LA CLASE MEDIA – NUESTRO MOTOR – Las prácticas muy culturales que veneramos

Junio 2017

Por Sharon McElhone

En abril de 2016, Men’s Health informó de que “en general la tasa de suicidio aumentó 24 por ciento en los últimos 15 años” en los hombres de edad media. Está bien documentado que el suicidio entre hombres de edad media va en aumento. El artículo en línea pasó a enumerar la resistencia en obtener ayuda mental, mucho menos sobre un propósito en la vida, la pérdida de puestos de trabajo, las recesiones, y el abuso de sustancias, como razones que hacen que los hombres de edad media pongan fin a su vida por su propia mano. Un comercial de una serie de television Kingdom, estaba visible en la parte de atrás del artículo, así que hice clic en una vista previa un par de horas antes de recoger a mis hijos de la escuela. Las dos presentaciones por parte de los actores tocaron más fuerte el tema, y fueron lo siguiente: “Los fuertes hacen lo que pueden. Los débiles sufren lo que deben”, y “Tenemos que eliminar los obstáculos y encontrar el punto de ruptura porque cuando huele a sangre, es porque van por la muerte”.

Ponemos a un hombre en la Oficina Oval, que se hizo un nombre por sí mismo despidiendo a la gente, y la eliminación de un participante; ya sea en una pista de baile o abandonados en una isla, puede ser atrapada en la TV casi cualquier noche de la semana. Curiosamente, es fácil eliminar personas para encontrar un ganador. Una de las cosas más difíciles de hacer es llevar a otra persona a la línea de meta con usted para un triunfo, especialmente si la persona que lleva tiene problemas mentales o es un niño o anciano o un proveedor de servicios de cuidados. A decir verdad, el lema americano de eliminación como una manera de aligerar la carga, aumentar la producción e incrementar las posibilidades de ganar parece tener un efecto negativo sobre los hombres de edad mediana y puede contribuir a la tasa de suicidio.

Si, como americanos, cambiáramos el formato de cómo ganamos, por ejemplo, el pago universal para la guardería, una mejor salud mental y a programas sobre abuso de sustancias, interrumpiríamos el sistema actual que pasa por alto las presiones ejercidas en hombres de edad media. Los hombres no necesariamente sentirían la carga de ser el sostén de la familia. El alcoholismo y/o drogadicción puede reducirse y puede conducir a menos suicidios en el largo plazo, manteniendo una sociedad más saludable y familias más felices.

El pasatiempo americano de vivir indirectamente viendo a un vencedor cruzar la línea de llegada después de destruir a los competidores ha impedido a América hacer progresos cruciales y ha llevado a presiones adicionales tanto para hombres como mujeres. Se necesitarán muchas mentes que trabajen unidos para darle otro giro a nuestra sociedad violenta, que observa a otros eliminarlos como parte de un deporte por razones con las cuales no están envueltos.

Mientras estuve envuelta en actividades de negocio durante muchos años, aprendí que los problemas de salud mental, de la dependencia y los problemas de familia son estigmas, marcas negras. El estándar de trabajo Goggle en su cuestionario interroga a los solicitantes si sufren de depresión. Me estremecí al ver una caja para que los aplicantes afirmen o nieguen. Si un hombre está deprimido, ¿qué apoyo está realmente disponible para él en una sociedad que trata de eliminar al débil como una fórmula para el éxito? ¿Cómo llevaría Abraham Lincoln el actual mercado laboral americano con sus encuentros de depresión? Fui eliminada de la ronda final de mi programa Masters, por un ensayo, aunque mantuve 3.6 GPA durante tres años. Las universidades con requisitos de ingreso eliminan a estudiantes hasta que consiguen que cumplan con sus requisitos, lo que durante muchos años impidió a mujeres y personas de color tener acceso a una educación apropiada.

La forma que consideramos el proceso de eliminación como un patrón de oro de cómo tener éxito como americano, puede dejar a la mayoría, sino a todos los americanos, luchando contra un déficit constante. El aumento de suicidio entre hombres de edad media puede ser un indicador que no tenemos las cosas enfocadas de forma correcta en nuestra sociedad. El agotamiento del alma americana adhiriéndose a prácticas agresivas de eliminación es peor para hombres. Las mujeres se mantienen más relacionadas con sistemas de apoyo de la familia, lo que reduce el porcentaje de suicidio.

Un artículo recientemente relató que Eddie Vedder se levantó delante de sus admiradores y habló del amor después del suicidio de Chris Cornell. El discurso me decepcionó de alguna forma. Muchas veces me he acercado a una persona de verdadera influencia y me dirijo a ellos sobre asuntos de familia y cuestiones del cuidado de niños que me impiden ponerme para trabajar, además de la necesidad de solucionar el problema para todos los americanos siendo ignorada o recibo como respuesta palabrería sin ningún contenido. Únicamente, es después de una tragedia que comenzamos a hablar del amor. La industria de la música está llena de presiones que afectan a los artistas de manera personal, económica, emocional, y profesionalmente. Hemos visto un sinnúmero de artista de sexo masculino cometer suicidio.

Muchos músicos sufren de dependencia de alcóhol y droga. Cada ocasión que soy prácticamente ignorada después de dirigirme a una persona de influencia se queda sin asidero un poco de mi alma, pero las cuestiones que dejan en el abandono y marginan a las familias, tales como el escaso apoyo a las mujeres que quieren dejar atrás el servicio de cuidadoras y caminar hacia la fuerza laboral, dichas situaciones no pueden ser eliminadas. Hay tantos modos de mostrar el amor. Por ejemplo, hablando clararamente sobre drogadicción y alcoholismo o insistiendo en políticas que proporcionen un mejor cuidado mental para los americanos.

La salud mental de hoy del varón de mediana edad está más en peligro que nunca, especialmente si él pierde su trabajo y sucumbe ante el alcóhol y/o drogas, especialmente si él apoya una familia y/o recibe mensajes constantes sugiriendo su insuficiencia. La presentación de Kingdom mostró hombres hermosos con el abdomen perfectamente definido, según los cánones de la belleza física masculina. Mi esposo por 24 años ya no tiene tiempo para ir al gimnasio porque trabaja mucho, ayuda a nuestros niños pequeños y disfruta de bocadillos tarde en la noche. Froto apreciativamente su vientre por la noche cuando estamos en la cama.

La mayor parte de personas reconocen la falta de flexibilidad del mundo americano de los negocios para ayudar a tender un puente sobre la carencia que enfrentan los hombres frente a su salud y el de sus familias. Es una nación que ha inculcado en sus ciudadanos no pedir tiempo para tratar con su familia o lidiar con situaciones personales. Una vez vi un mensaje de trabajo en Craigslist que decía “debe estar disponible veinticuatro horas por día”. Me hizo reír. Netflix ha tenido éxito en desarrollar y mantener una reputación de poner mucha presión en sus empleados. La palabra se ha extendido.

Lo que llena a un espíritu no se encuentra fácilmente en el trabajo americano tradicional de eliminaciones para probar en última instancia que son los más fuertes. La sociedad está demoronándose a pedazos mientras hablamos ya que todas nuestras opciones están detrás de un hombre con una cantidad natural de chulería, un hombre que elimina a quien no piensa como él. Él dice que va a arreglar el país por su cuenta. Comenta que está trabajando para los estadounidenses cuando nadie puede arreglar el cambio climático individualmente, el problema del terrorismo y el racismo en todo el país sin un equipo comprometido a llevar a todos hacia la línea de meta.

Rellenar el alma se ha convertido en un asunto privado en la edad mediana, algo hecho fuera de un entorno que hace mucho daño. Encuentro paz a través del trabajo por cuenta propia, la familia y amigos cercanos, que nunca me dan la espalda, cuando el mundo del trabajo no se levanta para cumplir con los estándares necesarios para crear una sociedad saludable de trabajo. Basamos nuestro estándar sobre la eliminación de la competencia, de no mezclar negocios con lo personal, de esta forma los hombres han tenido históricamente más presión para trabajar y ganar un ingreso. Reportan que por eso vemos la tasa de suicidio elevarse durante esta última recesión cuando muchos perdieron empleos, ahorros y viviendas.

Aquellos que muestran debilidad a menudo se enfrentan con la posibilidad de eliminación en América. Lo que hace mucho peor para los hombres es que generalmente ignoran sus problemas porque no quieren parecer débiles. Una vez que ignoran sus problemas por mucho tiempo, puede ser muy difícil superarlo y así se vuelven contra ellos mismos en una violencia autoinfligida. Comprensión y apoyo para las presiones que ellos enfrentan no es parte de nuestra cultura diaria, pero la eliminación es.

Como voluntaria para el proyecto “Piedra Angular”, un programa especial de lectura, leo a los niños una vez al mes durante el año escolar. El proyecto “Piedra Angular” identificó 41 cualidades de desarrollo que aumenta la fortaleza y resistencia en los jóvenes. Las que llevan hacia la edad adulta. La misión del programa es crear comunidades vibrantes, y solidarias. Encontraron que aquellos que tienen un alto volumen de cualidades son más propensos a tomar mejores decisiones y aquellos “con menor volumen de de ellas son más propensos a involucrarse con comportamientos negativos o de riesgo”, como la violencia, el consumo de drogas y alcóhol, lo que puede llevar a la depresión y a veces el suicidio. Cuando pienso acerca de la sociedad, después de que me he sentado frente a veinticinco niños y les he leído de la selección de libros, puedo encontrar una respuesta a nuestros problemas como un todo. Sin embargo, muy pocas personas trabajan en este nivel para cambiar una sociedad que no ha reconocido la necesidad de cambio y la necesidad de trabajar en la construcción de cualidades para impartir a cada uno de los estadounidenses. Aún estamos trabajando en el nivel de eliminación.

La construcción de resistencia y fortaleza en la gente, en hombres, tiene que comenzar temprano y hasta que hagamos el activo que impartir enseñanzas positivas como un objetivo nacional, continuaremos en el mismo nivel malsano de nuestra sociedad. No deberíamos seguir usando la eliminación como una manera de encontrar al más fuerte entre nosotros. Esta práctica mina nuestros valores. Hay otra manera de ganar. El suicidio entre hombres de edad media puede no encontrar el alivio hasta que abramos nuestros ojos a las prácticas culturales que reverenciamos cuando nos esforzamos por ganar. La pregunta final es ¿todo debe ser un comercial o una competencia?