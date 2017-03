Miles de mujeres exigen igualdad de género en calles de Ciudad de México

México, 8 mar (EFE).- Alrededor de 4.000 mujeres salieron hoy a las calles y vistieron el corazón de la Ciudad de México de los colores morado, blanco y rojo para reivindicar la igualdad de género en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Con esta marcha, las mujeres mexicanas se sumaron a la huelga internacional que tuvo lugar en más de 40 países bajo la campaña “Paro internacional de mujeres, unidas por nuestros derechos”.

Al pie del monumento conocido como Ángel de la Independencia, mujeres de todas las edades gritaban “Que tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista” mientras sujetaban carteles que decían “La revolución será feminista o no será” o “El feminismo no ha matado a nadie. El machismo lo hace a diario”.

Antes de iniciar la marcha, las participantes hicieron una valla humana que, para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum, “es un concepto que también nos unifica en un sentido político, pero también en algún sentido de solidaridad entre las mujeres”.

“No es un día de celebración; es un día de reflexión, de reivindicación de las muchas luchas feministas aún pendientes y de hacer visible que en este país las mujeres no queremos ni violencia ni impunidad”, dijo Reneaum a Efe, mientras las flores de las jacarandas pintaban de violeta el asfalto del Paseo de la Reforma.

Una de las luchas pendientes que tiene el feminismo en México, según Reneaum, es “un acceso a la justicia desde la perspectiva de género y aclarar los delitos en contra de las mujeres”.

En ese sentido, la activista recordó que Amnistía Internacional sacó un estudio sobre las mujeres que son detenidas y cómo en el momento del arresto muchas han sido víctimas de la violencia sexual.

“El feminismo nos va a ayudar a lograr una sociedad más igualitaria, equitativa, donde las masculinidades se reformulen y donde los hombres y las mujeres podamos vivir en una igualdad real”, apuntó la joven Paulina Soteras durante la marcha, que juntó a miles de mujeres pero también contó con la participación de hombres.

Paulina llevaba un vestido blanco hecho de plástico con huellas de manos de color rojo sangre y una cinta violeta que le rodeaba a cintura. Su rostro y sus brazos también estaban manchados de rojo, y entre sus manos sostenía un cartel que decía “Por las víctimas de feminicidios, lesbofeminicidos y transfeminicidios”.

La joven pertenece a un colectivo artístico llamado Trayectoria cuyos integrantes elaboran vestidos con residuos sólidos como una forma “de criticar al hiperconsumo capitalista que tiene que ver mucho con la reproducción de violencia que genera el patriarcado, que genera que haya siete feminicidios al día”, según explicó.

México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a nivel mundial, según un informe sobre Feminicidio en México elaborado por ONU Mujeres.

Para Paulina, el machismo afecta en el día a día a las mujeres “desde que salimos de casa e incluso pensamos qué nos vamos a poner porque nos vayan a decir algo o hasta sufrir una violación y que sea justificada por cómo te vistes”.

Mientras hablaba, banderas del colectivo LGTBI, otras de color morado con el símbolo de la mujer y unas más del colectivo transexual ondeaban por la capital mexicana.

Entre las manifestantes, con una gran sonrisa y una presencia imponente estaba Rubí, una trabajadora sexual transgénero de 29 años y que desde los 17 ejerce debido a la discriminación laboral que sufre por su identidad sexual.

“Tengo que ejercer el trabajo de sexoservidora aunque terminé mi carrera de contabilidad. He ido a diversas empresas para meter mi solicitud, la ven excelente, pero me citan y al ver mi sexualidad, mi preferencia, inmediatamente me rechazan”, denunció a Efe.

Por otro lado, Rubí (nombre que proporcionó a Efe) explicó que las transgénero “somos mujeres por nuestro cambio de identidad por las operaciones que hemos tenido”.

“La gente que es heterosexual no nos acepta tal y como somos. Estamos aquí para dar a conocer al mundo que tenemos los mismos derechos que una mujer; tenemos derecho a una vida con calidad y digna”, concluyó.

Hacia el final de la marcha, que acabó en el Hemiciclo a Juárez, un grupo de jóvenes amenizó el camino interpretando la canción “Llorona” de Chavela Vargas, seguido de varias personas vestidas de blanco para rendir homenaje a todas las mujeres que han sido asesinadas por hombres y que no pudieron asistir a la marcha.