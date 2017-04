Los Golden State Warriors calientan motores para las semifinales de la Conferencia Oeste

Por Eliana Céspedes

Fotos por Erick Castellón

Oakland, CA (26 de abril)- Los Warriors siguen celebrando victorias, así quedó demostrado en el juego 4, el pasado lunes contra los Trail Blazers 128-103 barriendo su serie y quedando invictos 4-0. Esto lleva a los Golden State Warriors a la segunda ronda de los Semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Apesar de muchos cambios que ha enfrentado el equipo de los Warriors, aún no dejan de sorprender a sus fans con su energía, perseverancia y juego en equipo. Aún no está definido cuando regrese su entrenador Steve Kerr ya que actualmente se encuentra imposibilitado de seguir con los entrenamientos, debido a varios síntomas derivados de la cirugía de espalda a la que se sometio hace un par de años. Su asistente Mike Brown continúa a cargo del equipo.

“Estamos en un gran momento y el equipo está emocionado de toda la buena vibra por parte de los fans. A pesar que Steve no está en los entrenamientos él es parte de todo el proceso ya que estamos en comunicación constantemente. Cada oponente es un reto y estamos al frente de un equipo con experiencia y con las ganas de ganar. Los jugadores están enfocados mentalmente en cada práctica porque sabemos que es prioridad”, afirma Mike, Asistente Técnico y ahora a cargo del equipo.

Así mismo, Brown agregó que no habrán muchos cambios en las rotaciones. “Hemos tenido con Steve un sistema desde el comienzo de la temporada bastante fácil que ha trabajado bien con los jugadores. Ahora cada juego es diferente y dependiendo del rendimiento de cada jugador si es necesario se harán cambios. Me siento tan afortunado que después de muchos años de dirigir un equipo sea esta vez con los Warriors, la experiencia y consejos de Steve han sido de gran influencia y la buena comunicación con nuestro Director General, Bob Myers, es y está siendo todo un privilegio, esto no quiere decir ningún cambio para mí, ya que por el momento estamos enfocados en ganar y aquí estaré el tiempo que sea necesario de acuerdo a las decisiones que se vayan tomando”.

Los Warriors ahora cuentan con el regreso de una de sus estrellas Kevin Durant, quien había estado de descanso tras una lesión y con mejor condición Durant jugó en el juego 4 de los playoffs, con un puntaje de 10 puntos que le dio a su equipo.

El panorama actual para los Golden State Warriors viene con grandes desafíos ya que en la semifinales de la Conferencia Oeste se enfrentarán al ganador de la serie entre el Utah Jazz y Los Angeles Clippers, que está empatado a dos triunfos por bando.