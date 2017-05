¡Es la Hora de la Transformación! Saban’s Power Rangers Llega en Digital HD, DVD y Bajo Demanda en Junio de 2017

Cinco Adolescentes Normales y Corrientes se Transformarán en Superhéroes Extraordinarios para Salvar al Planeta en Esta Taquillera Película Plagada de Acción que Llega en Digital HD el 13 de Junio y en 4K Ultra HDTM Combo Pack, Blu-rayTM Combo Pack y DVD el 27 de Junio de la Mano de Lionsgate

SANTA MÓNICA, CA (3 de mayo de 2017) – La película de iniciación y plagada de acción Saban’s Power Rangers realizará una transformación al formato Digital HD el 13 de junio y en 4K Ultra HD Combo Pack (más Blu-ray y Digital HD), Blu-ray Combo Pack (más DVD y Digital HD), DVD y Bajo Demanda el 27 de junio de la mano de Lionsgate. Basándose en los cinco Rangers de la serie televisiva original “Mighty Morphin Power Rangers”, y continuando el fenómeno mundial generado hace 24 años, la nueva versión cinematográfica cuenta con una generación moderna de Rangers que incluye a Dacre Montgomery (de la serie televisiva “Stranger Things”), que dará vida al Ranger Rojo Jason, a Naomi Scott (de The 33), que será el Ranger Rosa Kimberly, a RJ Cyler (de Me and Earl and the Dying Girl) como el Ranger Azul Billy, Ludi Lin (de Monster Hunt) será el Ranger Negro Zack y Becky G. (de Neighbors 2: Sorority Rising) dará vida al Ranger Amarillo Trini. Los jóvenes tratarán de impedir que la malvada Rita Repulsa (interpretada por Elizabeth Banks, de la franquicia de The Hunger Games) destruya su ciudad…y en última instancia el mundo. Bryan Cranston (de “Breaking Bad”), que dará vida a Zordon, y Bill Hader (Finding Dory), que interpretará a Alpha 5, serán los encargados entrenar a los Rangers para que lleven a cabo su transformación y logren controlar sus poderes como un equipo.

En una aventura épica, Saban’s Power Rangers sigue los pasos de cinco estudiantes de secundaria con vidas normales que deberán someterse a una transformación extraordinaria al conocer que la pequeña localidad de Angel Grove donde residen – y el mundo – está a punto de ser destruida por una amenaza extraterrestre. Elegidos por el destino, el atípico grupo de héroes adolescentes es el único que puede salvar el planeta. Pero primero, los jóvenes tendrán que unir sus fuerzas con el fin de sacarle partido a sus superpoderes y convertirse en los Power Rangers.

El lanzamiento de Saban’s Power Rangers en 4K Ultra HD, Blu-ray y Digital HD viene con audiocomentarios nunca antes escuchados del director Dean Israelite y del guionista John Gatins. También incluye un documental de nueve partes con comentarios de los actores y cineastas, incluyendo los del creador de los Power Rangers, Haim Saban, quien realiza un recorrido entre bastidores para mostrar escenas del casting, del entrenamiento, de los efectos especiales y de la creación de Saban’s Power Rangers, además de las escenas eliminadas/alternativas/extendidas y tomas falsas. El 4K Ultra HD Blu-ray también contará con Dolby Vision™ de Alto Rango Dinámico (HDR), convirtiendo a esta película en la primera de Lionsgate con Dolby Vision y Dolby Atmos®. El Dolby Vision transforma la experiencia televisiva en el hogar generando mayor brillo y contraste y un abanico más amplio de colores. Junto al cautivador sonido de Dolby Atmos, los consumidores podrán experimentar una calidad de imagen innovadora y lo último en tecnología de audio para lograr una experiencia de entretenimiento plenamente envolvente.

El DVD de Saban’s Power Rangers DVD incluirá audiocomentarios exclusivos del director Dean Israelite y del guionista John Gatins, escenas eliminadas/alternativas/extendidas y tomas falsas. Saban’s Power Rangers estará disponible en 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack y DVD por el precio sugerido de $42.99, $39.99 y $29.95, respectivamente.

Historia de Matt Sazama & Burk Sharpless y Michele Mulroney & Kieran Mulroney. Guion de John Gatins. Dirigida por Dean Israelite.

CONTENIDO ESPECIAL DEL 4K/BLU-RAY/ DIGITAL HD

Audiocomentarios con el Director Dean Israelite y el Guionista John Gatins

Documental “The Power of the Present” “Rangers Then to Now” “Building the Team” “Beyond the Rangers” “Suiting Up” “Rangers, Welcome to Training” “Rangers in the Wild” “It’s Morphin Time” “Power Ballad: Music and Sound” “This is Your Destiny”

Escenas Eliminadas/Alternativas/Extendidas

Tomas Falsas

El Tráiler de la película tiene Audiocomentarios del Director Dean Israelite

CONTENIDO ESPECIAL DEL DVD

Audiocomentarios con el Director Dean Israelite y el Guionista John Gatins

Escenas Eliminadas/Alternativas/Extendidas

Tomas Falsas

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Año de Producción: 2016

Título Original: Saban’s Power Rangers, Artwork & Supplementary Materials © 2017 Lions Gate Films Inc. Todos los Derechos Reservados.

Tipo de Estreno: En Cines

Clasificación: PG-13 por secuencias violentas de ciencia ficción, destrucción, lenguaje y humor esporádico que puede resultar ofensivo

Género: Acción, Aventura

Subtitulado para Sordos: N/A

Subtitulado: Español, Inglés SDH

Duración del largometraje: 124 minutos

Formato del 4K UHD: Dolby Vision, Ultra Alta Definición 2160p Pantalla Panorámica 16×9 Presentación 2.40:1

Formato del BD: Alta Definición 1080p Pantalla Panorámica 16×9 Presentación 2.40:1

Formato del DVD: Pantalla Panorámica 16×9 Presentación 2.40:1

Audio del 4K UHD: Inglés Dolby Atmos, Español 5.1 Dolby Digital, Francés 5.1 Dolby Digital, Inglés 2.0 Audio Dolby Digital Optimizado para Sesiones Nocturnas, Audio Descriptivo en Inglés

Audio en BD: Inglés Dolby Atmos, Español 5.1 Dolby Digital, Inglés 2.0 Dolby Digital Optimizado para Sesiones Nocturnas, Audio Descriptivo en Inglés

Audio del DVD: Inglés 5.1 Dolby Digital, Español 5.1 Dolby Digital, Audio Descriptivo en Inglés

SOBRE DOLBY ATMOS

Dolby Atmos genera audio en movimiento — sonido que puede moverse y situarse con precisión en cualquier punto de un espacio tridimensional, incluso por encima de la cabeza del espectador. Convierte el entretenimiento para la audiencia en una experiencia increíblemente envolvente y emotiva. Para saber más de Dolby Atmos, visita dolby.com/Atmos.

SOBRE LIONSGATE

Lionsgate (NYSE: LGF.A, LGF.B) es una empresa integrada verticalmente y líder de contenido a nivel global con una presencia diversificada en la producción y distribución cinematográfica, programación y redifusión televisiva, cadenas televisivas de pago, entretenimiento para el hogar, distribución y ventas internacionales, acuerdos comerciales interactivos, operaciones y juegos interactivos, y entretenimiento para eventos puntuales.

Con la adquisición de Starz, Lionsgate suma a su cartera de negocios la cadena de pago STARZ, que sirve a 24.3 millones de suscriptores, y la plataforma STARZ ENCORE, que cuenta con 31 millones de suscriptores. La compañía combinada operará cinco servicios over-the-top (OTT) y la aplicación Starz, que difundirán contenido al consumidor de forma directa.

Las operaciones cinematográficas de la Compañía abarcan ocho marcas e incluyen la taquillera franquicia Hunger Games, la saga Now You See Me, la aclamada y taquillera La La Land, que ganó seis Premios de la Academia®, la exitosa saga John Wick: Chapter Two, la doble ganadora al Óscar Hacksaw Ridge, Tyler Perry’s Boo! A Madea Halloween, The Shack, Saban’s Power Rangers, Hell or High Water (en colaboración con CBS Films), Manchester by the Sea de Roadside Attractions; la película del concierto Kevin Hart: Let Me Explain de Codeblack Films; así como Instructions Not Included, la película en español con mayor recaudación en taquilla en Estados Unidos y distribuida por Pantelion Films.

Lionsgate es uno de los negocios televisivos independientes más grandes del mundo y posee contenido de calidad superior que abarca casi 90 programas de televisión en más de 40 cadenas diferentes. Estos incluyen la exitosa y aclamada serie Orange is the New Black, la popular serie televisiva Nashville, el éxito sindicado The Wendy Williams Show, el exitoso drama The Royals; la aclamada Casual, la serie revelación Greenleaf, los reality shows televisivos Kicking & Screaming, la muy anticipada Candy Crush y los éxitos de Starz que incluyen Outlander, Black Sails, Survivor’s Remorse y Power, la segunda serie de televisión de pago más valorada de 2016.

En el ámbito del entretenimiento familiar, Lionsgate lidera la industria en cuanto a la tasa de recaudación de taquilla al DVD y de la taquilla al VOD. Lionsgate gestiona una prestigiosa y prolífica biblioteca de aproximadamente 16.000 largometrajes y títulos televisivos, que son una importante fuente de ganancias recurrentes y que sirven como base para el crecimiento de los negocios centrales de la Compañía. Las marcas Lionsgate, Summit y Starz son sinónimos de entretenimiento original, atrevido y de calidad en mercados de todo el mundo. www.lionsgate.com

SOBRE SABAN’S POWER RANGERS

La franquicia Saban’s Power Rangers es una creación concebida por Haim Saban, creador y productor de la exitosa serie original “Mighty Morphin Power Rangers”, cuyo lanzamiento tuvo lugar en 1993. Tras su presentación, “Power Rangers” rápidamente se convirtió en el programa televisivo más visto en Estados Unidos y continúa siendo una de las series de acción para niños más longevas y valoradas de la historia de la televisión. La serie sigue las aventuras de un grupo de adolescentes normales y corrientes que se transforman en superhéroes y salvan al mundo del mal. Ha sido vista en más de 150 mercados, traducida a numerosos idiomas y es una de las series favoritas dentro del bloque de programación infantil en el mundo. Para más información, visite: www.powerrangers.com.