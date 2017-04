SjDANCEco. LANZA LA “SEMANA NACIONAL DE LA DANZA”

Entrevista Exclusiva con su Director Artístico Gary Masters

Por Íride Aparicio

Fotos por Lee Kopp

San José, CA – NATIONAL DANCE WEEK (La Semana Nacional de la Danza) será lanzada al público en Santana Row, el domingo 23 de abril de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Con sjDANCEco Festival (Festival de la Compañía de Danza de San José), donde los grupos de bailarines ya ensayan sus bailes y el público aguarda ansioso, Los Lupeños de San José se presentarán por primera vez en este evento gratuito, con sus danzas mexicanas.

Para obtener información sobre el evento, La Oferta entrevistó al Co-fundador de sjDANCEco y ahora su Director Artístico, Gary Master. (Después de la compañía fue fundada por Melanie Doerner, quien desde el 2003 ejecuta el cargo de directora en el desarrollo de todos los eventos presentados en el North Carolina Theatre, en Raleigh, N.C.).

Gary Master nos dijo: “NATIONAL DANCE WEEK fue establecida en los Estados Unidos hace 30 años como una celebración de los bailes. Cuando comenzó en San José, se celebró en el centro de la ciudad, en lo que se llama el ‘Círculo de Las Palmas’, pero fue trasladada a Santana Row. Es un festival en el que participan una extensa variedad de grupos de baile”.

El propósito del festival es dar a nuestra comunidad la oportunidad de gozar y sentirse inspirados con la diversidad de danzas prominentes en nuestra región. San José tiene una gran diversidad en su población, por lo que nuestras danzas, tienen la misma diversidad.

Este evento es gratuito (incluyendo estacionamiento gratis), presentado por sjDANCEco, en un día, exhibiendo ante el público la belleza de las diferentes danzas y sus variaciones”.

¿Qué clase de danzas van a presentarse en el programa?

“Las danzas pertenecen a una gran variedad de estilos de baile: ballet, danza moderna, danzas folklóricas, jazz, hip hop, social dance, y otros estilos más, y como el programa empieza a las l0 de la mañana y termina a las cinco de la tarde, la audiencia va a tener la oportunidad de ver una extensa variedad de ellas”.

“Quiénes son los bailarines?

“Muchos de los bailarines son niños pertenecientes a las escuelas de baile en la región, por lo que, durante ese día, podrán verse bailes ejecutados por niños que están aprendiendo a bailar, a la vez que danzas ejecutadas por artistas profesionales. Entre los grupos profesionales tenemos este año a Los Lupeños de San José bailando una pieza llamada ‘Colima’ que imita las danzas de los enamorados del suroeste de México, e igualmente al grupo de Los Lupeños Juvenil bailando una pieza llamada ‘Sinaloa’, que será interpretada al estilo de las bandas de música mexicana. Ambas coreografeadas por Samuel Cortez.”

¿De qué países son las danzas?

“No tengo en mi oficina el programa, pero sé que tenemos danzas de un grupo de Japón, otro de danzas de Taiwan y Los Lupeños, que como todos sabemos ejecutan las danzas de México. Tenemos también un ballet ruso, que probablemente fue alterado durante los años en el que fue creado, porque todas las coreografías de las danzas fueron creadas aquí (en EEUU).

¿Los bailarines usan trajes típicos del país?

“Sí, todas las danzas son ejecutadas por bailarines vestidos en sus diferentes trajes típicos, lo que se agrega a la belleza de la danza, que en el teatro tienen también las luces y los diferentes telones, pero que en esta oportunidad no vamos a tener, porque la presentación va a ser en un teatro al aire libre.

¿Qué pueden nuestros lectores esperar de sjDANCEco. Festival?

El evento está situado en el parque de Santana Row, la avenida principal en Santana Row, donde tenemos un escenario y más de cien sillas, por lo que las personas se pueden sentar, aunque generalmente (como el festival dura siete horas sin intermedios) las personas ven varias danzas por unas horas y se van o regresan más tarde, porque algunos de los grupos bailan más de una danza, pero no a la misma hora. Durante el festival, nosotros anunciamos qué grupo va a bailar así como la hora y también anunciamos el nombre de cada uno de los coreógrafos de los bailes. Para los interesados en las escuelas de baile, el festival ofrece información sobre sus clases, y tenemos también rifas.

¿Cómo bailarín, cuál es su definición de la danza?

“Martha Graham dijo que la danza proyecta un espíritu interior de la humanidad en una forma que las palabras son incapaces de expresar, por que no lo podemos ver en nuestras vidas pero que se hace aparente en movimiento. Una forma de comunicación que existe entre la persona y su espíritu interior. Para mí, la danza es una inspiración”.

Graduado de Julliard School en Nueva York, Gary Masters es recipiente de Isadora Duncan Award for Reconstruction por su reconstrucción de la coreografia del ballet de José Limón, “The Moor’s Pavane”. Recibió también el acolado de Isadora Duncan for “Sustained Achievement” que se otorga a la persona que ha alcanzado muchos logros en su vida.

Gary Masters ha estado asociado con LIMON DANCE Company/Foundation como bailarín, Associado Artístico y Reconstructor y Director the Limon West Dance Project y de Limon Dance Company en San José, desde l969. Es también el co-fundandor de sjDANCEco y es Professor Emeritus de la compañía de Danza de San José State University.

Antes de retirarse, fue considerado por Dance Magazine como uno de los más virtuosos bailarines en danza contemporánea.

