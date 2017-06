Inseguridad en “Capitol Park”

A pesar de las ordenanzas, el consumo de bebidas alcohólicas, el juego y las drogas se están adueñando del parque.

Por Nahuí Ollín

San José, CA 13 de junio de 2017 – En los últimos meses el “Capitol Park”, al caer la tarde, se ha ido convirtiendo de un lugar seguro para los vecinos, en un lugar donde el alcohol, el juego y las drogas se están haciendo presentes de manera peligrosa.

Los vecinos, por temor a represalias, han decidido mantener el anonimato, sin embargo están dispuestos a denunciar lo que sucede en el parque, en espera de la respuesta de quienes están a cargo del funcionamiento de la ciudad.

“Capitol Park” está ubicado en el este de la ciudad; pertenece al Distrito 5. “Aquí el problema que hemos tenido desde hace dos años es que mucho alcohol, jugadas de baraja, de dados, droga y de hecho ya ha habido asesinato (noviembre 4, 2016)”, comenta uno de los vecinos, “y la gente comienza a llegar a partir de las dos de la tarde o así, dependiendo del clima, hasta como las 10 u 11 de la noche”, señaló.

Pero no son los vecinos del parque quienes realizan unas actividades “por como hay coches estacionados alrededor del parque uno puede deducir que no son de aquí”, señaló el entrevistado.

A pregunta concreta sobre la respuesta de las autoridades, la respuesta no se hizo esperar “cuando viene la policía, no encuentra nada y según nos dices, como no encuentran nada, no pueden hacer nada”. Sin embargo, la policía de la ciudad ha tenido juntas con la comunidad. En el mes próximo pasado, un representante del Departamento de Policía de San José (SJPD), les explicó a los vecinos precisamente eso, que no habían encontrado un delito que perseguir. Pese a ello, de acuerdo a los vecinos, “nosotros hemos visto que la cerveza está en los botes de basura, la ponen debajo de las latas vacías, así cuando revisan, sólo ven latas vacías”.

Esta situación ha alejado a los vecinos del parque, que entre otras cosas, cuenta con canchas de tenis, basquetbol, juegos infantiles, campo para practicar el béisbol o el fútbol soccer. A contra espalda del parque está ubicada una escuela primaria. “Hubo un momento en que venía más seguido. De hecho, dieron algunas multas y las cosas se calmaron, pero dejaron de venir, y desde entonces, es que las cosas se han empeorado”, comentó el vecino que tiene décadas viviendo en la zona, “y esto ya tiene así como dos años”.

“Necesitamos más ayuda de parte de quienes representan al Distrito 5 en el Concilio de la Ciudad, y también necesitamos que la gente sea más unida. Que no dejen todo para que otro lo haga”, expresó, “a veces nos quejamos, pero la gente no viene a las juntas que se hacen en el Centro Comunitario. La única manera en que podemos cambiar las cosas, como vecinos, es estar más unidos”, concluyó. Las reuniones en el Centro Comunitario son cada segundo martes del mes.

Por su parte, la Ciudad de San José, a través del Departamento de Parques, Recreación y Servicios a los Vecindarios ha puesto en marcha el programa “Viva Parks”, para nueve parques en donde se ha identificado que se emplea en forma negativa. “Este tipo de programa está diseñado para ciertas zonas en específico”, comentó Marco Hernández, del Departamento de Parques, Recreación y Servicios a los Vecindarios “la idea es conectar a los vecinos, traer recursos para la comunidad, y traemos actividades para los pequeños. La idea central es que la comunidad mantenga actividades positivas en sus parques”.

El programa “Viva Parks” visitará tres veces cada uno de los parques seleccionados durante el verano, cada martes y jueves de 6:00 a 8:30 de la tarde. “Para ello estamos avisando con tiempo a los vecinos”, explicó Hernández, “a las escuelas cercanas, repartiendo folletos en el vecindario, en “Facebook”, etc. Lo que deseamos es que se lleven acciones positivas en estos parques y que haya más seguridad para las familias”, concluyó.

PD. Tratamos de entrevistar a la Sra. Carrasco, representante del Distrito 5 de la Ciudad de San José y actual Vicealcaldesa, pero hasta el momento no hemos podido contactarla. Esperábamos una llamada de su parte para hacer una entrevista telefónica, pero hasta el momento de la publicación no hubo comunicación.