Los Nominados al Óscar® Salma Hayek y John Lithgow miden fuerzas en “Beatriz at Dinner”

“Beatriz at Dinner” llega en Digital HD el 29 de Agosto ¡y en DVD el 12 de Septiembre!

SANTA MÓNICA, CA (10 de julio de 2017) – Los nominados al Óscar® Salma Hayek[1] (Frida, How to Be a Latin Lover) y John Lithgow[2] (Terms of Endearment, “The Crown”) encabezan un reparto estelar en

Beatriz at Dinner, que desembarca en Digital HD el 29 de agosto y en DVD y Bajo Demanda el 12 de septiembre de la mano de Lionsgate. La provocativa y desternillante película gira en torno a dos personajes procedentes de estratos sociopolíticos diametralmente opuestos que se enfrentan durante una cena. El largometraje, escrito por Mike White (School of Rock, TV’s “Enlightened”) y dirigido por Miguel Arteta (Youth in Revolt, The Good Girl), también cuenta con la actuación de Chloe Sevigny (de la serie televisiva “Big Love”, Boys Don’t Cry), Connie Britton (de la serie televisiva “Friday Night Lights”, “Nashville”), Amy Landecker (de la serie televisiva “Transparent” Doctor Strange) y Jay Duplass (de la serie televisiva “Transparent”, “Togetherness”).

Salma Hayek firma una actuación brillante en esta divertida y desternillante comedia en la que encarna a Beatriz (Hayek), una inmigrante de un empobrecido pueblo mexicano que recurre a su bondad innata para forjarse una carrera como curadora espiritual en Los Ángeles. Doug Strutt (Lithgow) da vida a un inversor millonario y sin escrúpulos de bienes raíces. Cuando el destino hace que se vean las caras en una cena, el choque cultural resultante tendrá proporciones impredeciblemente cómicas – en una noche que cambiará la vida de ambos para siempre.

Beatriz at Dinner incluirá una Galería de Fotos y estará disponible en DVD por $19.98.

FICHA TÉCNICA

Año de Producción: 2017

Título Original: Beatriz At Dinner © 2017 Brown Amy, LLC. Todos los Derechos Reservados. Material Gráfico & Materiales Suplementarios © 2017 Lions Gate Entertainment Inc. Todos los Derechos Reservados.

Tipo de Lanzamiento: En Cines

Clasificación: R por expresiones lingüísticas y una escena violenta

Género: Comedia, Drama

Subtitulado para Sordos: N/A

Subtitulado: Español, Inglés SDH

Duración del Largometraje: 83 minutos

Formato del DVD: Pantalla Panorámica 16×9 Presentación 1.85:1

Audio del DVD: Audio 5.1 Dolby Digital en Inglés

“Salma Hayek gives the performance of her career.”

— Peter Travers, Rolling Stone

