San Jose Earthquakes sigue sumando posibilidades para playoffs

Quakes vence 2-1 a Columbus Crew en apretado encuentro

Por Eliana Céspedes/ Fotos por Erick Castellón

San José, CA (6 de agosto, 2017) – El Avaya Stadium, la casa de los San José Earthquakes, se llenó de fiesta tras celebrar los tres puntos que se sumó el equipo local tras ganarle 2-1 al Columbus Crew SC de Ohio, acercándose con esto en su lucha por un puesto en los playoffs.

Los protagonistas de los goles y asegurar la victoria de los Quakes fueron Marco Ureña y Chris Wondolowski. Hasta la fecha de los últimos 14 partidos jugados en casa desde octubre, los San José Earthquakes, sólo han perdido uno en lo que va de la temporada. Esto los coloca en una buena posición ante sus fans que los apoyan y alientan en los juegos.

Wondolowski de los Quakes anotó su noveno gol de la temporada y ahora puede ampliar su récord de la Liga, la de anotar al menos 10 goles en una temporada a un octavo consecutivo. El mediocampista, Tommy Thompson ganó su tercera ayuda en el conteo de la MLS, mientras que Shea Salinas ganó su 40ava asistencia como siempre acertada para que Ureña concretara en este juego otro gol.

A pesar de que el ataque en defensa entre ambos fue parejo, terminó favoreciendo a los Quakes, cabe resaltar el gran desempeño de los jugadores de Columbus que supieron mantener su lucha y hacer de esta noche un buen juego. El trabajo de los porteros Bingham por los Quakes y Zack Steffen fue impresionante tras verlos atajar lo que hubiese sido de la noche una lluvia de goles.

Los San José Earthquakes ahora se preparan para un gran momento ya que les toca ir a enfrentar a Kansas el miércoles 9 de agosto a las 5:30pm en el Children’s Mercy Park en the Lamar Hunt para la semifinal de U.S. Open Cup. El partido marcará la segunda vez en la historia del club que los Quakes han jugado en las semifinales de la U.S. Open Cup, anteriormente frente a Kansas City el 24 de agosto del 2004.

Luego descansarán unos días para continuar con la temporada y viajar para enfrentarse con Houston Dynamo el 12 de agosto. De acuerdo a los visto en los últimos juegos se ve un San José Eartquakes que podría llegar lejos si sigue jugando hasta el momento y en un trabajo en equipo.

Scoring Summary: SJ – Marco Ureña (Shea Salinas) 42; SJ – Chris Wondolowski (Tommy Thompson) 56; CLB – Adam Jahn (Jonathan Mensah, Justin Meram) 76.

Misconduct Summary: CLB – Jonathan Mensah (caution) 26; SJ – Shea Salinas (caution) 90+1.

SAN JOSE EARTHQUAKES: David Bingham; Andres Imperiale, Victor Bernardez, Florian Jungwirth; Shea Salinas, Jackson Yueill (Fatai Alashe 90), Nick Lima, Tommy Thompson, Darwin Ceren; Chris Wondolowski, Marco Ureña (Vako 80).

SHOTS: 20, SHOTS ON GOAL: 7; SAVES: 3; FOULS: 13; CORNER KICKS: 14; OFFSIDES: 4.

COLUMBUS CREW SC: Zack Steffen; Alex Crognale (Adam Jahn 74), Jonathan Mensah, Nicolai Naess; Jukka Raitala (Waylon Francis 86), Hector Jimenez, Artur, Wil Trapp; Kekuta Manneh (Cristian Martinez 56), Justin Meram, Ola Kamara.

SHOTS: 10; SHOTS ON GOAL: 4; SAVES: 5; FOULS: 10; CORNER KICKS: 7; OFFSIDES: 1