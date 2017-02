Por segunda vez en su historia, San José tiene una Vicealcaldesa Latina

Tuvieron que pasar 30 años para que una latina ocupara un sitio en el Concejo de la Ciudad

San José, CA. 11 de febrero, 2017

Por Nahuí Ollín

Tuvieron que pasar 30 largos años para que la Ciudad de San José, la tercera más grande del estado, y la décima a nivel nacional, tuviera nuevamente una Vicealcaldesa. Ayer por la tarde noche, hizo su presentación formal, en la Plaza de la Herencia Mexicana, Magdalena Carrasco, quien representa al Distrito 5 de la ciudad, en el corazón del área de Alum Rock.

“Me siento muy orgullosa de que todo el Concejo de la Ciudad haya apoyado mi nominación para el puesto de Vicealcaldesa. Les agradezco a los concejales y al alcalde de San José el voto de confianza” manifestó Carrasco, para después añadir que en los tiempos que corren en el país, donde el actual presidente ha manifestado abiertamente su desdén por los latinos, Carrasco cree que es el momento ideal para ocupar ser la Vicealcalde de San José. “Hace 30 años Blanca Alvarado fue la primera latina que ocupó un puesto en el Concejo de la Ciudad, y ella nos abrió las puertas, mucho camino. El hecho de que la Ciudad reconozca que el valor y la contribución del Este de San José, es importante para todos los que vivimos aquí. Este es un triunfo para todos, no sólo para los latinos”—expresó, para a continuación afirmar—“nos hemos comprometido todos, desde la policía, hasta los Concejeros de la ciudad, con la comunidad inmigrante, los musulmanes, los vietnamitas, los latinos, los chinos, con todos los que vivimos en esta ciudad, que viven con miedo, que estamos unidos, que no nos vamos y que estamos de su parte, que no tengan miedo, comuníquense con nosotros para poder defenderlos”.

El mensaje de la Vicealcaldesa Carrasco—que desde enero 18 del presente año ocupa el puesto—fue claro para toda la comunidad: esta es una ciudad exitosa, donde estamos todos unidos, una bella ciudad para vivir, pero “tenemos que reconocernos, valorarnos, respetarnos, al igual que nosotros reconocemos lo que somos, lo que contribuimos de manera significativa para al país y para el estado” concluyó.

Para Jesús Flores, Presidente de la Asociación de Negocios de Alum Rock y Santa Clara, es un orgullo que la Vicealcaldesa Carrasco sea latina y del este de San José “creo que por la relación que ella tiene con el Este de San José, que es excelente, sabemos que va a ser mejor, porque ahora no sólo se limita a esta parte de la ciudad, sino a la totalidad de San José—para añadir después que—el Alcalde Liccardo, sabe de su visión sobre el Este de San José, ella velará por toda la ciudad; tiene gran calidad humana, es honesta, y sobre todo es muy trabajadora. Creo que estamos en buenas manos, tenemos una gran representación que quiere ayudar a la comunidad”, concluyó.

Por su parte, Teresa Castellanos, quien es parte del Distrito Escolar Unificado de San José, “expresó que ya era tiempo para que hubiese una latina, no sólo alguien con el apellido latino, que ocupara un puesto de importancia dentro del organigrama de la ciudad, “la comunidad puede esperar una mejor representación en la ciudad, algo de lo que los latinos hemos carecido en la ciudad; por fin tenemos cinco latinos en el Concejo de la Ciudad”—al mismo tiempo que existe esta representación latina, para Castellanos el mensaje a la nación y en especial al actual Ejecutivo Federal es claro—“en estos momentos críticos, debemos estar en solidaridad con nuestra comunidad, no sólo con la gente que vota, tenemos que seguir avanzado, debemos lograr el cien por cien del voto latino, a nivel estatal y federal; esa participación del voto latino, y de todos en general, hizo que en California no ganara el 45 (haciendo alusión a Trump como presidente electo número 45 en la historia del país); somos un Estado que se enfrenta al 45, porque somos un estado que comprende y apoya a su comunidad, es hora de decirle al 45 que todos contamos y que nos vamos a hacer valer como personas que vivimos y hacemos crecer a este país” afirmó.

Para el Asambleísta Ash Kalra el hecho de que Magdalena Carrasco sea la Vicealcaldesa de San José, representa el hecho de que “le dará voz, una voz que se ha de escuchar, a las diferentes culturas que viven en nuestra ciudad, no sólo porque es latina, o porque es del Este de San José, es por quien ella es, una voz poderosa, sin temor a manifestarse y poner los puntos sobre las íes, es alguien que une a las personas, creo que es una excelente opción—y no sólo eso, para el Asambleísta Kalra, el hecho de ser inmigrante tiene un valor elemental—debemos enviar el mensaje a Washington y al resto del país de que estamos en esto todos juntos, el mensaje que la Ciudad de San José está enviando al elegir a la Sra. Carrasco como Vicealcaldesa es claro y sonoro: no nos vamos a detener en elegir personas que traen unidad y calidad en elegirlas en puestos de poder, son personas que respetan a todos y esa es una cualidad de San José, y ese es el mensaje que estamos enviando a quien ocupa el puesto de Ejecutivo de la nación, es el mensaje que estamos enviando al resto del mundo, que San José es un ejemplo de lo que podemos ser si trabajamos todos juntos” concluyó.