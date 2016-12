La alegría del folclore mexicano será el toque latino en Desfile de las Rosas

Los Ángeles, 29 dic (EFEUSA).- Alegres por representar a los hispanos en Desfile de las Rosas 2017, la banda musical mexicana Búhos está lista para interpretar melodías latinoamericanas en la fiesta de año nuevo en Pasadena, California.



“Al ver cómo los latinos sienten la música, lo que estamos tocando, es como si tuvieran algo de allá, algo de México, algo de lo que es Latinoamérica, que a veces aquí no se puede sentir”, dijo a Efe Irving Rodríguez, trompetista del grupo veracruzano.



El Desfile de las Rosas 2017, que lleva por título “Ecos de éxito”, se celebrará el 2 de enero para acatar el reglamento de “nunca en domingo” con que se inició este evento en 1890 para evitar que el bullicio de celebración provocara el relinchar de los caballos afuera de las iglesias.



La banda de la escuela técnica número 3 de Xalapa, que cuenta con 130 músicos y 20 bailarinas folclóricas, es una de las 21 agrupaciones musicales que recorrerán alrededor de 12 kilómetros del Bulevar Colorado de la ciudad californiana.



La mejor manera de mostrar la cultura latinoamericana es a través de “nuestra música y nuestro baile” dijo a Efe José Márquez, saxofonista de la agrupación, que apostó por mostrar a los miles de angelinos que se espera acudan a la cita la “belleza” de los ritmos mexicanos.



Por su parte, Daniela Carpio, bailarina, dijo que danzar al son de la banda “es muy bonito, porque vas sintiendo la emoción y la felicidad que te transmite cada canción”.



Para la veintena de bailarinas, “lo principal es llevar siempre una sonrisa para transmitir felicidad a la gente”, aseguró la joven, quien contó que igual que muchos de sus compañeros desea competir por becas para después regresar a estudiar en universidades de Estados Unidos.



Antes de participar en el Desfile de las Rosas, los músicos mexicanos actuarán en Disneyland este viernes y el 31 de diciembre participarán en el “Band Fest”.



Representar a los hispanos en el Desfile de las Rosas “es una responsabilidad muy grande”, dijo a Efe Eric Mota, director musical de Buhos y quien en ediciones anteriores de este desfile lideró otras bandas mexicanas.



“En las oportunidades que he tenido de desfilar he visto gente llorando, gente aclamando su país”, declaró.

“Todo eso se lo traté de transmitir a ellos para que supieran la responsabilidad que tienen, no es solamente un desfile, no es solamente tocar, es llevar el espíritu, la alegría del Jarocho (Veracruzano) a todos los latinos”, indicó.



Para el Desfile de las Rosas 2017, explicó, han elegido canciones “animadas” y muy “representativas” como “Cielito lindo”, “Pelea de gallos” y “América”.