Trump: Maduro is responsible for jailed opposition leaders’ health, safety

Washington DC, Aug 1 (EFE).- The President of the United States on Tuesday said the Venezuelan President is responsible for the health and safety of Venezuela’s opposition leaders Leopoldo Lopez and Antonio Ledezma, who were both arrested on Monday night.

“The United States condemns the actions of the Maduro dictatorship. Mr. Lopez and Mr. Ledezma are political prisoners being held illegally by the regime,” Donald Trump said in a statement, personally referring to President Nicolas Maduro’s Venezuela for the first time as a “dictatorship,” after his administration had already done so Monday.

“The United States holds Maduro – who publicly announced just hours earlier that he would move against his political opposition – personally responsible for the health and safety of Mr. Lopez, Mr. Ledezma, and any others seized. We reiterate our call for the immediate and unconditional release of all political prisoners,” Trump added.

Lopez and Ledezma, who had been placed under house arrest for several weeks, were arrested on Monday night for allegedly plotting “an escape plan,” according to the Supreme Court of Justice (TSJ).

The arrests came after Washington on Monday ordered sanctions against Maduro, who it described as “dictator” for the first time, with the freezing of assets that he may have under US jurisdiction and the ban on financial transactions.

Washington’s decision came in response to Sunday’s election of National Constituent Assembly representatives, which it called a “farce.”

Despite labeling Maduro a “dictator,” the US still considers the Maduro government legitimate and would not recognize a possible parallel executive body formed by the opposition, US Deputy Assistant Secretary for Western Hemisphere Affairs Michael Fitzpatrick told EFE Tuesday.

Trump responsabiliza a Maduro de la salud y seguridad de López y Ledezma

Washington, 1 ago (EFE).- El presidente Donald Trump responsabilizó hoy al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de “la salud y la seguridad” de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, a los que consideró “presos políticos retenidos ilegalmente por el régimen”.

“Estados Unidos condena las acciones de la dictadura de Maduro. López y Ledezma son presos políticos retenidos ilegalmente por el régimen”, dijo en un comunicado Trump, al referirse personalmente por primera vez a Venezuela como “dictadura” después de que ya lo hiciera este lunes su Gobierno.

“Estados Unidos hace responsable a Maduro -que anunció horas antes que actuaría contra su oposición- por la salud de López, Ledezma y de cualquier otro detenido. Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”, agregó Trump.

López y Ledezma, que cumplían arresto domiciliario desde hacía algunas semanas, fueron detenidos la pasada madrugada por planear “un plan de fuga”, según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

López pasó más de tres años en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, tras ser condenado a casi 14 años por la violencia desatada tras una marcha antigubernamental en 2014.

Ledezma, por su parte, fue detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y asociación para delinquir y tras dos meses en Ramo Verde pasó a arresto domiciliario por razones de salud.

La condena por estas detenciones llega después de que Washington sancionara este lunes a Maduro, a quien calificó de “dictador” por primera vez, con la congelación de los activos que pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras.

La decisión se produjo en respuesta a los comicios del domingo para elegir a los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, que Washington consideró una “farsa”.

Pese a definirlo como “dictador”, Estados Unidos sigue considerando legítimo al Gobierno de Nicolás Maduro y no se plantearía reconocer a un posible Ejecutivo paralelo formado por la oposición, dijo este martes a Efe el encargado de Suramérica en el Departamento de Estado, Michael Fitzpatrick.

La elección de la Asamblea Constituyente el pasado domingo en medio de protestas dejó 10 muertos, según la Fiscalía venezolana, y 14 según la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con lo que la cifra de fallecidos asciende a 121 desde que el 1 de abril se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.