La La Land Desembarca en Combo Pack, Blu-ray y DVD el 25 de abril de la mano de Lionsgate

Ganadora de 6 Premios de la Academia® y de siete históricos Globos de Oro® del Director Damien Chazelle, Ganador del Premio de la Academia®, y protagonizada por Ryan Gosling, Nominado al Oscar® por Mejor Actor, y por Emma Stone, Ganadora al Oscar® por Mejor Actriz, La La Land Desembarca en Digital HD el 11 de Abril y en 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-rayTM Combo Pack y DVD el 25 de Abril de la mano de Lionsgate¹s Summit Entertainment Label.

Lionsgate anunció hoy que la deslumbrante obra maestra, musical, ganadora del Premio de la Academia® y del Globo de Oro® La La Land desembarca en Digital HD el 11 de abril y en 4K Ultra HD Combo Pack (más Blu-ray y Digital HD), Blu-ray Combo Pack (más DVD y Digital HD), DVD y Bajo Demanda el 25 de abril de la mano de Summit Entertainment, una compañía de Lionsgate. Escrita y dirigida por Damien Chazelle, ganador del Premio de la Academia®, y protagonizada por Ryan Gosling, nominado al Oscar® por Mejor Actor, y por Emma Stone, ganadora del Oscar® por Mejor Actriz, La La Land relata la historia de una aspirante a actriz llamada Mia y de un entregado pianista de jazz llamado Sebastian, quienes atraviesan dificultades para llegar a fin de mes en una ciudad conocida por destruir cualquier esperanza y romper corazones.

Recreada en el Los Ángeles moderno, este original musical sobre la vida cotidiana explora la alegría y el dolor que acompañan la búsqueda de tus sueños. “La película del año” (Peter Travers, Rolling Stone) debutó en el Festival de Cine de Venice y en el Festival Internacional de Cine de Toronto con elogios unánimes por parte de la crítica. La La Land ganó 6 Premios de la Academia®, incluyendo un premio por Mejor Director al director y guionista Damien Chazelle, ganó también 7 históricos Globos de Oro®, y se ha convertido en un fenómeno taquillero a nivel mundial con una recaudación internacional de $400 millones.

La película también cuenta con la participación del cantante y compositor John Legend, que ha ganado el Premio Grammy® en diez ocasiones y que está detrás del sencillo “Start a Fire”. La banda sonora de la película también incluye los temas “City of Stars” (ganadora del Globo de Oro® por Mejor Canción Original ­ Película) y “Audition”. La La Land es más que la película más aclamada del año ­ es un tesoro cinematográfico para la posteridad del que te enamorarás una y otra vez. Emma Stone y Ryan Gosling dan vida a Mia y Sebastian, una actriz y un pianista de jazz en busca de sus sueños hollywoodenses ­y encontrarse el uno al otro­ en una vibrante celebración de esperanza, sueños y amor.

La interpretación mágica que Damien Chazelle hace de la Ciudad de Los Ángeles está llamada a ser un clásico moderno y un icono de la era. El lanzamiento para entretenimiento en el hogar incluye el espectacular largometraje, que puede verse una y otra vez, así como material adicional extenso que revela la historia no contada sobre cómo las pasiones de Damien cobraron vida a través de este proyecto. El contenido especial del 4K Ultra HD, Blu-ray y Digital HD incluye audiocomentarios del guionista y director Damien Chazelle y del compositor Justin Hurwitz.

También vienen acompañados de 10 cortometrajes con escenas entre bastidores que incluyen: “Another Day of Sun: They Closed Down a Freeway”, que ofrece una mirada detrás de cámara para mostrar que Damien Chazelle y su equipo solo contaron con dos días de rodaje para llevar a la realidad la espectacular escena inaugural; “La La Land’s Great Party”, que muestra la creación de la fiesta en las colinas de Hollywood; “Ryan Gosling: Piano Student”, que detalla el esfuerzo realizado por Ryan Gosling para llegar a tocar el piano como Sebastian; “Before Whiplash: Damien Chazelle’s Passion Project” revela la historia de los orígenes de La La Land; “La La Land’s Love Letter To Los Angeles”, en la que se explica el significado del término La La Land; “The Music of La La Land” se sumerge en el proceso de creación de la música icónica; “John Legend’s Acting Debut” permite conocer los pensamientos del cantante y ganador de varios Premios Grammy® sobre su participación en la película; “The Look of Love: Designing La La Land” muestra entrevistas con el equipo de diseño de la película; “Ryan and Emma: Third Time’s the Charm” marca la tercera vez que Ryan Gosling y Emma Stone comparten pantalla; y “Epilogue: The Romance of the Dream”, que explora el extraordinario final de la película.

El 4K Ultra HD, Blu-ray y Digital HD también cuentan con “Damien & Justin Sing: The Demos”, que presenta las ideas originales de la película. Los lanzamientos del 4K Ultra HD y Blu-ray de La La Land cuentan con tecnología Dolby Atmos, mezclada específicamente para el entretenimiento en casa y la cual permite situar y mover el sonido a cualquier parte de la habitación, incluso por encima del televidente.

El DVD de La La Land viene con audiocomentarios de Chazelle y Hurwitz titulados “La La Land’s Love Letter to Los Angeles” y “Ryan and Emma: Third Time¹s the Charm². Todos los lanzamientos incluyen una selección de canciones.

La La Land estará disponible en 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack y DVD por el precio sugerido de venta de $42.99, $39.99 y $29.95 respectivamente.

MATERIAL ESPECIAL DEL 4K/BLU-RAY/ DIGITAL HD.

Audiocomentario con el guionista/director Damien Chazelle y el compositor Justin Hurwitz.

Cortometraje “Another Day of Sun: They Closed Down a Freeway”

Cortometraje “La La Land’s Great Party”

Cortometraje “Ryan Gosling: Piano Student”

Cortometraje “Before Whiplash: Damien Chazelle’s Passion Project”

Cortometraje “La La Land’s Love Letter to Los Angeles”

Cortometraje “The Music of La La Land”

Cortometraje “John Legend’s Acting Debut”

Cortometraje “The Look of Love: Designing La La Land”

Cortometraje “Ryan and Emma: Third Time’s the Charm”

Cortometraje “Epilogue: The Romance of the Dream”

Damien & Justin Sing: The Demos

Selección de Canciones

MATERIAL ESPECIAL DEL DVD