LA EDAD ES UN NÚMERO, SENTIRSE SEXY ES ETERNO – “How to Be a Latin Lover”

La Divertida Comedia Protagonizada por Eugenio Derbez, la Nominada al Óscar® Salma Hayek, Rob Lowe y Kristen Bell Desembarca en Digital HD el 1 de Agosto y en Blu-ray™ Combo Pack & DVD el 15 de Agosto de la mano de Lionsgate

SANTA MÓNICA, CA (20 de junio de 2017) – Eugenio Derbez (Instructions Not Included) y la nominada al Óscar® Salma Hayek (Mejor Actriz, Frida, 2002) encabezan un reparto estelar en How to Be a Latin Lover, una película que desembarca en Digital HD el 1 de agosto y en Blu-ray™ (más DVD y Digital HD), DVD y Bajo Demanda el 15 de agosto de la mano de Lionsgate.How to Be a Latin Lover, que llegó a los cines a través de Pantelion, es una comedia desternillante sobre un “mujeriego” algo envejecido que, después de haber sido un consentido durante años, se ve obligado en encarar la realidad y a reestablecer el contacto con su hermana y sobrino. Dirigida por el veterano comediante Ken Marino (“Childrens Hospital” y “Party Down”) y escrita por Jon Zack (The Perfect Score) & Chris Spain, la película cuenta con un reparto de vértigo, incluyendo Rob Lowe (“Parks and Recreation”), Kristen Bell (Frozen), Raquel Welch (Legally Blonde), Rob Corddry (Hot Tub Time Machine) y Raphael Alejandro (“Once Upon a Time”).

Cuando Maximo (Derbez), un amante latino que está envejeciendo, es abandonado repentinamente por su esposa, una mujer más mayor con la que se había casado por dinero, este decide mudarse a la casa de su hermana Sara (Hayek) y de Hugo (Alejandro), el hijo de diez años de ella. Decidido a recuperar su vida de lujos, Maximo usa a Hugo para conocer a una viuda adinerada –– así aprenderá que el amor y la confianza se tienen que ganar.

El lanzamiento de How to Be a Latin Lover para el entretenimiento en el hogar viene con material exclusivo adicional, incluyendo 30 minutos de escenas eliminadas y extendidas, dos cortos con escenas entre bastidores y audiocomentarios del director Ken Marino, del productor Ben Odell y del editor John Daigle. How to Be a Latin Lover estará disponible en Blu-ray Combo Pack y DVD por el precio sugerido de venta de $39.99 y $29.95, respectivamente.

CONTENIDO ESPECIAL DEL BLU-RAY / DVD /DIGITAL HD

· Escenas Eliminadas y Extendidas

· Corto “Show Me Your Sexy! Learning How to Be a Latin Lover”

· Corto “A Little Help from My Friends”

· Audiocomentarios del Director Ken Marino, del Productor Ben Odell y del Editor John Daigle

