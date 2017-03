MENSAJES CONSULARES IMPORTANTES de Patricia Lavagnino, Cónsul General de Guatemala en San Francisco

Entrevista exclusiva de Íride Aparicio

Fotos cortesía del Consulado de Guatemala

SAN FRANCISCO, CA – LA OFERTA entrevistó a la Sra. Patricia Eugenia Lavagnino Spinola, Cónsul General de Guatemala en San Francisco, para cialogar con ella sobre temas concernientes a los guatemaltecos en situación migratoria regular e irregular, que residen en su jurisdicción que incluye: el Norte de San Francisco, Alaska, Idaho, Oregon y Washington.

“Tengo algunos puntos específicos que me gustaría difundir por medio de la prensa porque son muy importantes y afectan a la comunidad guatemalteca”, nos dice. “El primero es la carencia de pasaportes, y la causa por la cual no están siendo recibidos. Los otros puntos son una serie de recomendaciones de carácter legal, y otras recomendaciones para poder evitar las estafas que se están cometiendo en nuestra comunidad.”

¿Cuál es el problema con los pasaportes?

“La situación se inició en el mes de noviembre de 2016, cuando la Dirección General de Migración-DGM informó a la comunidad por medio de la prensa, que se habían agotado las libretas que se utilizan para imprimir los pasaportes. El proceso legal que requiere la compra (de libretas) ha atrasado la adquisición, por lo que en este momento, ningún guatemalteco que reside en el exterior ha podido recibir su pasaporte.

¿Hasta cuándo van a poder hacerlo?

“De acuerdo al vocero de la Dirección General de Migración, los pasaportes se empezarán a imprimir el mes de abril, ya que por el momento hay 56,000 pasaportes pendientes de imprimir.”

¿Cómo está el problema afectando a los guatemaltecos que residen en EE.UU. y necesitan su pasaporte para poder viajar?

“Realmente, para ellos es una situación muy complicada porque todo guatemalteco necesita un pasaporte para viajar. Sin embargo, en caso de emergencia, si la persona tiene que trasladarse a Guatemala, el Consulado está ofreciendo lo que llamamos El Pase Especial de Viaje el cual es gratuito, se da el mismo día que se solicita, y solamente requiere de tres fotografías. Con dicho documento, la persona puede viajar a Guatemala, pero no se le permite regresar. El Pase es solamente provisional, de emergencia”

¿Qué puede hacer la persona que tuvo que ir a Guatemala porque tenía una emergencia allí, pero tiene que regresarse a los EE.UU. porque aquí radica?

“Si dicha persona nunca había tenido un pasaporte, tiene que esperar que hayan libretas tanto aquí como en Guatemala, pero si esa persona tenía un pasaporte caducado y lo único que necesitaba para viajar a Guatemala era la renovación de su pasaporte antiguo, le sugerimos a dicho viajero que utilice el Pase Especial de Viaje y que lleve su pasaporte caducado a Guatemala, ya que nuestra Dirección General de Migración allá, está pegando una especie de calcomanía que revalida los pasaportes caducados. En otras palabras, en Guatemala, si hay una manera rápida de poder revalidar un pasaporte caducado, pero ese trámite solamente puede hacerse en Guatemala. Sin embargo, se les recuerda a las personas que para tal efecto, la DGM les pedirá el DPI, por lo que antes de hacer el trámite deben ir a la oficina de RENAP a tramitarlo.

¿Cuáles son sus recomendaciones legales para los guatemaltecos?

“Una de ellas está relacionada a un tema que es muy importante en el que he estado trabajando desde hace mucho tiempo, y es relacionado con la inscripción de hijos de guatemaltecos nacidos en los Estados Unidos (o en cualquier otro país del mundo). La Constitución de la República de Guatemala dice que todo hijo(a) de guatemalteco o guatemalteca, nacido en el extranjero, es guatemalteco por el hecho de que uno de que uno o ambos padres son guatemaltecos. Por tanto, todos esos niños (aunque no hayan nacido en Guatemala), tienen el derecho de tener la nacionalidad guatemalteca. Pero ese derecho tiene que activarse, y la forma como se activa es ir al consulado de Guatemala más cercano a inscribir el nacimiento de sus hijos, para que en un término prudencial, esos niños puedan obtener una partida de nacimiento del RENAP y ellos (los niños) puedan sacar su pasaporte guatemalteco. La importancia del registro, es que si los niños tienen pasaporte guatemalteco, ellos pueden entrar a Guatemala como ciudadanos, no como turistas, y como ciudadanos, residir en el país por tiempo ilimitado. Pero talvez la razón más importante ahora, es que si por una causa u otra, el niño (que vive en EE.UU. o cualquier otro país del mundo) queda solo o desprotegido porque sus padres murieron, sufrieron un accidente o por causa de alguna detención y deportación de ambos, el consulado de Guatemala tiene el derecho de proteger a esos niños, que son guatemaltecos, y asegurar su protección hasta que pueda unificarles con su familia.”

¿Cómo se puede registrar a un niño en el consulado de Guatemala?

“Una forma, es que los padres vengan personalmente a hacer el trámite al consulado, ubicado en el # 544, de la Calle Golden Gate, Oficina # 100 (primer piso) en San Francisco, California, Zip 94102. Otra forma es inscribiéndoles enviando los requisitos por correo a la dirección anteriormente indicada, junto a la forma llenada que pueden conseguir junto a los requisitos en nuestra página de internet: www.consulguatesfo.com. Posteriormente, nosotros les enviamos de vuelta los documentos para que los firmen o bien, lleguen a firmarlos al Consulado. En un término de tres a cuatro meses, sugerimos que las personas pidan a un familiar en Guatemala que vaya al Ministerio de Relaciones Exteriores donde les darán una contraseña. Después de recibirla, tienen que dirigirse al RENAP y comprar el Certificado de Nacimiento del niño. El Consulado les enviara todas estas instrucciones junto a los documentos.”

¿Tiene algo que agregar al respecto?

“Sí. Algo muy importante. Hemos notado que muchas personas que están aquí en situación irregular migratoria, que no han inscrito a sus niños en el consulado y no tienen un plan en caso que ellos (los padres) tuvieran un accidente o fueran detenidos por las autoridades, como no tienen ya personas responsables que les cuiden, los niños pueden ser detenidos por las autoridades americanas y durante ese tiempo los padres podrían perder completamente a sus hijos. Por el contrario, cuando los niños están registrados, en el consulado y tienen su certificado de RENAP, y sus padres han llenado una Carta Poder con un notario, autorizando a una persona X a quien le tengan confianza (residente, o ciudadana del país,) a cuidarlos por el tiempo necesario, los niños quedarán asegurados, porque nosotros como consulado trataremos de conseguir la reunificación con sus padres o familiares.”

Cuando la Cónsul nos relata que han recibido “un anuncio de alerta” en el consulado de Guatemala en S.F., debido a la múltiples estafas que se están llevando a cabo, le pedimos nos amplíe el tema.

“Una de ellas la están haciendo las personas que se hacen pasar por abogados y son solo notarios”, nos dice. “Debemos recordar al público que en este país los notarios no son abogados y mucho menos abogados de emigración. Aquí el notario no requiere estudios universitarios. Por lo que el notario es solamente una persona a la que se le ha pagado un sello que le permite reconocer documentos como legales. Llamándose ‘abogados’ esos notarios toman ventaja de la necesidad y el temor que existe en la comunidad de ser repatriados y la estafan, diciéndole que por una cantidad (que puede ser de miles de dólares) les van a resolver su problema. La estafa ha afectado a muchos guatemaltecos en dos formas: Por una, han perdido dinero, por otra, al meter sus datos en el sistema de inmigración de este país, los datos pueden ser remitidos, automáticamente, al Departamento de Seguridad Nacional, especialmente a (ICE) provocando que puedan deportarlos. La otra estafa, es que alguien llama a las personas por teléfono a Guatemala diciéndole que la persona detenida por inmigración tiene la facilidad de salir libre con el pago de una fianza, lo que no es cierto. Las personas están mandando dinero en “Instagram” y los estafadores se están quedando con ese dinero. Los otros estafadores, son personas que se hacen pasar por agentes de ICE y que después de arrestar a las personas les piden dinero para dejarlos libres.

¿Pueden estas personas evitar ser estafadas?

“La mejor forma es no darle dinero a nadie sin investigar antes si la persona que va a ayudarlos tiene las credenciales necesarias para poder hacerlo. En caso relacionados con inmigración, chequear si la persona está acreditada a resolver asuntos migratorios, o si es solo un notario. Las personas que necesiten apoyo o asesoría del consulado, pueden comunicarse con nosotros para que nosotros investiguemos el caso. Sugerimos también que las personas que tengan conocimiento de cualquier estafa las denuncien a la policía.

Para evitar ser arrestado, El Ministerio de Relaciones Exteriores sugiere a los guatemaltecos las siguientes reglas de conducta:

Mantener la calma

No tomar decisiones precipitadas.

Continuar su rutina de trabajo.

No manejar en estado de ebriedad (causa deportación inmediata)

No cometer violencia doméstica (causa deportación inmediata)

Continuar enviando a la escuela a sus hijos y llevandolos a sus citas médicas.

Asistir a sus audiencias de la corte (Muy importante)

Respetar todas las leyes.

No abrir la puerta. Si la persona tiene un documento de deportación, pedirle que lo pase por debajo de la puerta.

Recordar que tienen el derecho de guardar silencio, de llamar a su familia y de llamar a un abogado.

En caso de ser detenidos, los guatemaltecos tienen también el derecho de notificar a su consulado al numero de emergencia (510) 816- 3645) este numero es muy importante por que el consulado puedes darle al detenido asesoría y protección.

Cónsul General de Guatemala en San Francisco, Patricia Lavagnino, termina nuestra entrevista diciéndonos que para ella es un orgullo ser servidora Pública Guatemalteca porque puede en su posición y desde su escritorio servir a toda un comunidad que lo necesita, enfatizando que ella y todo el personal del Consulado son miembros de la comunidad a la que sirven.

“Como Cónsul General de Guatemala en San Francisco”, nos dice “mi objetivo el elevar la calidad de nuestro servicio. Mi misión, hacer que las personas que nos visiten se sientan bienvenidas y bien servidas y con su situación resuelta. Nosotros no ayudamos. Nosotros servimos a la comunidad, por lo que pedimos a las personas que cuando nos visiten y no reciban de nuestra parte el servicio que requieren en forma efectiva, que nos lo reporten, ya que eso sirve al consulado para mantener el nivel de excelencia que deseamos brindar a la comunidad. Mantengan la calma, respeten las leyes, y recuerden que su consulado está más cerca que nunca. Confíen en nuestra capacidad. Vamos a servirlos siempre.”

La Sra. Patricia Lavagnino empezó su carrera en l982 en Canadá, vino a San Francisco en el año 2016 y tiene 34 años de servir a la República de Guatemala. Ella cuenta con una excelente trayecoria en su carrera diplomática.