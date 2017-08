Niños y jóvenes mexicanos campeones en robótica en su país de visita en el Área de la Bahía

“Luchen por sus sueños, porque finalmente, no existe meta inalcanzable”, Irazú Alamillo Dávila, de 16 años de edad, originaria de la Ciudad de México

Por Nahuí Ollín (Twitter @aojosvistas, Facebook Nahuí Ollín)

San José, CA, ago. 1, 2017 —De visita en el Área de la Bahía se encuentran 30 jóvenes mexicanos de edades de entre 9 y 16 años de edad, acompañados de sus maestros. Estos jóvenes participaron en un concurso de robótica a nivel nacional patrocinado por la empresa Robotix, que naciera hace 15 años en la capital mexicana, en la universidad Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, que tenía como objetivo primario acercar la robótica y la tecnología en forma fácil a los ingenieros, “la idea era hacer la enseñanza en forma divertida de matemáticas, física y robótica que no requiriera de ecuaciones, de forma tal que cualquier persona en un fin de semana pudiera disfrutar de la tecnología y de hacer robots aunque no se tuvieran las bases para realizarlo” nos comenta Roberto Saint Martin, CEO de Robotix. Como es de suponer, el concepto tuvo gran éxito y comenzaron a crecer, de tal forma que llevaron las clases a diferentes preparatorias y eventualmente a escuelas secundarias y primarias, y expandirse a clases de verano.

“Desde hace 11 años en forma oficial y debido a ese logro, se funda Robotix y comenzamos a enseñar robótica a escuelas primaras, privadas en un principio, y después las escuelas públicas, todo ello en la Ciudad de México—comenta Saint Martin—para de ahí comenzar a trabajar en un proyecto federal “Puntos México Conectado”, a través de 32 hubs uno en cada entidad federativa, y que en forma gratuita nos permite enseñar robótica a los niños de las zonas marginadas. Además hacemos el “Robotics Fair”, que es la feria de robótica más grande de Latinoamérica, este año tuvimos 36 mil niños participando” aclaró.

Los 30 niños y jóvenes que están de visita en el Área de la Bahía, la mayoría de ellos estudian en escuelas públicas y en zonas marginadas, además el 51% de ellos son niñas, son los ganadores, de entre los participantes de más de 800 centros educativos en México, “la idea central de traerlos al valle del silicio es que expandan sus horizontes y que sepan que tienen todo el mundo para innovar y crear tecnología y poder realizar todo lo que ellos sueñen—manifestó Saint Martin—además de los alumnos vienen sus profesores, porque queremos seguir capacitando a los maestros para que enseñen la tecnología en forma divertida y motiven a los niños y otros docentes a aprender más sobre las nuevas tecnologías”.

Por su parte la maestra Elizeth Herrera Alvarado, Subdirectora de la escuela primaria pública Ángel Anguiano, ubicada en la Ciudad de México, manifestó que “la Secretaría de Educación Pública (SEP), implementó un nuevo programa llamado robotics donde los chicos de cuarto, quinto y sexto año deben participar en este programa.

A nosotros los maestros nos tocó capacitarnos e impartir durante dos meses las clases de robótica—manifestó—después de estos dos meses de clases, la escuela seleccionó a tres alumnos para que nos representará en los diferentes eventos, resultando ganadores de entre las 768 escuelas públicas de la Ciudad de México”.

Por supuesto el proceso no ha sido fácil, como nos comentó la Subdirectora Herrera, ya que además de su deberes y obligaciones propias de su cargo tuvo que capacitarse para enseñar estas nuevas tecnologías, “pero regresaré a clases en otoño con mucho ánimo, para enseñarle a los chicos que sí se puede, que vale la pena emprender nuevos retos porque todo tiene una recompensa—pero además desea enviar un mensaje a los niños mexicanos de allá de y de aquí—siempre deben luchar por obtener un logro, ser los mejores en todo lo que hagan y con calidad” concluyó.

Joven de 13 años, Ana Camila Luna López, originaria del estado de Hidalgo y egresada del primero de secundaria, una de las ganadoras del segundo lugar a nivel nacional en la feria de robótica del 2017, expresó que “está súper genial porque hay muchos proyectos nuevos y asombrosos, y además me gusta venir a socializar con personas que piensan y tienen intereses similares a los míos”.

El proyecto en el que trabajó Ana Camila fue en la programación de un recorrido de un robot en un tiempo determinado, donde el robot debía mover una serie de cactus a diferentes cuadros en la ruta. “Fue muy emocionante porque no sabías de qué se iba a tratar el reto—nos explicó Ana Camila—y había mucha adrenalina porque veías a los otros compañeros más avanzados en su recorrido, y había que echarle más ganas. A los jóvenes mexicanos que viven aquí, que le echen muchas ganas y si algo les apasiona sigan con eso” concluyó.

Por su parte, Jorge Bernal Márquez, de Cuernavaca Morelos, con 10 años de edad y egresado del cuarto grado de primaria, se siente muy bien al estar de visita en el valle del silicio. El proyecto en el que él y su equipo participaron, su robot debía atravesar una pista empujando objetos y depositándolos en un lugar. “me divertí mucho y me gustó mucho participar—nos dice Jorge, y al igual que su compañera, nos dejó un mensaje para los niños latinos del área—que se diviertan mucho y si les gusta la robótica, que participen en competencias de robótica” concluyó.

“Se siente muy emocionante el saber que uno ha sido seleccionado entre muchas personas” comentó Marcos Daniel Díaz Briones, de 13 años de edad, originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. “Siempre me han gustado mucho las matemáticas, y siempre estaba buscando en qué poder incluir ese gusto, y entonces la robótica me llamó la atención”. El proyecto en el que el equipo de Marcos Daniel participó era de tres etapas. En ellas su robot tenía que mover un arbusto en un recuadro, pasar por debajo de un puente, colocar otro arbusto en otro cuadro y llegar a la meta.

“Por lo general se programa con cifras y varía si quieres que dé una vuelta, haga un recorrido recto o que apunte algo en la pantalla—comentó—nosotros terminamos como primer lugar en Guadalajara”. El mensaje de Marcos Daniel es la perseverancia “si algo les gusta, no lo deben dejar a un lado, siempre deben seguir adelante y seguir intentándolo”

Irazú Alamillo Dávila, de 16 años de edad, originaria de la Ciudad de México, comentó que la inspiración para participar en la robótica vino de parte de su maestro de Química “él me enseñó que la ciencia no es aburrida, que la tecnología tiene cosas interesantes y muchas cosas por descubrir”. El proyecto en el que trabajó Irazú fue la realización de un video, en forma de monólogo, con un tema relacionado a la tecnología o la ciencia. “Yo decidí hablar sobre la Genética y me inspiré en la científica Bárbara McClintock, que fue la primera científica en descubrir la genética. El apoyo de mi familia fue muy grande y estoy muy contenta de haber logrado esto y me va a ayudar a decidir qué es lo que finalmente quiero estudiar”. Irazú está tratando de definir lo que desea estudiar a futuro. Su mensaje para los jóvenes de su edad que viven en el Área de la Bahía es claro “que luchen por sus sueños, porque finalmente, no existe meta inalcanzable”.

Los 30 jóvenes mexicanos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Minieta de San José, donde se les mostró la escultura rotativa y después los robots que dan la bienvenida y además auxilian a los pasajeros a encontrar su camino dentro del aeropuerto. También pudieron observar lo que la tecnología en la impresión en tres dimensiones es capaz de hacer. Para ello, el Presidente de la compañía OCTAVE, Systems Incorportated, Roy Worthington estuvo presente, y en español e inglés explicó a los niños lo que es y lo que puede hacer la impresión en tres dimensiones.

“Nosotros trabajamos con varias escuelas en el área de San José y con el sistema de bibliotecas públicas de San José, así como en el Valle Central del estado. Actualmente el gobierno federal está financiando muchas de esas impresoras que existen actualmente en las escuelas del Valle Central. Hoy día la impresión en tres dimensiones es una realidad; actualmente se imprimen desde automóviles hasta dentaduras. El impresión en tres dimensiones tienen como límite únicamente la imaginación” afirmó Worthington. “Yo espero que estos jóvenes se inspiren en lo que están viendo y viviendo; una vez que tienes la pasión por la impresión en tres dimensiones, es algo increíble”, concluyó.

Parte importante como conexión para que esto fuera posible, fue el sistema de bibliotecas Públicas de San José. “Cuando el Consulado Mexicano de San José nos comentó que este grupo venía, nos interesó ser parte de esta visita, y ofrecimos el poder ayudarles a que tengan una gran experiencia en nuestra área y que además sean también inspiración para la juventud latina del Área de la Bahía” nos comentó Elizabeth Castañeda, Directora Mercadeo y Comunicaciones del sistema de bibliotecas públicas de la ciudad.

“Este es el tercer año consecutivo que tenemos la visita de los campeones de Robotix en el Área de la Bahía, y es importante mostrar a los jóvenes connacionales los adelantos que se están generando en el valle del Silicio, para el Consulado de México es muy importante ya que la poco más o menos el 70% de los niños y jóvenes participantes vienen de comunidades de bajos recursos o marginadas—comentó Loren Cruz Sandoval, Directora de Comunidades, Educación y Cultura del Consulado de México en San José—y la idea es que no solamente se les acerque a las nuevas tecnologías sino que también aumentar su autoestima”, concluyó.

Los campeones de la Robotics Fair 2017 estarán visitando lugares como Facebook, Google, Netflix, Samsung, para aprender más sobre la realidad virtual, la realidad aumentada entre otras cosas.

