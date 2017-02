“UN RINCONCITO DE AMOR” – Una historia verdadera

Escrita por Íride Aparicio

Cuando escuche la idea por primera vez, no le puse interés. La ignoré, completamente. Desesperada, semanas después, decidí probarla. Me dio resultado. Esa es la razón por la que en “El Día del Cariño” de este año, en el que una ráfaga de odio parece haberse esparcido por todo el país, decidí compartirla con todos nuestros lectores.

La historia comenzó la mañana en la que al abrir mi correo electrónico encontré un correo de Carmen, una amiga que trabajaba en el SPCA (La sociedad Protectora de Animales) en la Ciudad, en donde ella me informaba que tenían un perrito policía de aproximadamente un año de edad en adopción, y como yo le había mencionado que deseábamos un perro de esa raza, me preguntaban si estaría interesada en adoptarlo.

Llegué a verlo a la hora de mi almuerzo. Me sentaron en uno de los cuartos y unos minutos más tarde una voluntaria lo llevó a mi cuarto retenido por una correa (leash) de color azul unida a su collar por un clip. En apariencia, el perrito se veía normal. Era German Shepherd (Policía Alemán) de color negro, con betas rojizas que brillaban en el sol. Lo soltaron en el cuarto y lo dejaron solo conmigo. El perro no se me acercó, se quedó en una esquina de la habitación meniándome la cola observándome, con sus ojos redondos negros que me miraba con miedo.

“Lo encontramos al parecer perdido en la calles de East Oakland,” me dijo la voluntaria cuando regresó al cuarto. “no tenía ninguna identidad. Lo tuvieron allí tres días, esperando que alguien lo reclamara, porque es de pura raza, pero nadie lo reclamó. Al parecer el perro fue maltratado, por que se muestra temeroso, y es muy nervioso. Está sano, pero su peso es bajo. De acuerdo con el veterinario que lo chequeó cuando lo trasladaron aquí, el perro tiene un año. Más por compasión que por amor a primera vista, decidí adoptarlo.

Cuando llegamos a recogerlo esa tarde, en el camino, noté que el perrito estaba acostumbrado a viajar en carro. Se sentó en el asiento de atrás y después de acercarse a la ventana puso a observar los carros que pasaban. Paramos en una tienda donde venden cosas para perros y sin escatimar dinero, le compré un Kennel (lugar para poner perros) colchón, varios tipos de comida y un sinnúmero de juguetes. Cuando se los dí, para hacer que se sintiera confortable en su nueva casa, comprendí que anteriormente nunca había tenido juguetes porque no le interesaron, tampoco le habían enseñado a jugar pelota.

Me tomó solo unos días descubrir la fuerza de sus dientes. Durante ese tiempo había hecho pedazos su colchón y la mayoría de sus juguetes. Había dejado también huellas de sus mordidas en las puertas, de la casa, en las cortinas, toallas, cubrecamas, frazadas y sabanas. Desesperada, llamé a mi amiga Carmen y le pregunté qué podríamos hacer para educar a un perro tan destructor. Ella me sugirió que hablara con Martín, un japonés experto en entrenar perros. Durante nuestra conversación, fue Martín quien por primera vez mencionó “Un rinconcito de Amor”.

“Todos en la vida necesitamos cariño”, me dijo, y al parecer, RAY (el perro) no es una excepción. Ha sido maltratado anteriormente y la razón por la que lo destruye todo es por que está frustrado y quiera llamar la atención. Si le pegan o lo chicotean, como al parecer lo hacían sus antiguos dueños, el perro seguirá destruyéndolo todo por vida, por lo que mi sugerencia es hacerle “un rinconcito de Amor”. Cuando me vio pensativa continuó. El “rinconcito de Amor” es un lugar en la casa, donde todos los días, el perro reciba cariño. Se le hable, se le acaricie, se juegue con el por unos cinco minutos o más, y se le haga sentirse parte de la familia. Decidí probarlo.

En sólo una semana comencé a notar, que Ray parecía estar más calmado. Había dejado de destruir cosas y moviendo la cola, me esperaba todas las mañanas, en la puerta de su Kennel (“su rinconcito”) tirándose después al suelo para que yo pudiera acariciarlo mejor. Jugaba con sus juguetes, estaba aprendiendo a jugar pelota. Al principio, cuando yo la tiraba, después de recogerla la iba a esconder, pero últimamente, después de recogerla, me ponía la pelota en mi mano para que se la tirara otra vez. Era muy inteligente y le encantaba escuchar “Good dog” (buen perro) de mis labios y recibir un cookie de premio. El cambio, tardó meses, pero RAY cambio completamente.

Convencida de la importancia del “rinconcito” una noche cuando desesperada mi vecina llegó a mi casa llorando a contarme que ya no aguantaba los berrinches de su nieto de cinco años a quien cuidaba, se me ocurrió sugerirle que hiciera en su casa, “un rinconcito de amor para él. Mi idea estaba basada en un artículo de periódico que había leído sobre la importancia del amor para los niños. El artículo relataba un experimento practicado en varios hospitales con bebés primerizos que están en peligro de muerte. Como parte del experimento, durante sus primeras semanas de vida, voluntarios llegan al hospital a cargar a dichos bebés, a acariciarlos y platican con ellos. El experimento ha demostrado, que cuando la mayoría de los primerizos mueren días después de haber nacido, los bebés que participaron en el experimento no fallecieron. Con el artículo que le dí a leer y mi experiencia con Ray basada en la sugerencia de Martín, mi vecina hizo, “un rinconcito de amor” en su casa, y poco a poco su nieto comenzó a calmarse.

Se me ocurrió, que para disipar, en parte todo el odio que los Latinos, incluyendo nuestros niños, estamos recibiendo a diario en los periódicos, en las noticias, al salir a la calle y los niños en sus escuelas o jugando con sus compañeros, podría sugerir a nuestros lectores, que fabriquen en sus casas un “rinconcito de amor” para ellos, donde por unos minutos todos los días los abracen, les hablen y les recuerden lo mucho que los quieren, se les diga que ellos son importantes, y se les sugiera que ignoren completamente los comentarios de las personas que les ofendan.

El “rinconcito” se puede también utilizar para recordar a su esposo, o esposa, lo importantes que son para ustedes, o para demostrarles su cariño a sus padres o a sus familiares. En otras palabras, para expresarles, con palabras y acciones, amor. Hacer este 14 de febrero, “el Día del Cariño”, no es una celebración de sólo un día si no que es una celebración diaria que de a la persona la fuerza necesaria para triunfar en su vida, sin importarle el odio a su alrededor.