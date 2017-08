El modelo de valores de este valle, es un modelo de valores para el país” – Zoe Lofgren, Congresista Federal por San José

Por Nahuí Ollín (Twitter @aojosvistas, Facebook Nahuí Ollín)

San José, CA. Agosto 7, 2017.- La Congresista por San José, Zoe Lofgren se reunió en una parrillada (BBQ), con seguidores y amigos el domingo próximo pasado en el Parque Histórico de la ciudad, como ha sido una tradición para ella desde 1980. Como en los años pasados, después de agradecer la asistencia de familiares, amigos, seguidores y voluntarios, la Congresista expresó una serie de ideas y anécdotas que reflejan el acontecer nacional y en especial, lo que está sucediendo en la capital del país y en el Congreso en específico.

“Como muchos, no esperaba que Donald Trump ganara las elecciones, lamento que sea presidente del país. Estos seis meses han sido extremadamente desagradables y no hay señales de que las cosas mejoren en los próximos tres años y medio—comentó la Congresista Lofgren ante su audiencia—pero eso no significa que el país se rinda, o que nuestra comunidad vaya a rendirse”. Para la Congresista ver a la gente reunida en el evento, de todas las edades, de todas las etnias, con diferentes puntos de vista políticos, que ser norteamericano significa lo que se tiene en el corazón, “no el supuesto ‘pedigrí’ que se presume tener en la venas, y eso es lo que vemos hoy aquí, eso es lo que valuamos aquí de los Estados Unidos de América, ese es modelo de lo que sucede en este valle, y es un modelo para nuestro país” afirmó.

Para Lofgren las propuestas que afectan en forma negativa a la comunidad se pueden derrotar en base al activismo ciudadano, para ello citó dos ejemplos, uno de ellos, el primer día de sesiones del Congreso federal, en que los legisladores republicanos querían cerrar la Oficina de Ética de los Legisladores, “los teléfonos sonaron todo el día en las oficinas del Congreso, para el final de ese día, la propuesta de los republicanos había sido suspendida, y eso se debe al trabajo y participación ciudadana”, expresó Lofgren, para después establecer que no es cierto que las cosas no pueden hacerse, “eso dicen los de la extrema derecha, pero no es cierto”, aclaró. El segundo ejemplo que mencionó la Congresista es más reciente, el rechazo a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequibles, conocido en inglés como PPACA o simplemente ACA u Obamacare, “sí tres votos republicanos fueron de gran ayuda para que la reforma no sucediera, pero el 100% de los demócratas votaron en contra—especificó Lofgren—no es perfecta, pero ahora más gente tiene cobertura médica y acceso a la salud. Aún falta mucho por hacer, pero los republicanos en lo único en que piensan es en reformarla, no hablaron con ningún tipo de especialista, no con médicos, con académicos, o con las compañías de seguros, nosotros les mostramos los hechos, millones de norteamericanos quedarían sin poder recibir cuidados médicos, este logro es del pueblo norteamericano en general”.

En cierto modo, la visión que tiene del país Lofgren es similar al país que vivió cuando era más joven “un país que es abierto, que honra y respeta a los inmigrantes, que se respeta la Ley y una Constitución que respeta la libertad individual y de prensa”, aclaró.

En lo referente a la inmigración y en concreto al Acta del Sueño (Dream Act), que apoya a los estudiantes a que obtengan una educación superior sin importar su estatus migratorio, la Congresista Lofgren fue clara, “hay varias propuestas de ley para apoyarlos y yo estoy en todas, salvo en las que proponen los republicanos, porque no desean la participación de los demócratas, lo cual es extraño, lo preocupante es que los republicanos son mayoría y ellos controlan la agenda, por tanto a menos de que ellos deseen mover una propuesta, es difícil que éstas alcancen el piso de la Asamblea”.

Sin embargo, Lofgren reconoce el aporte de los alumnos e inmigrante que, a pesar de no tener documentos, trabajan arduamente todos los días por hacer de este país, un país grande, “he conocido cientos de ellos, son impresionantes y nuestro país tiene mucha suerte de tenerlo aquí, todos ellos contribuyendo al país, y es hora de que les reconozcamos el valor que tienen en lugar de aterrorizarlos”, expresó. Sin embargo, no por ello deja de reconocer los riesgos que los republicanos, en estos momentos, representan para todos ellos. Mencionó lo que propone el Fiscal General de Texas, que junto a otros republicanos está tratando de hacer reformas que perjudican a quienes pueden amparare bajo el Acta del Sueño, así como quienes pueden ser parte del Acta de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). A ellos les pide que sigan con atención las noticias. “En estos momentos formo parte de un grupo de legisladores que está tratando de encontrar argumentos legales para combatir esa contrapropuesta republicana, ya sea en Texas o en otros estados”, especificó, para a continuación aclarar que el gobierno de Trump no ha revocado aún el DACA, “lo que en teoría significa que las personas aún se pueden inscribir en el programa y también, como apoyo, junto con 116 representantes demócratas hemos introducido el Acta de la Esperanza Americana, para proveer de una forma legal de apoyo para todos estos niños y jóvenes”.

El próximo año se realizarán elecciones en el país y la Congresista Lofgran estará buscando su re-elección, para ello manifestó que ha de continuar con el trabajo y propuesta que la han llevado a ser Congresista desde 1995, “seguir apoyando a los inmigrantes, valorar nuestra diversidad, continuar con la creencia que debemos apoyarnos todos para salir adelante, y seguir buscando el desarrollo del valle del silicio”, afirmó.

“La ciudadanía para lograr cambios políticos, debe de votar, si las personas que se pueden registrar para votar lo hacen y votan entonces las cosas pueden cambiar. Realmente, somos un sistema bipartidista, si desean que las cosas cambien para bien, entonces la gente debe votar Demócrata, si desean que las cosas sigan como en estos seis meses, bueno, es suya la elección—reflexionó Lofgren—es claro que con las transcripciones recientes sobre las conversaciones del presidente con su homólogo mexicano y el Primer Ministro de Australia, vemos que el presidente actual actúa como un insensato, no me gusta usar esta palabra para definir al presidente del país, pero así actúa, y así lo ve el resto del planeta, así que nuestro partido debe de recuperar el Poder Legislativo para tratar de que dañe al país lo menos posible”, afirmó.

El mensaje de la Congresista Lofgren a sus electores (San José, Morgan Hill y Gilroy) es claro “estoy orgullosa de la gente que vive en estas ciudades, de todos los vecinos que se unen con un fin común, que se apoyan los unos a los otros, y esto es lo más importante que puede haber”, concluyó.

Para saber más sobre la Congresista Zoe Lofgren: https://lofgren.house.gov/

Para saber más sobre el Acta de la Esperanza Americana (en inglés): https://lofgren.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=398182