Lluvias en el Perú: ¿Cómo ayudar desde el exterior?

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ha tomado una serie de medidas para hacer llegar ayuda del exterior a los damnificados por las lluvias de “El Niño Costero” en nuestro país. A continuación, cómo apoyar desde otras partes del mundo.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dispuesto que nuestras Embajadas y Consulados, distribuidos en todos los continentes, abran cuentas bancarias a fin de recibir las donaciones en favor de los damnificados, de modo tal que nuestros compatriotas en el exterior, así como personas de buena voluntad, puedan ofrecer su apoyo”, informó Cancillería a través de un comunicado. Además, indicó que “realiza los máximos esfuerzos para que el apoyo de países y entidades de todo el mundo que quieran hacer llegar al Perú se concrete cuanto antes para beneficio de nuestros compatriotas afectados”. Para tal fin, se ha formado un “equipo especial de trabajo” en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y los Gobiernos de otros “países amigos” para canalizar la ayuda ofrecida. ►En Colombia, el embajador Ignacio Higueras Hare notificó sobre la apertura de una cuenta bancaria de ahorros. “Se están pidiendo fundamentalmente recursos monetarios. La Embajada y el Consulado de Perú abrieron una cuenta de ahorros en el Banco Colpatria donde pueden ayudar, el número es el 122022991”, señaló al portal de noticias RCN. Ver imagen en Twitter ¿Cómo pueden desde # Colombia ayudar a los damnificados por inundaciones en # Perú ►El Consulado General del Perú en México agradeció la solidaridad de personas y entidades e informó sobre la apertura de una cuenta bancaria en el BBVA Bancomer con el número 0110415812. Apoya a los peruanos y peruanas afectados por las lluvias intensas y huaicos. Cuenta bancaria abierta en #México.#UnaSolaFuerza. Retuitea! ►El embajador del Perú en Washington, Carlos Pareja, exhortó a los compatriotas en Estados Unidos a “darnos la mano unos a otros” y anunció que una cuenta bancaria también será abierta en el país norteamericano desde el lunes 20 de marzo para ayudar a los damnificados. Cancillería también cuenta con un centro de acopio en su sede para cooperar en la campaña de ayuda humanitaria “Una Sola Fuerza”, que lidera la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). A través de esta campaña se está recaudando agua embotellada, así como alimentos no perecibles, útiles de aseo, materiales básicos de construcción, entre otros. Las donaciones serán recibidas en el Jirón Lampa 545 (Edificio Carlos García Bedoya) de 08:00 a 10:00 y de 13:00 a 15:00. # UnaSolaFuerza Recuerda que la sede central de @ CancilleriaPeru es también punto de acopio de donaciones en favor de poblaciones afectadas. Las lluvias e inundaciones han dejado decenas de muertos, 170 heridos, 12 desaparecidos, unos 72.000 damnificados y unos 580.000 afectados, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

75 dead, 100K with property damage in Peru flooding

Lima, Mar 19 (EFE).- Seventy-five people have died, 263 have been injured, 20 are missing, about 100,000 have suffered property damage and some 630,000 have been affected in Peruvian flooding, according to the latest damage assessment report released by the National Emergency Operations Center (COEN).

The report, which includes damage registered since the rainy season began in December, does not count the four people who disappeared on Saturday when a bridge collapsed and they fell into a flood-swollen river.

The flooding has also destroyed 12,000 homes, 25 schools and eight hospitals or clinics, along with about 2,000 kilometers (about 1,200 miles) of roadways and almost 9,000 hectares (22,500 acres) of crops.

Most of the victims are in the northern regions of Piura, Lambayeque, La Libertad and Ancash, where 25 people have died, 111 are injured, eight are missing, 81,000 have lost their homes and about 8,200 houses have been destroyed.

Lambayeque is the location of the greatest number of victims (41,000), followed by Piura (19,000), Ancash (17,600) and La Libertad (3,200).

In La Libertad’s capital, Trujillo, more than half the local residents have gone for two days without potable water after the main canal supplying water to the city ruptured, and the government intends to provide them with water containers and cisterns.

Parts of the Panamerica Norte highway, which runs along the coast from Lima to Ecuador, have been damaged, and the Transportation and Communications Ministry on Sunday authorized fishing boats to transport basic products from Lima to the ports in the affected zones.

Some homes in the capital have been without potable water for the past two days after mudslides cascaded into the Rimac River, the main source of water for Lima.

The heavy rains are due to El Niño, which has heated the ocean along the Peruvian coast to an abnormal degree, producing intense and unusual rainfall.