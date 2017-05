¿Ha perdido o no encuentra un libro prestado por la biblioteca pública de San José?

El Sistema de bibliotecas de San José ofrece nuevas formas de asistencia y apoyo para sus derechohabientes.

Por Nahuí Ollín

San José, CA, Mayo 8, 2017 – A muchos de nosotros nos ha sucedido que hemos extraviado, o simplemente, no encontramos un libro que hemos solicitado prestado a alguna de las bibliotecas públicas de la ciudad de San José. Esa pérdida, a veces nos hace dejar de asistir o solicitar libros, por los recargos en que hemos incurrido. Durante el mes de mayo, si usted se encuentra en esta situación, podrá beneficiarse del nuevo programa que está promoviendo el sistema de bibliotecas públicas de la ciudad. “El programa Dos Pasos para Perdón de Recargos—nos explica Elizabeth Castañeda, Directora de Mercadeo y Comunicación de las bibliotecas públicas—durante este mes, las personas que tienen materiales en casas y se les ha pasado la fecha de regresarlos, no recibirán cargos por esos materiales, sin importar el tiempo que ha pasado desde que tenían que regresarlo”, explicó.

Pero, ¿qué sucede si usted no encuentra un libro, o película que ha pedido prestado? “No hay problema—nos dice Castañeda—sólo estamos pidiendo al derechohabiente que nos diga que no encuentra el material y le extenderemos el plazo para que lo regrese”. Ahora bien, en el supuesto de que usted haya perdido el material prestado, también hay una opción nueva durante este mes que el sistema bibliotecario está ofreciendo, “en el caso de que usted lo haya perdido o nos deje saber que ha perdido el material, entonces lo que estamos ofreciendo al público es que el derechohabiente puede comprar un libro para reemplazarlo; estos pueden ser infantiles, aprobados por el sistema de bibliotecas públicas, o la lista que aparece en el New York Times”, nos dice Castañeda. Este proceso se puede realizar en cualquiera de las 24 bibliotecas públicas de la ciudad donde encontrará la lista de títulos aprobados y el costo del material, “la recomendación es que hablen con los bibliotecarios que son quienes les guiarán en este proceso de la mejor manera—comenta Castañeda—lo que deseamos es que la población de San José continué empleando sus bibliotecas, y por ello no estamos poniendo tantas trabas en este tipo de procesos”. Este programa durará durante todo el mes de mayo y tiene la ventaja de que el récord del derechohabiente, en cuanto a deudas o libros no entregados, se limpia, “en caso de que la persona esté pasando por momentos económicamente difíciles, ofrecemos la opción para que sean voluntarios en una de las bibliotecas, en caso de que acepten ser voluntarios, el servicio que presten pude ser usado para condonar la deuda económica que el derechohabiente, por ejemplo, una hora de servicio voluntario equivale a $20 dólares”, manifestó Castañeda.

“Sin embargo, los servicios que prestan las bibliotecas, además de ser gratuitos, no se detienen ahí—nos dice Castañeda—durante los meses de verano tenemos diferentes programas, pero en especial está el Reto de Lectura de Verano, en este reto pretendemos motivar a los niños a que lean durante los días de vacaciones de verano, esto con la finalidad de que al regresar a clases, los niños han retenido lo aprendido durante el ciclo escolar recién terminado, y están listos para enfrentar nuevos retos académicos, este programa abarca del 1 de junio al 31 de julio”. En caso de que usted se encuentre que tiene libros que no ha entregado y la fecha se le ha pasado, o que los ha extraviado, la importancia del programa Dos Pasos para Perdón de Recargos es que al quedar su récord limpio, usted puede hacer que sus hijos sean partícipes del Reto de Lectura de Verano.

“También durante el verano, en siete de las bibliotecas vamos a tener el programa de Almuerzos de Verano, para que las familias puedan hacer un almuerzo saludable durante esos meses”, nos dijo Castañeda.

También Castañeda extendió la siguiente invitación: “el día 16 de mayo, en la biblioteca pública Hillview en el Este de San José, de 11:00 a 12:30 AM tendremos un foro sobre naturalización y ciudadanía a cargo del USCIS (United StatesCitizenship and Immigrant Services), donde personal de esta agencia estará hablando sobre sus servicios y cómo las personas pueden beneficiarse con ellos” concluyó.

Durante los días de verano, los horarios de las bibliotecas públicas no cambiarán durante los días de verano, para más información sobre los horarios visite el sitio internet www.sjlibrary.org