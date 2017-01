Peña Nieto cancela su viaje a EE.UU. para reunirse con Trump

México, 26 ene (EFE).- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció hoy que cancela el viaje que tenía previsto realizar el próximo 31 de enero a EE.UU. para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”, afirmó Peña Nieto en su cuenta de la red social Twitter.

El presidente estadounidense firmó el miércoles dos decretos sobre fortalecimiento de la vigilancia migratoria, siendo que el primero de ellos determina el inicio “inmediato” de los pasos necesarios para construir un “muro físico” en la frontera.

En declaraciones a la red de TV ABC News, Trump insistió en que México pagará por la gigantesca obra, cuyo costo podría alcanzar hasta los 50.000 millones de dólares, según diversas fuentes.

— México no pagará el muro —

Peña Nieto repudió el miércoles la decisión del mandatario estadounidense y reiteró en un mensaje difundido a través de las redes sociales que su país no pagará por la ampliación del muro fronterizo de unos 3,200 kilómetros de largo.

“México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”, dijo. “Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide”, comentó.

“Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington, y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir”, sostuvo.

El mandatario estadounidense también ha dicho que desea renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que su país firmó en 1994 con México y Canadá, e imponer un fuerte impuesto fronterizo.

“México ofrece y exige respeto”, dijo Peña Nieto. “México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno; acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos”, agregó.

— Protección a inmigrantes —

El presidente de México también dijo que ordenó a la cancillería reforzar las medidas de protección a los migrantes en Estados Unidos y que su Gobierno les brindará asesoría legal.

“Los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”, señaló.

Trump, quien en su campaña acusó a México de enviar a Estados Unidos a violadores y otros criminales, también ha amenazado con expulsar a millones de inmigrantes ilegales, pero el miércoles dijo que aquellos que ingresaron a su país siendo niños no deben estar preocupados por la deportación.

“Ellos no deberían estar muy preocupados”, dijo Trump en una entrevista emitida el miércoles en ABC News. “Tengo un gran corazón, vamos a cuidar de todos”, declaró el republicano.

“Vamos a establecer una política sobre eso en el próximo período de cuatro semanas”, añadió.