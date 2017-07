Senate approves sanctions on Russia, sends bill to Trump for signing

Washington, Jul 27 (EFE).- The US Senate on Thursday overwhelmingly approved a packet of sanctions against Russia despite the objections of President Donald Trump, who now must decide whether to sign the bill or veto it.

The sanctions, approved 98-2 by upper house lawmakers, also includes sanctions on North Korea and Iran to punish them for their ongoing weapons programs.

The House of Representatives on Tuesday had voted 419-3 to approve the text of the bill, which would impose additional sanctions on Moscow for its presumed interference in the 2016 presidential election, as well as for its military activity in eastern Ukraine and its 2014 annexation of the Crimea.

The measure also proposes sanctioning Russians implicated in human rights violations and cyberattacks, along with individuals who have supplied weapons to the Syrian government.

The incredibly strong bipartisan support for the package in Congress virtually assures that lawmakers could muster the required 2/3 of their number to override a potential Trump veto, thus severely limiting his maneuvering room.

Trump has always expressed his desire to improve relations with the Kremlin and is considering reopening Russian diplomatic facilities on US soil that his predecessor, Barack Obama, closed as punishment for Moscow’s alleged involvement in last year’s elections.

Meanwhile, Russian President Vladimir Putin said at a Thursday news conference that the sanctions are “primarily an anti-Russian hysteria that aims to use feelings against Russia for national politics, the struggle between President Trump and his political opponents.”

Putin said it was regrettable that relations between Russia and the US had deteriorated, as this affected cooperation in the fight against terrorism, conflict resolution and the ability to combat organized crime and protect the environment.

The Kremlin chief said if the US were to impose new sanctions on Russia it would be an act of “exceptional cynicism.”

El Senado aprueba sanciones contra Rusia, que quedan en manos de Trump

Washington, 27 jul (EFEUSA).- El Senado aprobó hoy de manera abrumadora un paquete de sanciones contra Rusia pese a los reparos que había manifestado el presidente, Donald Trump, que ahora tiene que firmar el proyecto para que se hagan realidad, o vetarlo.

El paquete, aprobado con apoyo de republicanos y demócratas por 98 votos a 2, también incluye sanciones contra Corea del Norte e Irán por sus programas armamentísticos.

La Cámara Baja ya había aprobado este martes por 419 votos a 3 el texto, que impondría sanciones a Rusia por su supuesta injerencia en las elecciones de 2016 a la Casa Blanca, así como por su actividad militar en el este de Ucrania y su anexión de Crimea en 2014.

El proyecto también propone sancionar a rusos implicados en violaciones de derechos humanos, responsables de ciberataques e individuos que hayan suministrado armas al Gobierno de Siria.

Aunque Trump ha mostrado reparos hacia estas sanciones, su margen de maniobra es limitado por el apoyo abrumador que ha reunido el proyecto en ambas cámaras, que podrían invalidar un eventual veto con los votos de solo dos tercios de los congresistas.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo hoy antes de la votación que Trump espera a recibir la propuesta para tomar una decisión.

“Vamos a esperar y ver el proyecto final, y tomaremos una decisión en ese punto”, afirmó Sanders.

El flamante director de comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, insinuó hoy, sin embargo, que Trump podría vetar la propuesta legislativa para promover algo “más duro”.

Trump ha expresado siempre su deseo de mejorar las relaciones con el Kremlin y considera reabrir unas instalaciones diplomáticas rusas en suelo estadounidense que el expresidente Barack Obama clausuró como castigo por la presunta intromisión de Rusia en las elecciones del año pasado en Estados Unidos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, achacó hoy las sanciones a una “histeria antirrusa” en Estados Unidos, y su Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que representan “un paso muy serio hacia la destrucción de las posibilidades de normalizar la relaciones”.