crisis financiera en Europa; las dificultades sociales y de abasto en Venezuela, la crítica a los gobiernos latinoamericanos de izquierda con el expresidente Lula en Brasil…el nefasto y peligroso triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y las manos rusas en la elección…la muerte de Fidel… sólo por mencionar algunos eventos trascendentes en este añejo año que se va.

En México no hay nada nuevo a lo que ocurre prácticamente todos los años, aumento de la gasolina, el diesel y de los productos derivados de los hidrocarburos, incremento en las tarifas en el consumo eléctrico…aumento de tan sólo 7 pesos al salario mínimo, corrupción exorbitante de gobernantes estatales, PRI, PAN, PRD… todo igual, además un gobierno que no ha cumplido con las expectativas; reformas sin trascendencia para la sociedad mexicana, inseguridad…en fin.

Como antiguo augur nos preguntamos ¿qué nos depara el 2017? En el Medio Oriente la misma constante…la lucha contra el terrorismo árabe o más bien contra todo aquello que tenga semejanza como la raza, idioma, religión, vestido, etc., aunque en esencia no sean yihadistas; un comercio internacional donde las grandes potencias, principalmente Estados Unidos, mantendrán la hegemonía sobre los aranceles a una tasa insostenible para los productores, lo que provocará más pobreza en el mundo. Un Trump terrible para todo aquello que, según su miope perspectiva personal, no sea adecuado para sus propios intereses empresariales…peligro para el mundo puesto que será un monigote a las decisiones políticas de Rusia.

Será sin duda un año lamentable para los hermanos inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, tengan o no documentos legales, aumentarán los costos por servicio médico…la planta productiva se vendrá abajo…y es muy probable una oleada de familias que retornarán a sus países sin haber cumplido el utópico Sueño Americano. Por lo menos el próximo año, a partir del día 20 de enero…la situación social será muy complicada y no nos extrañe ver públicamente a los grupos supremacistas blancos izando sus banderas como pretendidos dioses juzgadores de las razas universales.

Por su parte en México, se vendrá sin duda alguna, una fuerte crisis económica y el peso caerá frente al dólar quizá hasta el 10%, es decir, es probable que lleguemos a un poco más de 22 x 1.

Por supuesto que habrá destapes para la sucesión del 2018…El eterno e inapropiado AMLO, de MORENA; dentro del PRI van a sobresalir los precandidatos Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Eruviel Ávila actual gobernador del Estado de México y quizá por ahí se inserte al sobreviviente Luis Videgaray; en el PAN, es indiscutible que Margarita Zavala y Ricardo Anaya; dentro de los llamados Independientes, sobresale Jorge G. Castañeda, con mucho mayor tablas que Pedro Ferriz y del PRD, sólo Miguel Ángel Mancera. Aunque no se puede desechar la interesante posibilidad de que una coalición de los partidos chicos le solicite al empresario Carlos Slim ser su abanderado, una posición importante dado el contrapeso que sería contra el nefasto Trump…¿por qué no? Tendría mucha más visión financiera que cualquier otro candidato, conocedor del mundo político y financiero y además reconocido como uno de los empresarios más influyentes del mundo.

En muchos ámbitos, las predicciones para el 2017 no son halagüeñas, no obstante debemos hacer nuestro mayor esfuerzo como individuos y sociedad, para mitigar los efectos negativos que se aproximan.

Por lo pronto les envío un fuerte abrazo y felices fiestas.