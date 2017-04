MONSTER JAM® REGRESA AL ÁREA DE LA BAHÍA ESTE 22 DE ABRIL

(Santa Clara, CA) – Para celebrar 25 años de demolición de autos y de polvosa acción en la pista, los poderosos motores de 2,000 caballos de fuerza ya están listos para llegar rugiendo a toda máquina al norte de California con Monster Jam®, la experiencia deportiva motorizada para toda la familia con mayor adrenalina del mundo que regresa al Área de la Bahía para un evento de fin de semana con alto octanaje, en el Levi’s Stadium de Santa Clara el sábado, 22 de abril.

Los fanáticos serán testigos de las mejores camionetas Monster Jam del mundo compitiendo en el máximo enfrentamiento de velocidad intensa, carreras, acrobacias estilo libre y destrucción, con una colección masiva de bestias metálicas de 10,000 libras que incluye a varios de los campeones más dinámicos de las Finales Mundiales como Grave Digger®, Max-D® y El Toro Loco® además de otras 11 camionetas favoritas de los fans.

Este año marca el mayor número de conductoras profesionales reunidas en la historia de Monster Jam – con dos mujeres (incluyendo la conductora más joven de todas, Rosalee Ramer de 19 años de edad) ¡compitiendo por el título del campeonato en el Área de la Bahía!

Además de disfrutar toda la acción de las carreras de nivel mundial y las competencias estilo libre, los fans podrán llegar temprano al estadio el sábado para disfrutar la experiencia previa al show Monster Jam® Pit Party ¡que ofrece acceso sin igual para ver las camionetas de cerca, conocer a los pilotos estrella, obtener sus autógrafos y tomar fotografías!

CUÁNDO: Sábado, 22 de abril de 2017

Pit Party, abierto de 2:30 p.m. – 5:30 p.m. (Para entrar se requiere el Pit Pass y boleto del evento)

Hora del evento – 7:00 p.m.

Camionetas participantes/Pilotos: Grave Digger® conducida por Adam Anderson; Max D™ conductor por determinar; El Toro Loco® conducida por Chuck Werner; Son-uva Digger® conducida por Ryan Anderson; Team Hot Wheels™ conducida por Scott Buetow; Monster Energy conducida por Todd LeDuc; FS1 Cleatus™ conducida por Colt Stephens; Monster Mutt® Dalmation conducida por Candice Jolly; Gas Monkey Garage® conducida por BJ Johnson; Lucas Oil Crusader® conducida por Linsey Weenk; Time Flys conducida por Kelvin Ramer; Wild Flower conducida por Rosalee Ramer; Devastator conducida por Mark Schroeder. (alineación de camionetas sujeta a cambios)

DÓNDE: Levi’s Stadium – 4900 Marie P. DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054

BOLETOS: ¡Boletos desde solo $20 cada uno!

Pit Passes disponibles para su compra a $10 cada uno

Los boletos ya están a la venta – todos los asientos son reservados; Los boletos y Pit Passes están disponibles para su compra en línea a través de Ticketmaster.com, con cargo por teléfono al 800-745-3000 o directamente en la taquilla Visa del Levi’s Stadium. **precios de boletos sujetos a cambios – cargos por servicio y uso de la arena podrían aplicar.

OFERTAS Visita cualquier ubicación participante de Togo’s Sandwiches ¡y pide tu cupón de $5 de

ESPECIALES: descuento en boletos para Monster Jam! Los cupones estarán disponibles hasta agotar existencias en las ubicaciones de Togo’s Sandwiches participantes, del 27 de marzo al 21 de abril.

¡Para los verdaderos fanáticos de Monster Jam, ahora estamos ofreciendo el boleto oficial de colección de Monster Jam que muestra impresionantes imágenes en 3D! Este recuerdo especial para conservar, es el boleto de entrada al show y lo último en coleccionables para los fans de Monster Jam – disponible únicamente en compras por Internet a través de Ticketmaster.com.

Para seguir Monster Jam en Facebook, Twitter e Instagram entra a

www.facebook.com/MJOnline, www.twitter.com/MonsterJam & www.instagram.com/MonsterJamLive

Suscríbete a nuestro canal YouTube en www.youtube.com/MonsterJamLive

Para información específica sobre los eventos en Santa Clara visita:

https://www.monsterjam.com/en-US/events/santa-clara-ca

Acerca de Feld Motor Sports ®

Feld Motor Sports, Inc. es el líder mundial en entretenimiento especializado de deportes motorizados que se realizan en arenas y estadios. Las producciones de Feld Motor Sports, Inc. incluyen a Monster Jam®, Monster Energy Supercross, AMSOIL Arenacross y Nuclear Cowboyz℠. Feld Motor Sports, Inc. es una división de Feld Entertainment, la compañía productora de entretenimiento familiar en vivo más grande del mundo. Serie Oficial Monster Truck solo en Monster Jam. Para más información sobre Feld Entertainment, visita www.feldentertainment.com.