La Diócesis de San José, PACT y Caridades Católicas unidas en apoyo de los inmigrantes que carecen de documentos migratorios para vivir en el Área de la Bahía

Actividades de Cambio Social, Apoyo y Acción Directa, para enfrentar el programa VOICE (Victims Of Immigration Crime Engagement), propuesto por Trump.

Por Nahuí Ollín

San José, CA., 8 de marzo – Durante su próxima pasada comparecencia ante el Congreso estadounidense, Donald Trump anunció que ha solicitado al Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), la creación de una oficina llamada Compromiso de Víctimas de Crímenes de Inmigrantes (Victims Of Immigration Crime Engagement ,VOICE por sus siglas en inglés). Esta medida ha despertado que en el Área de la Bahía de San Francisco, varios grupos que apoyan a los inmigrantes unan fuerzas para ayudar y educar a la población migrante sobre sus derechos, pero además, qué hacer en caso de se realicen redadas en sus lugares de trabajo, o sus vecindarios. Además, de la creación una movimientos ciudadanos y religiosos para hacer frente común a esta nueva amenaza del Trump a las familias inmigrantes.

Para ello, la Diócesis de San José ha organizado una serie de talleres para que los ministros de sus diferentes parroquias interactúen con sus comunidades y les instruyan en el qué hacer en caso de redadas, o actividades que ICE (US Immigrantion and Customs Enforcement), pueda realizar en sus comunidades.

“Como Diócesis, estamos preparándonos para saber cómo vamos a reaccionar ante la situación que atravesamos en estos momentos de posibles redadas y deportaciones—comentó el sacerdote Jon Pedigo, Director de Proyecto de Paz y Justicia de la Diócesis de San José—y esto se debe a que los obispos en California están recibiendo llamadas y mensajes de los feligreses, que tienen miedo y quieren saber qué está haciendo la iglesia por apoyarlos”.

Para ello, se efectuaron mesas de trabajo donde personas de todas condiciones y vecindarios del Área de la Bahía, realizaron trabajos para determinar tres puntos de acción: el cambio social, el apoyo a los inmigrantes, y las acciones directas a tomar para el apoyo de este grupo social.

“El cambio social para nosotros es el tratar de sembrar la hermandad”, especificó Pedigo, para ello, desde su punto de vista, es importante comenzar por establecer “diálogos, que son el encuentro con la otra persona, cuando hay transparencia, vulnerabilidad y transformación mutua”, enfatizó. La meta es llegar a la tolerancia y la aceptación de la otra persona, para así defender al hermano, “cuando llegamos al punto de defender al otro, lo hemos hecho parte de nuestra realidad”, explicó Pedigo.

En cuanto al apoyo a los inmigrantes se refiere a la ayuda directa que se les puede brindar, como otorgarles un hogar para vivir, recursos alimenticios o económicos, “básicamente es el tener un equipo de respuesta directa y expedita para tener un equipo listo para asistir a la familia necesitada–mencionó el sacerdote Pedigo–deseo dejar saber a la comunidad inmigrante que no está sola, que tienen mucho apoyo, para atender sus necesidades, marchar con ustedes, les recuerdo que no están solos”, concluyó.

Además de esa ayuda, también se busca brindar apoyo en los servicios sociales “es aquí donde Caridades Católicas y PACT (People Acting in Community Together), entran en acción.

“Lo que estamos pretendiendo hacer a través de Caridades Católicas del Condado de Santa Clara (Chatholic Charities of Santa Clara County), entre las muchas cosas que estamos haciendo, son dos: creemos que las familias deben de mantenerse unidas ya que creemos en la unidad familiar—explicó Stephen Hicken, Director de la División de Servicios de Desarrollo Económico—y la otra forma de ayudar a los inmigrantes es lo hacemos a través de nuestro Departamento de Servicios Legales de Inmigración, donde ayudamos a miles de personas a actuar conforme a Derecho y por eso les pedimos que se pongan en contacto con nosotros, para poder prestarles un mejor servicio”.

En cuanto a los rumores sobre deportaciones que vemos y escuchamos todos los días por radio, televisión o el internet el consejo de Hicken es claro: “lo mejor que las personas pueden hacer es consultar a un abogado en inmigración confiable. En Caridades Católicas, pueden recibir esa ayuda, además de encontrar un lugar seguro para tomar medidas de acción. Nosotros les dejaremos saber la verdad sobre su situación migratoria. Consultar con un abogado es mucho mejor que estar encerrado en casa y con miedo”, concluyó.

Por su parte, Jesús Ruiz, Organizador Comunitario de PACT explicó que “lo que estamos haciendo son foros comunitarios para que las personas sepan qué hacer en caso de que Inmigración visite sus casas, o los capture en una redada. Estos foros son muy efectivos, ya que tenemos abogados que contestan a las preguntas de los asistentes”.

Entre las recomendaciones que hace PACT es que las personas deben de confiar en la policía del condado. “Las agencias de policía del condado no son parte de ICE. Sabemos que muchas veces se emplea ese lenguaje desde Washington, pero ese no es el caso de la policía local. Ellos desean proteger y ayudar a las personas”, comentó Ruiz.

Ahora bien, ¿qué hacer en caso de que ICE llame a su puerta? Ruiz nos da las siguientes recomendaciones. “Primero, no abrir la puerta y sobre todo, no permitir a los niños abrir la puerta. Eso es de suma importancia, y mantener la casa en silencio y en calma. ICE normalmente hace visitas a casa por la mañana temprano, entre 4 y 8 de la mañana. En caso de que migración les arreste, no firmen ningún papel pida la orden de aprensión que debe estar firmada por un juez. La orden que tenga el oficial de ICE, debe estar firmada por un juez, si no lo está o no tienen orden no tienen el derecho de entrar a su casa. También, le pedimos a las personas que se unan a una organización, porque así siempre tendrán un respaldo, de ayuda y apoyo de una comunidad”, enfatizó.

Si usted desea ponerse en contacto con el sacerdote Jon Pedigo, se pueden comunicar al teléfono 408-983-0100 ext. 23, o vía correo electrónico jpedigo@dsj.org

Si desea contactar a Caridades Católicas del Condado de Santa Clara (Catholic Charities of Santa Clara County), visite su sitio internet www.CatholicCharitiesSCC.org o llamar al teléfono 408 -325-5274

Si quiere contactar a PACT visite su sitio internet www.pactsj.org o llame al teléfono 408- 998-8001