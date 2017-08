Sam Liccardo, Alcalde de San José, anuncia su reelección

“La campaña comenzará en diciembre, pero antes tenemos que seguir resolviendo los problemas importantes de la ciudad”, Sam Liccardo, Alcalde de San José.

Por Nahuí Ollín (Twitter @aojosvistas, Facebook Nahuí Ollín)

San José, CA. Agosto 7, 2017.- El Alcalde de San José, Sam Liccardo ha anunciado que buscará la reelección al puesto. Más no por ello desatenderá los asuntos que impactan a la ciudad antes y hasta el final de su período como alcalde de la ciudad.

“Por ahora nos vamos a concentrar en hacer el trabajo de la Alcaldía—expresó Liccardo—tenemos muchos asuntos importantes que atender, como por ejemplo, lograr que haya más viviendas con rentas razonables, solucionar la vialidad y transporte público para disminuir el tránsito”.

El Alcalde Liccardo reconoce los logros de su gestión, entre ellos podemos mencionar: las bibliotecas públicas funcionen seis días a la semana; ahorrar a la ciudad 3 mil millones de dólares (3 billones en inglés), en pensiones a los servidores públicos, al tiempo que se re-estructura el Departamento de Policía de la Ciudad; generar empleo para más de dos mil jóvenes que han abandonado las pandillas; trabajar con los Distritos Escolares para lanzar programas después de clases en al menos 16 escuelas primaras de zonas de bajos recursos; el apoyo la reconstrucción de las zonas afectadas por la inundación, recaudando $6,9 millones de dólares del sector privado, ahorrando $5 millones en fondos estatales y contando con el apoyo de cuatro mil voluntarios.

En este último tema, la Alcaldía recibió muchas críticas, ya que la ciudad no estaba preparada para un desastre natural de ese tipo. “Hemos aprendido lecciones muy difíciles por esa inundación. Tenemos mucho trabajo por hacer en ese respecto. Pero, no hubo pérdidas humanas que lamentar o heridos graves—manifestó Liccardo—y eso gracias a la respuestas tanto de los bomberos y otros Departamentos de la Ciudad. Reconocemos que debemos hacer más para responder más rápido, pero es cierto también que la respuesta de la ciudad y sus habitantes ayudó a que no fuera una desgracia mayor”.

La realidad que vive el país en estos momentos no es ajena a San José, ni a su Alcalde. En estos tiempos inciertos en que el mensaje de la capital del país es anti-inmigrantes, en específico a las ciudades santuario californianas, el Alcalde Liccardo es claro “nosotros vamos a respaldar a nuestra comunidad inmigrante. Estamos invirtiendo en recursos y horas-hombre, para informar a la comunidad de los derechos de nuestra población, el estado o cambios de la Ley, y trabajando con grupos comunitarios para mantener a la ciudadanía informada sobre sus derechos y asesoría y ayuda legal”.

“Estos tiempos son difíciles, tenemos una nación muy dividida, pero aquí en San José, tenemos una comunidad que es más unida, la diversidad nos hace más fuertes, donde la economía está creciendo más rápido que en cualquier parte del país—expresó Liccardo—y eso refleja la comunidad increíble que tenemos y que necesitamos mostrar al resto de la nación como podemos unirnos contra nuestros problemas y retos más grandes”, concluyó.

Para más información sobre la re-elección del Alcalde Liccardo: www.SamLiccardo.com