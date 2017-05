LA CLASE MEDIA – NUESTRO MOTOR: La promesa americana del Cuidado Universal de Niños

Mayo 2017

Por Sharon McElhone

Hemos entrado en un nuevo clima politico, donde los candidatos desarrollan sus candidaturas de obtener que el aborto sea ilegal porque así consiguen los votos conservadores. No hace ninguna diferencia el hecho de que no hemos encontrado la solución al alto costo del cuidado de los niños, lo que ayudaría a estabilizar la familia norteamericana. No hace ninguna diferencia que los abortos están en declive y, que en 2014, alcanzó un mínimo histórico. Lo que es más importante es la atención prestada recientemente de quitarle el derecho de una mujer a elegir, lo que distrae a los electores de una importante cuestión cultural: abandonamos una madre si ella se aparta de lo que los estadounidenses perciben como su papel para cubrir la brecha de la puericultura (cuidado de niños). El Instituto de Guttmacher confirmó en un folleto de enero de 2017, que los tres primeros motivos que las mujeres dan para un aborto son “la preocupación por o la responsabilidad a otros individuos; la inhabilidad de críar a un niño; y la creencia que tener un bebé interfiere con trabajo, escuela o la capacidad de cuidar a sus dependientes”. Ahora mismo los legisladores están fallando de luchar por las almas de los millones de mujeres que han sido económicamente comprometidas durante siglos porque un sistema de la puericultura universal todavía no ha sido establecido en este país. La inaccesibilidad a la puericultura para todas las mujeres y hombres crea una tensión enorme en los americanos, puesto que un sistema de la puericultura debe ser un componente de nuestro “pueblo”.

Acceso a servicios de cuidado de niños es incluso considerado como un derecho por una organización mundial. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ­– Artículo 18, #3 – declara “Los partidos tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que los niños, cuyos padres trabajan, tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de cuidado infantil y facilidades para los que reúnan las condiciones requeridas”.

Mientras que los derechos de la mujer están recibiendo un golpe duro en Estados Unidos bajo el actual clima político, estamos perdiendo un tiempo precioso para crear soluciones de cuidado infantil. No estoy de acuerdo con un empuje para créditos fiscales como la única solución a nuestros problemas costosos de cuidado de niños. Mientras que puede dar alivio a familias de clase media y alta, no ayuda a todas las familias a través del tablero. El Cuidado de niños es una promesa que debemos dejar a cada americano que lo necesite. Un crédito fiscal no puede aportar suficiente alivio a la mayoría de los estadounidenses que pagan hasta un veinticinco por ciento o más de sus ingresos para el cuidado infantil. Las dos mejores soluciones, en mi opinión, son una cooperativa nacional con altos estándares en las que las familias pagan con cuota de costo menor, similar a membresías del gimnasio; o de un subsidio federal y estatal de un sistema financiero que es tan bueno como el cuidado de niños en algunos países europeos. Uno se basa en un modelo de negocio que tenga cuidado de niños asequible por medio de bajas cuotas mensuales, mientras que el otro es un programa de cuidado de niños, finaciado por el gobierno.

Para aquellos preocupados que la implementación por el gobierno de un sistema de cuidado de niños sólo aumentará los impuestos, debo decir que tal vez quiera considerar lo siguiente: nuestros vastos sistemas penitenciarios (la más grande del mundo) y varias guerras en el Oriente Medio están siendo pagados por nosotros, por cada uno de los contribuyentes, y estos altos costos están haciendo de Estados Unidos más pobre, debilitando el tejido de la sociedad estadounidense.

Proporcionando un ambiente donde todos los niños americanos aprenden control de los impulsos, la inclusión, la inteligencia social y emocional, y autosuficiencia nos puede ayudar a garantizar una cultura más sana. Además, hay ahorros por debajo de la línea cuando participamos en la provisión universal de cuidado de niños. Criar niños sanos en la edad adulta significa reducir los rollos de asistencia del gobierno, salud mental y programas de adicción, así como falta de vivienda. Además, en previsión de la parálisis que aparece cuando tratan de ponerse de acuerdo en algo como lo que alta calidad sistema de cuidado de niños, esta historia personal puede sonar verdadera: durante el rugido económico de los buenos tiempos enviamos a un niño a una escuela de la élite, académica como una forma de cuidado de niños por lo que puedo trabajar más. Enviar a nuestro hijo ahí tomó gran parte de mis ingresos para ese año. El programa enfatizó en enseñanza académica y rigor. Quisimos que nuestro hijo se mantuviera en la atmósfera muy competitiva como la de hoy. Luego, los tiempos económicos se agriaron, por lo tanto enviamos a nuestro segundo hijo a una carrera preescolar cristiana económica, a través de una iglesia. El programa de enseñanza era basado en el amor a Dios. Prosperaron ambos niños. Desde entonces, siempre he deseado que el cuidado de niños fuera una mezcla de filosofías para el equilibrio, en lugar de las filosofías enfrentadas el uno con el otro como una manera de demostrar que uno es el mejor. No importa la decisión final debemos ver el apoyo al desarrollo temprano de la infancia como una pieza fundamental de una sociedad sana. Permítanme también añadir que la escuela no es un sustituto para el cuidado de niños. Muchos jardínes de infantes sólo ofrecen programas que comienzan a las 9:00 y salen a las 11:30 am empezando cuando un niño está entrenado en sus necesidades básicas de cuidado de ir al baño, que normalmente es de alrededor de la edad de dos años y medio. Ese horario hace casi imposible para las madres, que tienen una mayor proporción de la responsabilidad del cuidado de niños, de trabajo, una increíble presión la de dejar fuera de su alcance un trabajo o relegar sus ambiciones personales. Cada familia americana es abandonada de encontrar una manera de rellenar el hueco del cuidado de niños entre nacimiento y jardín de infancia y esto es cuando muchas madres se quedan atrás porque simplemente no hay un sistema confiable que tiene en cuenta horas y costo.

El costo medio anual de cuidado infantil en California es de $985 por mes, según el Instituto de Política Económica. El costo promedio de atención infantil en Colorado es de $1,096 por mes. En Alabama, el cuidado infantil cuesta 69,1% de la media de la renta. Para mí, esas cifras no son sostenibles para la familia estadounidense promedio

Guerra y el encarcelamiento masivo son criaderos de disfunción, la violencia e inestabilidad. Como contribuyentes, estamos acostumbrados a pagar y sostener esas industrias, lo que es lamentable. No sabemos lo que un sistema universal de cuidado de niños parece en América, debido a que no hemos intentado desarrollar uno todavía, pero somos un país de innovadores y nuestra capacidad de resolver problemas, de manera creativa, debe ser aplicada a un sistema universal de cuidado infantil que permitirá mejorar la sociedad. Las posibilidades son grandes si desarrollamos un sistema universal de cuidado de niños en Estados Unidos, ello conducirá a una sociedad más productiva y saludable siguiendo un sistema basado en la teoría que vale la pena el riesgo. Lo que debemos suponer es que el acceso al cuidado de los niños es un elemento esencial para la familia americana y para el trabajador americano que nos mantenga competitivos a nivel mundial y para evitar la pobreza y la violencia en este país en general. No hay mayor tensión en una madre o padre que aquella que necesita trabajar o ir a la escuela y no tiene acceso a cuidado de niños. Muchas familias estadounidenses viven de cheque de pago con recibo de sueldo o dependiendo de dos ingresos y no siempre pueden absorber los altos costos de cuidado de niños lo que ocasiona que su situación económica esté siendo amenazada.

Encontrar maneras de hacer las cosas más baratas es en lo qué somos buenos como estadounidenses. Si aplicamos nuestro ingenio para diseñar un sistema que pueda sostenerse o ser menos carga para el pueblo estadounidense que pagando un enorme sistema carcelario y las guerras en el extranjero, nos pondremos en primer lugar nuevamente. Los estadounidenses obtienen respeto en todo el mundo de lo que dan a sus ciudadanos y no por lo que les quitan. El empuje actual para quitarle derechos reproductivos y otras libertades personales aliena nuestro propio sentido de lo que Estados Unidos representa. El obtener que hombres y mujeres estadounidenses trabajen de manera más equilibrada y financieramente segura ofreciendo los servicios de guardería para todos, nos permite recuperar nuestra posición como un país generoso que piensa en el futuro.

Acceso universal a cuidado infantil estabiliza la familia americana a pesar de las sorpresas en la economía. Libera a las madres y padres a trabajar sin el temor de no tener un lugar seguro y asequible para llevar a sus niños. También puede dar a una mujer un motivo para renunciar a un aborto porque el soporte se convierte en tejido en la tela de nuestra nación. Por el bien del país y por el bien de los americanos, el cuidado de niños no debería considerarse como una comodidad, sino una necesidad para que todos los estadounidenses puedan seguir esforzándose por innovar, apoyar la economía, así como asumir la responsabilidad de una familia.