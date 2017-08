Charlottesville attack is act of terror, US AG Sessions says

Washington, Aug 14 (EFE).- US Attorney General Jeff Sessions said Monday that the attack over the weekend by a man who drove into counter-protesters following the cancellation of a planned white supremacist march in Charlottesville, Virginia, killing a woman, was an act of “domestic terrorism.”

Fiscal general dice que ataque de Charlottesville es “terrorismo doméstico”

El fiscal general, Jeff Sessions, dijo hoy que el “horrendo ataque” del sábado en Charlottesville (Virginia), donde un joven neonazi arrolló con su coche a un grupo de manifestantes antirracistas, cumple los preceptos legales para ser considerado “terrorismo doméstico”.

“Cumple la definición de terrorismo doméstico en nuestro estatuto”, afirmó hoy Sessions en una entrevista en la cadena ABC, después de que su Departamento anunciara este fin de semana que ha abierto una investigación de derechos civiles sobre el suceso, en el que falleció una joven y varias personas resultaron heridas.

La importancia de que el ataque se declare “terrorismo doméstico” es más simbólica que práctica, ya que esta denominación no acarrea penas adicionales pero sí es clave para quienes denuncian que solo se usa la palabra terrorismo cuando el atacante es una persona musulmana.