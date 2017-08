DWAYNE JOHNSON Y ZAC EFRON VAN MÁS ALLÁ DEL DEBER EN LA DIVERTIDÍSIMA COMEDIA REPLETA DE ACCIÓN

La delirante versión extendida llega a la playa el 29 de agosto de 2017 en 4K Ultra HD™ y en Blu-ray™ Combo Packs

El formato digital HD estará disponible dos semanas antes, el 15 de agosto

HOLLYWOOD, CA – La comedia “sexy y salaz” (Neil Pond, Parade ) y “ridículamente divertida” (Rachel Smith, FOX-TV) BAYWATCH hace olas con una nueva versión extendida, con material comiquísimo que no se vio en los cines, en formato 4K Ultra HD Combo Pack y Blu-ray Combo Pack el 29 de agosto de 2017, de Paramount Home Media Distribution. Los fans pueden sumergirse dos semanas antes en Digital HD el 15 de agosto.

Cuando una peligrosa ola criminal golpea la playa, el legendario teniente Mitch Buchannon (Dwayne Johnson, The Fate of the Furious) lidera a su escuadrón de élite de valientes guardavidas en una misión para demostrar que no hace falta usar una placa policial para salvar a la bahía. Junto a un trío de nuevos reclutas entre los que figura el exatleta olímpico Matt Brody (Zac Efron, Neighbors 2: Sorority Rising), dejarán el surf a un lado y actuarán como agentes encubiertos para derrotar a una empresaria despiadada (Priyanka Chopra, serie de TV “Quantico”), cuyos planes retorcidos amenazan el futuro de la bahía.

Los 4K Ultra HD y Blu-ray Combo Packs de BAYWATCH incluyen tanto la versión extendida de la película como la que se estrenó en los cines y están repletas de material adicional que contiene entrevistas con el espectacular elenco, un vistazo al legado de “Baywatch”, imágenes del detrás de escenas de las fenomenales escenas de riesgo, así como también escenas eliminadas y extendidas. La película también tiene una banda sonora* en Dolby Atmos® re-mezclada específicamente para el entorno de home theater en tu hogar y desplazar el audio en cualquier lugar de la habitación, incluso por encima.

Blu-ray Combo Pack de BAYWATCH

El Blu-ray de BAYWATCH se presenta en alta definición de 1080p con sonido Dolby Atmos en inglés (compatible con Dolby TrueHD), 5.1 Dolby Digital en francés, 5.1 Dolby Digital en español, 5.1 Dolby Digital en portugués y descripción de audio en inglés y subtítulos en inglés, inglés SDH, francés, español y portugués. El DVD en el combo pack se presenta en pantalla ancha mejorada para televisores 16:9 con sonido 5.1 Dolby Digital en inglés, 5.1 Dolby Digital en francés, 5.1 Dolby Digital en español y descripción de audio en inglés, así como subtítulos en inglés, francés, español y portugués. El combo pack incluye acceso a una copia Digital HD de la versión de la película que se estrenó en los cines así como también el siguiente contenido:

Blu-ray

● Versión extendida de la película en alta definición

● Versión de la película estrenada en cines en alta definición

● Material adicional:

o Conoce a los guardavidas

o Continuar con el legado

o Escenas de riesgo y entrenamiento

o Escenas eliminadas y extendidas

DVD

● Versión de la película estrenada en cines en definición estándar

4K Ultra HD Combo Pack de BAYWATCH

Los fanáticos pueden disfrutar de la mejor experiencia de visualización con el 4K Ultra HD Combo Pack, que incluye el Blu-ray que se detalla arriba, así como también un disco Ultra HD presentado en 4K Ultra HD con sonido Dolby Atmos en inglés (compatible con Dolby TrueHD), 5.1 Dolby Digital en francés, 5.1 Dolby Digital en español, 5.1 Dolby Digital en portugués y descripción de audio en inglés y subtítulos en inglés, inglés SDH, francés, español y portugués. El Combo Pack también incluye acceso a una copia Digital HD de la versión de la película estrenada en los cines.

DVD de 1 disco de BAYWATCH

El DVD de 1 disco se presenta en pantalla ancha mejorada para televisores 16:9 con sonido 5.1 Dolby Digital en inglés, 5.1 Dolby Digital en francés, 5.1 Dolby Digital en español y descripción de audio en inglés, así como subtítulos en inglés, francés, español y portugués. El disco incluye la versión de la película estrenada en los cines, en definición estándar

