S6 de Audi y las conjeturas sobre la vida en Alemania

Por Roger Rivero

A uno de mis primos, lo sorprendió la caída del muro de Berlin estudiando en la RDA, un país que por sus siglas pocos recordarán. Se trata de la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental donde muchos como el vivían creyendo que las bondades del socialismo eran superiores a las desdichas capitalistas. Desaparecidas las barreras caprichosas que la ideología impuso, la Alemania fue una sola, y en el oriente comunista donde solo se veían Trabant, Ladas o Skodas comenzaron a rodar los Mercedes, BMW y Audi, producidos por los occidentales.

Unos años después de caer le muro, mi primo retornó -solo de visita claro está- y conversando sobre autos me contaba que el Audi, era algo así como el auto de la clase trabajadora alemana. Quizás por aquellos años, cuando Audi gozaba de mala reputación por lo poco fidedignos de sus autos lo hubiese creído, pero conduciendo esta semana un Audi S6, algo me queda claro: Me encantaría ser un trabajador alemán.

Potencia, rendimiento y prestigio son sinónimos de Audi en la actualidad, pero también lo es un precio elevado de muchos de sus modelos. El S6 probado por nosotros traía precio superior a los $80,000 dólares, costo que estarán dispuestos a pagar los que necesitan algo más de adrenalina al conducir, y no les alcance con la versión regular, el A6. Y es que la serie “S” de Audi, es la versión de alto rendimiento de los más conocidos sedanes de la seria “A”.

El próximo año se espera una modernización de este modelo, y del S7, pero Audi ha hecho algunos cambios para mantenerlo relevante, incluyendo un sistema de infotainment actualizado, más color exterior, opciones de mayores llantas, y algunos cambios en la carrocería. Los cambios en la carrocería incluyen un nuevo extremo delantero, rebordes laterales, difusor trasero y parachoques trasero que juntos dan un aspecto más nítido, pero realmente en apariencia, no hay tanta diferencia en el aspecto exterior entre al A6 y el S6…la diferencia está bajo el capó.

Ahí debajo hay un V8 de 4 litros de doble turbo, que hace 450 CV y ​​406 libras-pie de torque. La potencia llega al suelo a través de una caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades D-Tronic y el sistema de tracción total (AWD) de “Quattro” de Audi. El gruñido de ese potente V8 es suficiente para llevar al S6 de 0 a 60 mph en 4,3 segundos.

Además de AWD, el S6 tiene suspensión de aire adaptable para entregar un manejo agudo sin comprometer demasiado confort, y hay configuraciones personalizables para otras dinámicas de conducción, como transmisión, respuesta del acelerador, y características de conducción a través del sistema Drive Select de Audi. Los modos de conducción incluyen Drive, Auto, Comfort y Dynamic. Un paquete deportivo disponible añade esfuerzo de dirección ajustable, vectorización de par reprogramado para el eje trasero y un escape deportivo (Si, hasta el sonido del escape puede ser cambiado en este auto) que siempre es bienvenido, pues este V8 doble turbo, suena fantástico. A pesar de poseer un motor tan grande y de ser un auto pesado, con casi 4,400 libras, el consumo de combustible es de 18 millas por galón en la ciudad y 27 en la autopista.

Debido a ser derivado del sedán A6, el S6 trae un interior excelente aunque algo anticuado, con materiales de alta calidad y acabados sólidos, que pueden ser encontrados en toda la cabina. Para algunos el ambiente interior del auto les parece estéril y frío -no es mi caso- pero la calidad de fabricación es innegable. El sistema de información y entretenimiento MMi de Audi también ha sido actualizado para 2017, mostrando respuesta más rápida y opciones algo más intuitivas al momento de operarlo.

Un auto veloz y feroz en las curvas invita a los excesos, y lo digo con conocimiento de causa. Por suerte el S6 además de velocidad, proporciona seguridad, siendo uno de los de mejor calificación en su gama con calificación de “Top Safety Pick +” por parte del Instituto de Seguros para Seguridad en las Carreteras, y 5 estrellas en todas las pruebas conducidas por la Administración Nacional de Seguridad del Tránsito.

A los tradicionales competidores del S6, la mayoría también alemanes, se suma un nuevo jugador en el terreno, el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. El Audi todavía se defiende con el resto en términos de rendimiento, características, confort y valor, pero autos como el Alfa hacen que muchos tornen sus miradas, en parte atraídos por la novedad, pero, también por el entusiasmo. Y es que la gente que compra su sedán deportivo con su corazón quizás prefieran al nuevo Giulia, mientras que el Audi sigue siendo para la gente que hace compras con su cabeza.

Para salir de dudas he llamado a mi primo. Ahora vive más al sur, en Reichenbach im Vogtland, cerca de la frontera con Checoslovaquia. No hablamos mucho de autos, y preferí no hacerle la pregunta sobre el gusto de los alemanes que compran Audi. Desde hace muchos años, el solo utiliza el transporte público.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes, como préstamo por una semana, para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.