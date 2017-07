Trump plans to sign Russian sanctions bill, spokesperson says

Washington DC, Jul 28 (EFE).- The United States President intends to sign a bill approved by Congress which tightens sanctions against Russia, White House spokesperson Sarah Huckabee Sanders said Friday.

In a statement, Sanders said that Trump has already reviewed the “final version” of the bill, approved it and “intends to sign it.”

The bill tightens sanctions against Russia because of its alleged interference in the November presidential elections in the US, its actions in Ukraine and Syria and for human rights violations, and would limit Trump’s ability to revoke them without Congressional approval.

Trump prevé firmar proyecto de ley con sanciones a Rusia, según portavoz

Washington, 28 jul (EFE).- El presidente, Donald Trump, tiene intención de firmar un proyecto de ley aprobado por el Congreso que endurece las sanciones contra Rusia, según anticipó hoy la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. En un comunicado, Sanders indicó que Trump ya ha revisado la “versión final” de ese proyecto, lo aprueba y “tiene intención de firmarlo”.

El proyecto endurece las sanciones contra Rusia debido a su supuesta interferencia en las elecciones de noviembre, sus acciones en Ucrania y en Siria, y sus violaciones de derechos humanos, y limitaría la capacidad de Trump de levantarlas sin el visto bueno del Congreso. Hasta ahora la Casa Blanca no había confirmado si Trump pensaba firmar el proyecto.

El abrumador apoyo que ha recibido el texto en ambas cámaras del Congreso significa que el Legislativo podría invalidar un veto del mandatario si éste decidiera imponerlo, algo que no parece que vaya a hacer, y la ley entraría en vigor igualmente.

La intención de Trump de firmar el proyecto se conoce solo horas después de la orden de Moscú al Gobierno de EEUU para recortar su personal diplomático en Rusia, dada precisamente en respuesta a esas últimas sanciones aprobadas por el Congreso.

El Ministerio de Exteriores ruso ordenó hoy al Gobierno estadounidense que, a partir del 1 de septiembre, reduzca el número de diplomáticos y colaboradores que trabajan en su embajada en Moscú y en los consulados de San Petersburgo y otras ciudades, hasta el mismo número que el personal diplomático ruso en EEUU.

Eso implica recortar la plantilla diplomática, técnica y de apoyo de las misiones de Estados Unidos en Rusia hasta dejarla en 455 personas, según informó Moscú.

Además, el Ministerio de Exteriores ruso anunció que desde el próximo 1 agosto la Embajada de EEEU no podrá utilizar unos almacenes en la capital rusa ni tampoco la mansión de que dispone en Serebrianyi Bor, una elitista zona de descanso en Moscú.

Esa última medida parece responder a las sanciones impuestas en diciembre por el entonces presidente Barack Obama, por las que se privó al Gobierno ruso del uso de dos mansiones en Maryland y Nueva York que supuestamente se habían utilizado para espionaje.

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió esta semana de que la paciencia de Moscú se estaba acabando ante lo que llamó “histeria antirrusa” y la adopción de medidas contra su país en EEUU “con fines de política nacional, en la lucha entre el presidente Trump y sus oponentes políticos”.