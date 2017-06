Eva Longoria llama a graduados a ser solidarios y luchar por sociedad justa

Chicago (IL), 4 jun (EFEUSA).- La actriz latina Eva Longoria instó hoy a más de 300 estudiantes graduados del Knox College, de la ciudad de Galesburg, Illinois, a ser solidarios y trabajar para “crear una sociedad con mejores oportunidades para todos”.



En el discurso principal de la ceremonia de graduación de la Clase de 2017, Longoria dijo que, como país, “tenemos mucho por hacer”, y apeló a los jóvenes para que ayuden a las próximas generaciones de estadounidenses.



“Confío en que continuarán buscando la forma de mostrar gentileza y servicio a los demás”, agregó.



Longoria, nacida en Corpus Christ, Texas, fue escogida por la universidad por sus dotes de actriz y productora, además de la tarea que realiza su fundación para educar a mujeres latinas y apoyar a personas con necesidades especiales.



La actriz habló sobre su vida en Texas y el orgullo que siente por sus raíces mexico-estadounidenses, y señaló que aprendió a tener compasión desde niña, al criarse con una hermana que tiene necesidades especiales.

Recordó que un día alguien se apropió de la chaqueta de su hermana Liza en la escuela, y cuándo le preguntó quién lo habría hecho, la respuesta de la niña fue “tal vez alguien que tenía frío”.



“Espero que ustedes también verán siempre lo mejor de los demás”, agregó.



Longoria, que tiene una maestría en estudios chicanos, recibió hoy un doctorado honorario del Know College, junto a Wes Jackson, cofundador y presidente emérito de The Land Institute, dedicado a promover la agricultura sostenible, y la exembajadora Fey Hartog Levin, integrante del Chicago Council on Global Affairs.



El Know College fue fundado en 1987, tiene 1.400 alumnos y está ubicado en la ciudad de Galesburg, a 200 millas de Chicago.



En ceremonias anteriores de fin de año tuvo como oradores a los ex expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, además del actor Ed Helms y el comediante Stephen Colbert.