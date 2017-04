Keanu Reeves regresa como el legendario asesino en este emocionante viaje cargado de acción “John Wick: Chapter 2”

SANTA MÓNICA, CA – John Wick: Chapter 2, la muy anticipada e impactante segunda entrega de la saga John Wick se abre paso el 23 de mayo en Digital HD y el 13 de junio en 4K Ultra HD Combo Pack (más Blu-ray y Digital HD), Blu-ray Combo Pack (más DVD y Digital HD), DVD y Bajo Demanda de la mano de Summit Entertainment, una compañía de Lionsgate. Keanu Reeves (de la franquicia The Matrix) regresa con el director Chad Stahelski (John Wick) y el guionista Derek Kolstad (John Wick) en este thriller plagado de acción que recorre el planeta entero. Reeveses uno de los protagonistas dentro de un reparto estelar que incluye a Bridget Moynahan (de la serie televisiva “Blue Bloods”), Ian McShane (del próximo estreno televisivo “American Gods”), John Leguizamo (American Ultra), Common (Selma), Peter Stormare (del próximo estreno televisivo “American Gods”) y, en el primer reencuentro con Reeves desde las películas de The Matrix, estará también Laurence Fishburne (de la serie televisiva “Hannibal”

El legendario asesino a sueldo John Wick se ve obligado a salir de su retiro y a regresar a la acción después de que un antiguo socio planee hacerse con el control de una banda secreta de asesinos que opera a nivel internacional. Haciendo honor a un pacto de sangre para ayudarle, John viajará a Roma donde se enfrentará a algunos de los asesinos más letales del mundo.

El lanzamiento en 4K Ultra HD, Blu-ray y Digital HD viene con más de tres horas de contenido adicional, incluyendo audiocomentarios de Keany Reeves y el director Chad Stahelski con una duración similar a la de un largometraje, tres escenas eliminadas, nueve minirreportajes, el vídeo oficial de John Wick “Kill Count” y el cortometraje Dog Wick. Los minirreportajes incluyen “RetroWick: Exploring the Unexpected Success of John Wick”, donde el reparto habla del éxito de la primera película; “Training John Wick” muestra a Keanu Reeves y a Common entrenar con pistolas, coches y en combates cuerpo a cuerpo; “Wick-vizzed” muestras previsualizaciones de algunas escenas de acción de John Wick; “As Above, so Below: The Underworld of John Wick” explora el submundo de la delincuencia donde se desenvuelve el asesino en la película; “Friends, Confidantes: The Keanu/Chad Partnership” se sumerge en la longeva relación entre Keanu Reeves y el ahora director Chad Stahelski, que en su día fue coordinador de escenas peligrosas; “Car Fu Ridealong” permite a los seguidores experimentar un viaje real con Keanu Reeves y un conductor experto en escenas peligrosas; “Chamber Deck: Evolution of a Fight Scene” explica cómo se llevaron las escenas de lucha del concepto a la pantalla; y “Wick’s Toolbox” muestra el conjunto de trucos de John Wick. Las versiones en 4K Ultra HD y Blu-ray también vienen con tecnología de audio Dolby Atmos, que está remezclada específicamente para ver cine en el hogar y que mueve y sitúa el audio en cualquier punto de la habitación, incluso por encima del televidente.

El lanzamiento en DVD viene con audiocomentarios de Keanu Reeves y del director Chad Stahelski, así como con los minirreportajes “RetroWick: Exploring the Unexpected Success of John Wick” y “As Above, So Below: The Underworld of John Wick”. John Wick: Chapter 2 estará disponible en 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack y DVD por el precio recomendado de $42.99, $39.99 y $29.95, respectivamente.

CONTENIDO ADICIONAL DEL 4K/BLU-RAY/ DIGITAL HD

· Escenas Eliminadas

· Minirreportaje “RetroWick: Exploring the Unexpected Success of John Wick”

· Minirreportaje “Training John Wick”

· Minirreportaje “WICK-vizzed”

· Minirreportaje “Friends, Confidantes: The Keanu/Chad Partnership”

· Minirreportaje “As Above, So Below: The Underworld of John Wick”

· Minirreportaje “Car Fu Ridealong”

· Minirreportaje “Chamber Deck: Evolution of a Fight Scene”

· Minirreportaje “Wick’s Toolbox”

· Minirreportaje “Kill Count”

· Cortometraje Dog Wick Short

· Audiocomentario con Keanu Reeves y el director Chad Stahelski

CONTENIDO ADICIONAL DEL DVD

· Minirreportaje “RetroWick: Exploring the Unexpected Success of John Wick”

· Minirreportaje “As Above, So Below: The Underworld of John Wick”

· Audiocomentario con Keanu Reeves y el director Chad Stahelski

