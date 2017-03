2017 Toyota Land Crusier. ¿Dinero bien gastado?

Por Roger Rivero

Cuando pruebo autos caros, no puedo evitar en algún momento tratar de justificar, desde mi propia perspectiva, la razón por la que alguien puede gastar tanto dinero en una máquina, que de mejor o peor forma, le llevaría al mismo lugar que uno que cueste $50,000 dólares menos. Hay consumidores que incuestionablemente tienen mucho dinero, pero esos son más la excepción que la regla. Otros tantos por “aparentar lo que no son” como dijera Ruben Blades en su canción Plastico, terminan buscando monedas caídas en los muebles para completar el costo de un galón de leche, mientras se pasean en un auto de $130,000 dólares.

Esta semana, probando un caro Toyota Land Cruiser del 2017, la necesidad de encontrar consuelo a mi conflicto existencial, no se ha manifestado para nada, y que conste, que no he necesitado visitar al sicoanalista. Se encargó de ello el crudo invierno que hemos soportado este año, con más pulgadas de hielo y nieve que las que muchos autos pueden sobrellevar. Ha sido una verdadera bendición probar este auto bajo severas condiciones, y comprobar que, aparentemente, es indetenible.

El Toyota Land Cruiser es uno de los SUVs originales, y tiene una historia que se extiende por casi seis décadas. Su tamaño es impresionante, como sus capacidades todo terreno, pero también es obligado mencionar su manejo suave y cómodo, sobre todo cuando de viajes largos se trata. Con un potente V8 de 5.7 litros y 381 caballos, acarrea barcos y arrastres sin mucho esfuerzo, alcanzando las 8,100 libras de capacidad de remolque. Algún precio se paga por esta habilidad claro está. 13 millas por galón en la ciudad y 18 en la autopista, son los números de consumo del SUV, que lo ponen por debajo de la mayoría de sus competidores, como el Escalade de Cadillac, Land Rover Range Rover o el Mercedes GLS.

El Land Cruiser 2017 llega muy parecido al del modelo del año pasado…esencialmente es el mismo, pues en el 2016 Toyota lo actualizó de buena manera, con nueva transmisión, estilo revisado exterior, y una buena cantidad de actualizaciones tecnologías. El Land Cruiser es hermano del Lexus LX 570, pero este último viene con lujo adicional, y diseño más arriesgado. Con un aspecto mucho más convencional que el LX 570, el Land Cruiser se remonta a principios de los noventa, con elementos delanteros cromados y aspecto abultado.

También aparecen este año una serie de características de seguridad activa, incluyendo frenado de emergencia automático con detección de peatones, avisos de salida de carril, faros automáticos de luz LED, control de crucero adaptativo y monitores de punto ciego con alertas de tráfico cruzado en la parte trasera.

Toyota lo hace fácil a la hora de comprar, pues el Land Cruiser se ofrece en un solo sabor, sin opciones, si descontamos las de color, claro está. Las características estándar incluyen asientos de cuero de primera calidad, un sistema de audio JBL Synthesis, sistema de entretenimiento DVD para los asientos traseros con pantallas dobles, y un techo corredizo eléctrico. El sistema de información y entretenimeinto Entune, de Toyota, viene con navegación estándar y una pantalla táctil de 9,0 pulgadas.

Este “coloso” sobre ruedas no solo en confiable en condiciones invernales, como pudimos personalmente constatar. Fuera de la carretera el Land Crusier tiene poca competencia. Con un ángulo de aproximación de 30 grados, caja de transferencia de gama baja, control de tracción integrado con el control de estabilidad y un diferencial central de bloqueo que puede balancear hasta el 70 por ciento de la potencia a las ruedas traseras, es posible rebasar obstáculos de hasta 9.5 pulgadas de alto. El control de descenso de colinas ayuda a bajar pendientes difíciles, donde el conductor prácticamente tiene que ocuparse solo de dirigir la maquina en el sentido deseado.

Este es uno de los pocos SUV a los que se le puede llevar a lugares recónditos confiados en un regreso seguro. Aunque en los últimos años lo han refinado suficientemente como para casi colocarlo en la categoría de lujo, la esencia “combativa” del Land Crusier no ha desaparecido. Sobre más de un pie de nieve, o en carreteras congeladas donde el principal peligro fueron otros autos perdiendo el control a nuestro alrededor, este Toyota inspira la confianza y seguridad que permiten, “cero cuestionamientos”, a la hora de mirar la etiqueta con su precio.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes, como préstamo por una semana, para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.