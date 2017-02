En Mis Palabras: La Vida de Victor Beranrdez

La historia de Victor Bernardez, por las palabras del defensa central de los San Jose Earthquakes

Crecí en Honduras en La Ceiba. Era una juventud muy buena con limitantes como se dice, pero tenía todo una ciudad futbolera. Era una niñez muy buena donde jugaba descalzo en la calle con mis amigos. Fue una niñez muy interesante que la disfruté.

El barrio en lo que crecí era muy unido donde si a los vecinos les hace falta la comida, el otro vecino les daba. El barrio era muy tranquillo y la isla muy contenta. Yo crecí con mi abuela, mi mamá, mis hermanas, mis tías y con mis primos en una sola casa. Compartí el dormitorio con mi mamá. Habían limitantes pero siempre fue una familia muy unida, conservadora y humilde.

Un momento que siempre recuerdo de mi niñez fue el huracán Mitch donde tuvimos que salir de la casa corriendo. En la casa eran dos plantas y se llenó la parte de abajo. Si me acuerdo mucho es porque estuvimos en la de arriba y tuvimos que ir a la casa de un familiar. Eso siempre me ha marcado y siempre me acuerdo de eso.

Perdimos los muebles y el refrigerador. El huracán afectó a mis tías más que todo porque ellas vivían en la parte en la que se metió el agua. Perdimos varias cosas pero siempre el material se recupera al tiempo. Siempre estuvimos muy unidos en la casa y gracias a Dios no nos pasó nada malo.

Después de dos o tres días se calmó todo. Volví a la casa y algunos días después estaba jugando fútbol con mis amigos de nuevo.

Fue una niñez muy linda. Siempre estaba jugando fútbol: en la escuela, en el colegio. Gastaba mis zapatos por jugar. A los cinco años mi mamá me regaló un balón. Me acuerdo muy bien. Fue mi primera pelota que me regalaron. Siempre tengo este recuerdo. El fútbol lo llevo en mi sangre.

Mi familia era muy futbolera. Mi abuelo jugó y fue el director técnico de Vida. Mi tío también jugaba. Siempre tuve este sueño de jugar en Motagua y en el Vida que es el equipo de mi ciudad. Siempre soñaba con eso y gracias a dios que se me dio la oportunidad.

Me acuerdo de mi primer partido como profesional. Fue un clásico: Motagua contra Olimpia. Creo que perdimos 1-0. Creo que un día antes no pude dormir porque estaba pensando. Me acuerdo el primer partido que jugué con los Earthquakes y el primer partido en La Ceiba también.

Fue por mi tío que jugó en el Motagua que el club me encontró. Él tenía amigos en Motagua y habló con el gerente y de ahí sucedieron todos los contactos. Por medio de él es que me fui a la capital de Honduras. El camino ha sido un poco tormentoso y largo pero lo he disfrutado.

Todos lo que vivimos en el fútbol sabemos que los que venimos de abajo cuesta un poco más. Estuve en Motagua y jugué. Después fui a Bélgica y casi no jugué y pasé por momentos difíciles. En México jugué pero no me pagaron. Son cosas que a veces que la gente no te cree, pero hay momentos en los que los jugadores pasan por momentos difíciles, pero todas esas cosas me han hecho más fuerte.

Mi mamá y mi abuela casi no les gustaba verme jugar porque les daba muchos nervios, pero mis hijas y mi esposa me vienen a apoyar siempre. Mi mamá siempre está pendiente de lo que hago. Es mi motivación, mi familia.

Conocí a mi esposa Wendy en el 2007 por medio de una amiga. Tenemos una amiga en común y cuando fui a Honduras en el 2007 mi amiga me comentó de ella y yo la había visto por la tele, entonces le dije que me gustaba. Allí me presenté y me pasaron el teléfono de ella y empezamos a hablar. Nos casamos después de salir por un año y seis meses. Tenemos dos hijas: Ananda y Megan. También tengo mi hija Victoria que tiene 12 años y vive en Honduras con mi Mamá.

Tener hijos es un cambio. Al mismo tiempo son una responsabilidad y es bonito. Mis hijas me han cambiado mucho la vida. Son mi motivación. Cada mañana que las miro me dan la fuerza necesaria para seguir trabajando.

Tuve diez años en la selección de Honduras y hace dos años me retiré. No estuve presente durante el nacimiento de Ananda porque estuve con la selección. El cumpleaños de cinco años de Ananda fue el primero que pude asistir, los cuatro primeros años no estuve por el trabajo. Pude cumplir el sueño que tenía de ver a una de mis hijas nacer (el nacimiento de Megan), gracias a Dios.

Yo no conocí a mi Papá. Sólo sé que murió cuando yo tenía 13 años. Él tenía otra familia y nunca lo conocí. No quiero que mis hijas pasen por lo que yo pasé. Tuve a mi mamá y a mi abuela que fueron padre y madre a la misma vez, entonces estoy agradecido con Dios por eso. Crecí con mi abuela, mi mamá iba a trabajar como cocinera y la que me cuidaba era mi abuela. Tenemos una muy buena relación.

Esta navidad pasada fui a La Ceiba y conviví con todos mis amigos de la niñez. Ya que estoy grande los miro y nos recordamos los lindos recuerdos que tuvimos en la niñez de cada uno de nosotros. Se sienten muy orgulloso de lo que he hecho y es muy agradable ver a la gente con quien creciste.

Cuando estuve allá, compré pan, Coca-Cola y comida y lo repartí con la gente. Me hizo feliz compartir con la comunidad porque habían momentos que no tenía esas cosas.

Creo que estoy muy bendecido estar en esta posición. He llegado donde estoy por mi humildad y por la confianza que he tenido.