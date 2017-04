Nissan Frontier: ¿Tiempo para el cambio?

Por Roger Rivero

Con precio inicial por debajo de los $20,000 dólares, la Nissan Frontier 2017 no es la más nueva ni renovada en el mercado de las camionetas medianas, pero faltaríamos a la verdad si no reconociéramos que se mantiene bien. Eso sí, la modelo S King Cab que se vende por $18,390, viene “más pelada que rodilla de chivo”. No trae aire acondicionado, las ventanillas se suben con manecillas y por si el castigo no fuera suficiente, Nissan no se ha molestado en colocarle ni un infeliz radio, algo que hubieran conseguido por un puñado de dólares, y harían felices a muchos conductores que no pueden alcanzar otra camioneta más cara.

Hay cinco niveles de acabado, el S, SV, SL, Desert Runner y el PRO-4X. Nosotros fuimos afortunados de probar la Frontier Pro 4X y contrario a la opinión de algunos colegas, yo si la mantendría en la lista de opciones a la hora de comprar una camioneta compacta. Si es cierto que se mira algo desactualizada, hay bastante plástico duro en las vestiduras interiores, carece de algunas prestaciones de seguridad como monitoreo de punto ciego, o alerta de colisión, y tampoco es la más económica del sector, pero por eso, es la más barata.

Hay compradores para los que unos miles de dólares de diferencia en el precio representan mucho, cuando los pagos mensuales están adecuados a un presupuesto restringido. Esos son los que como yo, no encontramos tanto placer en lujos y adornos, y ponemos más atención a la funcionalidad, durabilidad y correlación valor-precio.

En nuestra prueba de manejo de la Frontier Crew Cab PRO-4X, encontramos una camioneta fácil de maniobrar, ágil y cómoda para el desplazamiento diario. Este tipo de vehículo está de nuevo ganando popularidad frente a las camionetas de tamaño completo, y la maniobrabilidad y facilidad de conducir en la ciudad, es sin duda una de las razones para la aceptación. Reconozco que cuando probé la nueva Titan, también de Nissan, se siente en algunas ocasiones algo incomodo estacionarse en espacios reducidos o conducir dentro de una ciudad con calles estrechas. En el pavimento áspero, sin embargo, la suspensión PRO-4X de Nissan podría sentirse algo áspera.

Nos impresionó el poderoso motor V6 de 4.0 litros. Responde con rapidez y aceleración suficiente, pero desdichadamente, la economía de combustible es muy pobre. Tan pobre que este sería uno de los mayores puntos de contención a la hora de recomendar esta camioneta. Promediando 15 millas por galón en la ciudad, un comprador que necesite hacer recorridos diarios largos tendría que afilar el lápiz para hacer cálculos. No solo el motor es anticuado, la desactualizada transmisión automática de 5 velocidades de la Frontier también es culpable del alto consumo.

En el interior esta camioneta se ve simple y limpia, pero algo anticuada como en realidad es. No hay soluciones inteligentes para almacenar objetos en su interior, y abundan los plásticos duros. En contraste, el asiento del conductor es uno de los más cómodos del segmento, con excelente soporte y amortiguamiento. Cuando la velocidad en carretera supera las 60 millas, algo de ruido del aire penetra a la cabina, que en términos generales es silenciosa. Lo más notable en el interior quizás sea el sistema de información y entretenimiento NissanConnect. Es fácil de usar, pues cuenta con una interfaz de estilo smartphone. También tiene uno de los sistemas de reconocimiento de voz más inteligentes que he probado, capaz de entender comandos verbales para controlar algunas funciones, incluso cuando se le habla en el “ingles tarsánico” que muchos poseemos.

Este va a ser un buen año para comprar una Nissan Frontier. Con la aparición de modelos renovados por parte de la competencia, la natural erosión en las ventas que andan más de un 20% por debajo del pasado año, y los rumores de que Nissan va a presentar una Frontier completamente nueva para el 2018, de seguro, el fabricante va a descontar fuertemente su inventario actual.

Las especulaciones de que la Nissan Navara, un modelo que solo conocen en Europa, Australia, Asia y algunos países de Latinoamérica llegará finalmente a Estados Unidos, son suficientemente fuertes como para darles crédito. Aunque representantes de Nissan lo niegan, podríamos parafrasear el refrán… “cuando el rio suena, Navarras trae”