Draymond Green y Klay Thompson coinciden en seguir enfocados y entregando todo por los Warriors

Texto por Eliana Céspedes/ Fotos por Erick Castellón

Los Golden State Warriors siguen con su buena racha tras anotarse varios triunfos consecutivos, que les permiten seguir controlando la liga con la mejor marca y alcanzar nuevos récords en la historia de la NBA.

La Oferta se trasladó a la base de los Warriors el pasado 13 de enero previos al juego contra los Detroit Pistons esa misma noche, en una conferencia de prensa donde dos de sus estrellas Draymond Green y Klay Thompson, estuvieron accesibles para dar declaraciones sobre sus presentaciones en los últimos juegos y expectaciones para los próximos.

Draymond Green, uno de los jugadores que sigue demostrando buen récord de triples-dobles, rebotes y asistencias en la competencia, aun afirma que tiene más para dar.

Tras los últimos juegos contra Sacramento y Miami Heat, opina que “a pesar que ganaron hay cosas que se tienen que seguir conversando y creando nuevas jugadas con anticipación para lograr nuestros objetivos y sabemos tenemos el tiempo y la capacidad para hacerlo. Contra Miami Heat después del medio tiempo lo tuvimos ajustado pero supimos dirigirnos y afianzar en anotar. Siempre nos enfrentamos contra buenos equipos al igual que sus jugadores, como James de Miami que juega expectacular y que junto a su defensa hacen de su equipo buenos contrincantes”.

Recordando en su pasado contestó antes una de las preguntas que se mencionó sobre su crecimiento como jugador ante esto responde que “mi tío fue un gran maestro, él me enseñó desde muy pequeño basquetball y fue así como tuve influencia a este deporte que fui creciendo con grandes aspiraciones. Y durante el tiempo y mi carrera como deportista he tenido buenos maestros que han sido y siguen siendo gran influencia para mí, así como también me ayudaron a descubrir este don que tengo y disfruto hacerlo”…ante una premisa concluye…”Si me veo yo como coah enseñando no sé…es muy pronto para saberlo”.

Otro de los jugadores pilares de las estrellas de los Warriors, Klay Thompson, que viene desde el año pasado con un récord de anotar 60 puntos y convertirse en el cuarto que lo logra en el equipo, en una jornada de la NBA, se siente motivado y listo para dar más a su equipo. Y tras algunos descansos por lesiones y las olimpiadas, comentó que “todo este tiempo me ha ayudado mucho, era para mí extraño perderme de jugar un juego, pero más que un descanso físico fue algo mental que necesitaba. Ahora estoy listo y emocionado por anotar y hacer ganar a mi equipo”

Ante el próximo clásico este lunes contra Cavaliers, Thompson, se siente muy enfocado y motivado ante este enfrentamiento y opina que “tanto él como sus compañeros esperan este enfrentamiento emocionados y con el objetivo de ganar”. Entre otras cosas que Thompson recibió este año fue la apreciación que tuviera su escuela mater del que fue graduado en Santa Margarita en el 2008, de tener su número de jersey retirado durante una asamblea de la escuela del cual se sintió orgulloso y feliz ante el homenaje, sobre todo como ejemplo para los muchos jóvenes que amen el deporte y se esfuerzen por lograr lo que quieren.