Teatro Nahual presenta la lectura dramatizada de “El último denario”

Fotos cortesía de Gerardo Morales

El teatro del pueblo y para el pueblo, presenta la lectura dramatizada, “El Ultimo Denario” escrito por la dramaturga Costarricense, Rima de Vallbona, y adaptado por la maestra Sonia M. Martin, Directora de CELCIT en el Norte de California. La dirección escénica y de la lectura está dirigida por Verónica Meza, directora y fundadora de Teatro Nahual.

Entre los actores participantes se encuentran, Esperanza Sanz, Abraham Mijangos, Nacho Martín, Raquel Hernández, Letiana Aroche Bohlke, Issis Paz, Juan Vázquez, John Cabrera y Vitalina Wainzinger. Nos acompañará con su guitarra, el músico y poeta mexicano, Isidro Jiménez.

En esta obra, Rima de Vallbona, nos muestra la capacidad intelectual de la mujer y quizás, de alguna manera, el nacimiento de un feminismo latente en la sociedad de su país, Costa Rica. La obra en sí va en busca del sentido de la existencia humana y de valores auténticos.

Ariadna, su protagonista, nos lleva por las historias familiares y los conflictos personales y existenciales de una familia burguesa costarricense de los años 50.

En la pieza se mezclan la muerte y la vida en una búsqueda desesperada de lo metafísico y el encuentro con la religión, que finalmente la protagonista nos entrega en un final sorprendente.

La lectura dramatizada de “El último denario” se presentará el sábado 25 de marzo en la biblioteca de la Fundación para la Educación Hispana ubicada en el 14271 Story Road en San José, California. Habrá una recepción al público asistente a las 6:00 p.m. seguido por la lectura dramatizada a las 7:00 p.m. Después de la lectura habrá una plática con la audiencia asistente. La donación es de $5.00.

La autora Rima de Vallbona

Rima de Vallbona (San José, Costa Rica, 1931), es escritora, filóloga y profesora universitaria. Doctora en lenguas modernas por Middlebury College (Vermont, EUA), licenciada en filosofía y letras por la Universidad de Costa Rica (UCR), diplomada como profesora de francés por la Universidad de la Sorbona, (París Francia) y en filología hispánica por la Universidad de Salamanca, España

Debido a su extensa y destacada trayectoria literaria, ha recibido premios y reconocimientos, entre los que destacamos: Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría (Costa Rica), Premio Jorge Luis Borges de cuento (Argentina) y Agripina Montes del Valle de novela (Colombia). Además, fue condecorada con la medalla del servicio civil por S.M. el Rey Juan Carlos de España por su labor cultural. Vive en Estados Unidos desde 1956 en donde continúa desarrollando su obra de ficción y académica.

Información de Teatro Nahual

Teatro Nahual es una organización sin fines de lucro, 501 c 3, que tiene la misión de brindar educación y entretenimiento a la comunidad hispana a través de obras de teatro que promuevan una consciencia social a través del teatro en español. Teatro Nahual en 14 años de servicio a la comunidad, ha presentado diferentes obras teatrales, entre las que destacan, “La otra cara del indio,” “Huelga sin palitos,” “El príncipe flojo,” “Don Baldomero murió virgen,” “Era Sólo Rock and Roll,” “La Nueva Paz Conyugal,” “Los Monólogos de la Vagina” entre otras obras de teatro. Incluyendo la producción de una Webnovela, “Mirela” que informa y educa acerca de la enfermedad de Alzheimer. Este proyecto se llevó acabo gracias a la producción de Photozig Inc., La Universidad de Stanford y la Asociación Nacional de Alzheimer.

Teatro Nahual ofrece clases de actuación para niños, jóvenes y adultos desde el año 2004. Las clases de actuación están basadas en la tesina de investigación de la directora Meza, “Curso Propedéutico para Actores” realizada para su titulación del Colegio de Literatura Dramática en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las clases consisten en ejercicios de calentamiento, ejercicios de integración grupal, ejercicios de respiración, juegos dramáticos e improvisaciones basadas en las técnicas de Constantin Stanilavski y técnicas vivenciales. En muchos de los ejercicios teatrales, se aplica el psicodrama. Las clases son impartidas en la Fundación para la Educación Hispana localizada en el 14217 Story Road en San José, California.