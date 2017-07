Renuncia el director de comunicaciones de la Casa Blanca tras diez días en el cargo

Washington, 31 jul (EFE).- El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, renunció al cargo que asumió hace diez días, un periodo muy corto pero marcado por sus polémicas declaraciones y su agresiva guerra contra las filtraciones.



“Anthony Scaramucci abandonará su papel como director de comunicaciones de la Casa Blanca. Scaramucci cree que lo mejor es darle la oportunidad al nuevo jefe de gabinete de empezar de nuevo y construir su propio equipo. Le deseamos lo mejor”, informó hoy en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



Durante su conferencia de prensa diaria, Sanders precisó que una de las razones fueron los agresivos insultos que Scaramucci dirigió contra el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, y el estratega jefe de Trump, Steve Bannon, durante una llamada telefónica con un periodista la semana pasada.



“El presidente consideró que esos comentarios eran inapropiados para alguien en su posición (de Scaramucci) y no quería complicarle el trabajo al general Kelly”, su nuevo jefe de gabinete, dijo Sanders.



Según el diario The New York Times, Trump decidió prescindir de Scaramucci siguiendo el consejo de Kelly, que hoy asumió su cargo como nuevo jefe de gabinete. Kelly considera que Scaramucci no era lo suficientemente disciplinado y había perdido credibilidad, según apuntó, por su parte, la cadena de televisión CNN.

La portavoz de la Casa Blanca no quiso confirmar esas informaciones, pero sí dijo que la salida de Scaramucci es el producto de “conversaciones de mutuo acuerdo” entre Trump, Kelly y él.



También aseguró que, a partir de ahora, todo el personal de la Casa Blanca rendirá cuentas ante Kelly, un cambio respecto a la forma en la que operaba hasta ahora el ala oeste, donde varios asesores de Trump, incluido el propio Scaramucci, tenían un acuerdo con el presidente para saltarse el filtro del jefe de gabinete.



El nombramiento, el pasado 21 de julio, de Scaramucci, un financiero de Wall Street con un carácter arrollador pero sin experiencia en estrategias de comunicación, ya provocó la dimisión del entonces portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.



Algunos habían atribuido también a las presiones de Scaramucci la decisión de Trump de reemplazar a su jefe de gabinete, que hasta el pasado viernes era Priebus, un veterano del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado del partido), que tenía una fuerte enemistad con el hasta ahora director de comunicación.



Tras salir a la luz sus insultos a Priebus y Bannon la semana pasada, Scaramucci admitió en un tuit que “a veces” usaba “lenguaje colorido”, y que se moderaría a partir de entonces.



Scaramucci también declaró la guerra a las constantes filtraciones a la prensa de información sobre las intrigas en el ala oeste, y aseguró tener “una idea muy clara” de quiénes eran los responsables, entre los que incluía a Priebus.