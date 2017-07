FORO CONSULAR: ¿Tu DACA está por expirar?

El Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos –USCIS-, recomienda que la solicitud de renovación de DACA se presente de 150 a 200 días previos a la fecha en que caducará tu permiso actual para asegurar que tendrás la respuesta a tiempo.

Además de considerar este lapso, al solicitar la renovación de tu DACA asegúrate cumplir con los siguientes requisitos:

No haber salido de Estados Unidos a partir del 15 de agosto de 2012 o haberlo hecho con el permiso de viaje correspondiente (advance parole).

Haber residido continuamente en Estados Unidos desde que presentaste tu última solicitud de DACA.

No haber sido sentenciado por:

Ningún delito grave (felony).

Un delio menot significativo (significant misdemeanor)

Tres o más delitos menores (misdemeanors)

No estar asociado a grupos delictivos como pandillas.

Si has sido arrestado o condenado por algún crimen, tu DACA puede ser removido por el Departamento de Seguridad Interior -DHS-. Así que si has tenido algún tipo de encuentro con una agencia de procuración de justicia, el Consulado General de México en San José te recomienda consultar a un abogado migratorio antes de renovar tu DACA. Si no conoces a ninguno, acude al departamento de Protección y Asistencia Jurídica del Consulado en donde te programaremos cita para una consulta con un abogado migratorio sin costo para ti.

El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia -DACA-, ha permitido que los menores de edad que ingresaron a Estados Unidos sin los documentos adecuados no sean considerados para una acción persecutoria por un periodo de dos años, los cuales son renovables.

Desde su inicio el 15 de agosto de 2012 y hasta marzo de 2017, USCIS ha aceptado 1, 771, 475 solicitudes, de las cuales 886,814 fueron solicitudes iniciales y 884,661 fueron solicitudes de renovación. De las solicitudes iniciales se aprobaron 787,580 y de las renovaciones 799,077 renovaciones.

México es el principal país de origen de los beneficiarios, con 1, 240, 512 solicitudes aprobadas entre las iniciales y las de renovación. Mientras que California es el estado en donde se han presentado más solicitudes con 622,170.

Para mayor información sobre los requisitos de DACA revisa la página www.uscis.gov.

Recuerda que la dirección de tu Consulado es: 302 Enzo Dr., San José, California, 95138 y el teléfono para citas es el 1 (877) 639-4835 y para información sobre este u otros servicios llama al Centro de Información y Atención a Mexicanos, CIAM 1 (855) 463 6395 que opera las 24 horas todos los días del año.

También puedes descargar la aplicación gratuita para teléfonos celulares y dispositivos móviles “MiConsulmex”; y seguir las cuentas oficiales de este Consulmex San Jose en redes sociales (Facebook y/o Twitter). ¡Acércate! ¡Estamos para apoyarte!