Kia Forte. Estimulando el sector de los compactos

Por Roger Rivero

Desde su entrada al mercado norteamericano en el 2010, el Kia Forte ha ayudado mucho a la estimulación de este tipo de autos. Con atractivos diseños, mejores terminados, mas fiabilidad y garantías sólidas, Kia se ha seguido abriendo paso. El arranque fue excelente con 68,501 unidades vendidas el primer año. En el 2016 las ventas totalizaron 103,292, mientras que los primeros cinco meses de este año no parecen nada mal.

Rediseñado en el 2014, esta familia completa de autos compactos llega con tres distintas variantes y dos tipos de motor. El motor de 2.0 litros y 147 caballos es estándar este año, con opciones de transmisión manual o automática. Este motor viene acompañado par excelentes números de consumo, 29 millas en la ciudad y 38 en carretera. Hay opción para un motor más potente como el que nosotros probamos en el Kia EX, con 164 caballos e inyección directa, ventaja que es penalizada por un consumo más alto.

Para el 2017 Kia a provisto al Forte de actualizaciones, algunas cosméticas con apariencia más cercana al hermano mayor Optima, y otras más sustanciosas, como el nuevo motor de entrada que ya mencionamos. Han incorporado también más sistemas de asistencia al conductor, como advertencia de colisión y frenado automático de emergencia. Hay mejor conectividad, pues Apple CarPlay y Android Auto están disponibles, y Kia agrega un nuevo nivel de acabado, el S, que aún no hemos probado.

El EX es el más completo de la alineación, que también incluye al modelo de entrada LX, seguido por el S. No es difícil reconocer que el Forte es lo que pudiéramos considerar, un excelente “paquete”, a pesar de ser uno de los compactos más baratos del mercado. Con sustancia suficiente como para llamar la atención dentro del sector, el Kia Forte presenta un interior atractivo, limpio y simple, con excelentes materiales en algún sentido alejado de la mesura a la que se asocia este tipo de autos. Los asientos delanteros y traseros son amplios y con buen soporte, y la cajuela es una de las mayores encontradas entre sus competidores.

El manejo y rendimiento del Forte por otra parte, no son nada especiales. Nosotros probamos el de 2.0, que en carretera se muestra relajado, pero no pudiéramos catalogarlo de poderoso. Hay una opción de motor turbo para el Kia Forte5, el modelo Hatchback que genera 201 caballos, pero por ahora solo nos quedamos con la curiosidad. En los modelos con selector de conducción, que pueden ser conducidos en forma “Sport”, algo más de agilidad se consigue y hay que agradecerles a los ingenieros de Kia, que no dejan las RPM -revoluciones por minuto- aletargarse por largo tiempo como otros fabricantes hacen, provocando una sensación de ansiedad que es difícil de sobrellevar. La suspensión es suficiente mientras que las asperezas de la carretera no sean muy grandes, y hay cierto rodamiento del cuerpo en las curvas, pero nada excesivo.

Los precios para el 2017 Kia Forte comienzan en alrededor de $ 16.600 para el modelo de gama baja de Forte Sedan LX con una transmisión manual. Los que prefieran transmisión automática tendrían que añadir unos $ 1.000 a ese precio. El nuevo sedán S de Forte comienza en alrededor de $ 19,300, mientras que el sedán EX de gama alta comienza en $ 21,300. Los precios para el hatchback, Forte5 comienzan apenas sobre $ 18,200 y pueden alcanzar cerca de $ 27.000. Esa es una estructura de precios sólidamente competitiva para el compacto de Kia, en línea con las ofertas de Honda, Nissan o Toyota, aunque los precios pueden cambiar con ofertas de los fabricantes.

El Kia Forte no es sólo uno de los autos compactos menos costosos, pero también es un buen auto para aquellos que disfrutan de mucho espacio en la cabina y quizás no alcancen al precio de los sedanes de tamaño regular. El Forte viene con una larga lista de características disponibles, sin embargo, algunos competidores, como el Mazda3, ofrecen una cámara retrovisora estándar, que el Forte no tiene.

Su primo-hermano el Hyundai Elantra le aventaja ofreciendo faros adaptativos, control de crucero adaptativo y detección de peatones. Si bien puede no ser emocionante detrás del volante, algo que decepcionará a los entusiastas, el Forte es una compra sólida para aquellos que se preocupan más por la fiabilidad, las características y el precio que sobre el rendimiento.