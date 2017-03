Cantar en maya nos hace “sentir pueblo”, dice la cantante Yazmín Novelo

Mérida (México), 19 mar (EFE).- Entre los proyectos para revitalizar la lengua maya en el estado mexicano de Yucatán, la música y el canto tienen la virtud de volver a hacernos “sentir pueblo”, aseguró a Efe Yazmín Novelo Montejo.



“La música me parece muy importante porque trabaja no solamente con la difusión del discurso, sino que nos lleva a reflexionar con nosotros mismos”, señaló Novelo, una reconocida cantante de lo que llama música maya contemporánea.



Apuntó que con la música y el canto convergen otros proyectos que tienen como finalidad revitalizar la lengua maya, que en 2015 tenía 859.607 hablantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



“Hay muchos proyectos en desarrollo; uno es la literatura, la música, algunos en educación, medios de comunicación. Hay distintos proyectos que convergen en un mismo objetivo: revitalizar la lengua maya”, comentó Novelo, quien tiene el maya como lengua materna.



Con estudios lingüísticos en Bolivia, la joven destacó que en el caso del pueblo maya “es importante que podamos volver a sentirnos pueblo”, y la música apela a la parte emocional de la gente y contribuye a ello.



“Tenemos montadas algunas canciones que hemos presentado. Tienen como tema la defensa de la tierra, de autores como Rogelio Canché y Armando Canché, y algunas traducciones de temas como los cantantes Mercedes Sosa y Piero”, expuso.



Por su parte, Víctor Manuel Aarón Sánchez, un cantante en lengua maya quien dejó su pueblo de Izamal para radicarse en Mérida, capital de Yucatán, dijo que su objetivo es “apoyar la cultura, el canto y la escritura en lengua maya”.

Izamal fue uno de los centros importantes de la civilización maya en la época prehispánica, que se desarrollo en Yucatán entre los años 100 y 1.520 d.C.



“Gracias al Gobierno que está rescatando la lengua maya, porque es el tesoro de la Península, el tesoro de Yucatán; hay un tesoro musical en las raíces de lengua maya”, comentó a Efe este cantante de 60 años de edad, quien lee, escribe y compone canciones en maya.



Sánchez suele pasar el tiempo a la caza de concursos de canto para participar y presume haber ganado un segundo lugar y dos terceros lugares en años anteriores, aunque sabe que hace ya un par de años que las autoridades dejaron de convocarlos.



Señaló que el canto maya es una música que habla de héroes que defienden a su pueblo, como el tema “Macehual”, y de lecciones infantiles “No fui a estudiar”, mismos que canta en maya y en español.



Macehual es un “aztequismo” adoptado por la lengua maya que significa hombre común, plebeyo, aunque Sánchez lo define como la persona “que nació en Yucatán, la persona común y corriente que habla maya, es ese un Macehual”.



Con voz entonada, sin instrumentos, cantó en maya y tradujo al español el tema del Macehual: “En el dolor del indio, alza su mano con su verdad para defender a su pueblo, para defender a su tierra. Con el dolor del Macehual también se abre camino, porque él ya sabe dónde está su meta, ya sabe cuál es su lugar”.



Sánchez dice que se ha incrementado el número de personas que se animan a traducir al maya canciones conocidas en español, como ha hecho él con “Yo no fui”, tema que hizo famoso el popular cantante Pedro Infante (1917-1957).



“Cada quien traduce lo que le gusta. Yo por ejemplo traduje ‘Yo no fui’, canción que cantó Pedro Infante”, relató.

Calificó la canción “No fui a estudiar” de una lección infantil sobre el valor de la educación.



“Cuando estaba chico no fui a estudiar. Mi abuelita me decía ‘Vete a estudiar’ y yo no entraba a la escuela, me quedaba a jugar; me decían ‘Vete a estudiar’ y decía ‘No voy’. “Ahora busco trabajo y me dan el más pesado porque me preguntan ‘¿Sabes leer?’ y digo ‘No’; me preguntan ‘¿Sabes escribir?’ y digo ‘No'”, entonó el cantante.



“Por lo tanto me dan el trabajo más pesado y de menos paga; por lo tanto trabajo todo el día y no gano para comer. Tú que vas a estudiar no lo dejes porque te puede pasar lo mismo”, remató.