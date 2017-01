Los Earthquakes contratan a Jesse Fioranelli para ser el Gerente General

SAN JOSE, Calif. – Los San Jose Earthquakes anunciaron hoy que el club ha contratado a Jesse Fioranelli como el gerente general. Fioranelli trae al San Jose su amplia experiencia, tras haber ocupado puestos ejecutivos en los cuerpos técnicos y en el manejo de varios clubes europeos que disputan en el nivel más alto de fútbol profesional. Fioranelli también trabajó como agente de jugadores por más de seis años.

“Estamos emocionados de darle la bienvenida a Jesse en la familia de los Quakes”, dijo el presidente de los Earthquakes Dave Kaval. “El currículo de Jesse es tremendo, completo y nos impresionó inmediatamente. Creemos que la dirección de nuestro cuerpo técnico está en buenas manos. La búsqueda del gerente general duró mucho tiempo, pero estamos contentos que el proceso riguroso nos dio a un candidato de la calidad de Jesse”.

Desde Julio 2015, Fioranelli fue parte de “Direzione Sportiva”, el departamento de dirección deportiva de AS Roma, donde tuvo el rol integral de supervisar el programa comprehensivo The Roma Way en las áreas de exploración de jugadores, análisis de los partidos, el desarrollo de jugadores y el reclutamiento del primer equipo y el sistema juvenil. Fioranelli también fue responsable por expandir el conocimiento del mercado y la red de contactos con los clubes, agentes y las federaciones en Europa y Latinoamérica, incluso de una colaboración del desarrollo de jugadores con la selección de Alemania previo a la Eurocopa 2016.

“Estoy honrado por ser parte de la familia de los Quakes y empezar la próxima etapa de mi vida”, dijo Fioranelli. “Desde el momento que conocí a Dave y los dueños del club, sentía una conexión fuerte con los Quakes, sus personas y las oportunidades emocionantes que intentaremos lograr juntos en el futuro. Conversé con Chris (Leitch) y Dominic (Kinnear) y estoy emocionado de trabajar con ellos. Estamos comprometidos en traer un estilo de fútbol desde el primer equipo a la academia que le hace a la comunidad sentir orgullosa”.

Con Fioranelli parte del equipo, Roma concluyó la temporada 2015-16 en tercer lugar de la Serie A con un récord de 23-4-11, logrando un puesto en la ronda de eliminatorias para participar en la Liga de Campeones de UEFA 2016-17. Durante la temporada 2015-16, el club anotó más goles (83) y sufrió menos derrotas (4) de todos los equipos de la primera división de Italia. Actualmente, Roma está ubicada en segundo lugar en Serie A con un récord de 12-4-2.

Antes de unirse al Roma, Fioranelli fue el director de análisis para Lazio desde julio 2012 hasta junio 2015. Con su rol, Fioranelli supervisó el análisis de los jugadores y los partidos, y la exploración y reclutamiento para el club italiano. Fioranelli también trabajó cerca con la academia de SS Lazio y contrató al director de la academia. Durante su tiempo con Lazio, el club de Roma ganó la Coppa Italia 2012-13, calificó para la Liga Europea de UEFA y terminó la temporada 2014-15 de Serie A en tercer lugar (21-11-6). Lazio también calificó para la ronda de eliminatorias para participar en la Liga de Campeones de UEFA 2015-16.

Por siete mese antes de llegar a Lazio, Firanelli fue encargado del análisis para Samsunspor de la primera división de Turquía. Durante el breve tiempo que estuvo con el club turco, Fioranelli digirió los intentos de buscar jugadores en el mercado de transferencia 2011-12 e hizo análisis con videos antes y después de todos los partidos.

Más que su experiencia por el lado técnico de fútbol, Fioranelli también tiene más de seis años de experiencia como agente de jugadores con la empresa First Artist Plc (London AIM) y FIO Agency. Representó jugadores y realizó transferencias entre Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Fioranelli también tiene experiencia en la industria de seguro privado, representando a clientes de alto ingreso y súper alto ingreso en Italia y Monte Carlo por un año con su rol de gerente de negocios para Zurich Private Banking Solutions.

Después de asistir a Towson High School en Maryland, Fioranelli asistió a Franklin College en Suiza y consiguió su Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Gales. Su publicación, ¿Por Qué Invertir en Fútbol Italiano?, recibió reconocimiento de la Federación de Fútbol de Italia. Fioranelli ha presentado varias conferencias de deportes y habla con fluidez alemán, español, francés, inglés y italiano.

Chris Leitch, quien sirvió como el gerente general interino de los Earthquakes desde agosto 2016, continuará trabajando con los Earthquakes como el director técnico.