2017 Dodge Durango. ¿Amor a primera vista?

Por Roger Rivero

Uno de mis mejores amigos es diseñador gráfico, y frecuentemente, soy testigo de su frustración cuando crea conceptos que por muy evidentes que puedan ser, terminan siendo rechazados por los clientes. No siempre la creatividad de los diseñadores es transmitida o entendida con claridad, y los que lo logran, disfrutan del éxito. Contentos debe de estar en el grupo de Dodge. El aspecto de “chico malo” o “badass” -como dirían en inglés- que concibieron para su marca, es de fácil reconocimiento en la mayoría de los Dodges, y el auto que probamos esta semana, un Dodge Durango no es la excepción.

Es un SUV excepcionalmente apuesto, con una agresiva rejilla y guardafangos musculosos, pero por su gran tamaño, visto lateralmente, enseña su lado materno, listo para servir y proteger a toda la familia.

Cuando la familia crece, y hay dinero suficiente para comprar un yate o lancha mediana, un SUV con tres filas de cientos comienza a ser parte de la conversación. El Durango es de los pocos en la categoría de SUV medianos, que viene con una tercera fila de asientos capas de acomodar adultos, sin que la sensación de viaje como “lata de sardinas” sea tan evidente. Incluso usando esta tercera fila de asientos, el Durango reserva notable capacidad de carga de 17.2 pies cúbicos, suficiente para acomodar las compras del mercado, o el avituallamiento necesario para el fin de semana de excursión.

El rendimiento de Durango es también destacado en la clase. La mayoría de los SUV de su tamaño son previsiblemente difíciles de manejar al tomar una curva, y prevalecen los motores con 4 cilindros. El Durango, sin embargo, se siente muy compuesto manejado en carreteras con zigzagueos, y produce mínimo rodamiento del cuerpo. La motorización base es un V-6 de 3.6 litros y 363 caballos o si se prefiere, un Hemi V-8 de 5.7 litros de 5.7 litros, ambos ofrecidos en tracción trasera o en todas las ruedas, con transmisión automática de ocho velocidades. El V-6 puede remolcar 6200 libras mientras que la versión en V-8 llega a las 7400 libras.

Como que en Norte América vivimos, y aquí, mientras más grande y descomunales sean las cosas mejor se consideran por una buena parte de los consumidores, Dodge presentará el próximo año al Durango SRT, una bestia de 475 caballos, capaz de llegar a las 60 millas en 4.4 segundos. No se preocupe usted querida mama por peinar los niños antes de ir a la escuela. Con un par de acelerones mañaneros, sus cabellos quedaran uniformemente alineados en la misma dirección, y los ojos algo fuera de sus órbitas debido a la fuerza G.

Volviendo a nuestro Durango 2017, este año Dodge a descontinuado la versión Limited, para dar paso a la nueva monocromática, Durango GT. Este auto no ha cambiado mucho desde su introducción en el 2011, pero faltáramos a la verdad si no reconociéramos, que se mantiene en buena forma. Algunas mejoras y actualizaciones están presentes este año, entre ellas, un interior con el panel de instrumentos más suave al tacto, y acentos interiores en cromo, un detalle apreciado en este tipo de autos que, como muchos de Chrysler, posen la mayor cantidad de plástico negro que jamás he visto en otro auto. Una característica nueva, especialmente provechosa para los que necesiten remolcar, es una guía clara en la pantalla Uconnect de 8,4 pulgadas a la hora de retrocedes y conectar con un remolque.

El Dodge Durango 2017 viene en cinco acabados: SXT, SXT Plus, GT, Citadel y RT. Un motor V6 es estándar en todos excepto el RT, para el que reservan el V8. Tracción trasera es estándar, pero AWD está disponible en cualquiera de los Durangos por unos $ 2,600 adicionales. Un paquete de remolque está disponible también por $ 995.

El modelo de base SXT tiene precio de entrada de $29,995 dólares, pero carece de la mayoría de opciones de seguridad activa. Algo que hay que agradecerle a Dodge, es que los paquetes de mejoras están disponibles para todos los acabados, lo que facilitará mucho la decisión de compra en los concesionarios.

El Durango se mantiene con un perfil medio en su categoría. No está entre los mejores, pero tampoco en el fondo de la lista. Su rendimiento y manejo son muy atractivos, con atributos interiores que son difíciles de superar. Su espacio interior y capacidad de remolque son también notorias. Sin embargo, se queda detrás de algunos competidores como el Honda Pilot o Toyota Highlander, que ofrecen más características estándar y opciones menos caras. Además, algunos rivales tienen una mejor fiabilidad y resultados de pruebas de choque, y utilizan menos combustible.

Usted elija con calma…recuerde que este será un auto para toda la familia, aunque le garantizo que un pensamiento no se va a poder quitar de la mente durante el proceso de compra: ¡Que bien me vería yo manejando en este Durango! Y al final, muchas veces, es lo que mas cuenta.