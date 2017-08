La Academia de Hollywood rinde homenaje al cine latino con un ciclo especial

Los Ángeles, 16 ago (EFE).- La Academia de Hollywood anunció hoy un ciclo especial sobre el cine latino de los últimos 50 años que incluirá pases de películas, mesas redondas y un proyecto digital con entrevistas.

“De Latinoamérica a Hollywood: la cultura del cine latino en Los Ángeles, 1967-2017” es el título de esta iniciativa de la Academia que comenzará el 16 de septiembre y que se desarrollará hasta el 18 de enero de 2018, informó la institución en un comunicado.

Organizado bajo la supervisión de la realizadora mexicana Lourdes Portillo, este proyecto ahondará en “el ambiente social, cultural y político de los años 60 que dio pie al movimiento cinematográfico chicano y al nuevo cine latinoamericano”.

Así, el teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills acogerá las proyecciones de los filmes “Zoot Suit” (1981), “Y Tu Mamá También” (2001), “Born In East L.A.” (1987), “La Bamba” (1987), “Real Women Have Curves” (2001), “Kiss Of The Spider Woman” (1985) y “Drácula” (1931, versión en español).

“Pan’s Labyrinth” (2006), “La Ciénaga” (2001), “Strawberry And Chocolate” (1993), “Los Pequeños Gigantes” (1960), “Stand And Deliver” (1988), “Amores Perros” (2000), “Danzón” (1991), “Deep Crimson” (1996) y “El Norte” (1983) completarán las proyecciones de largometrajes.

Figuras del cine latino como Guillermo del Toro, Edward James Olmos, Goya Toledo, Rodrigo García, Patricia Cardoso, Cheech Marin o Arturo Ripstein, entre muchos otros, participarán en los coloquios que acompañarán la exhibición de esas cintas.

Asimismo, la Academia planteará varias mesas redondas sobre la presencia de hispanos en Hollywood o la experiencia de las mujeres latinas en el cine estadounidense.

Además, la institución presentará en su web una serie de 25 entrevistas orales, rodadas entre 2014 y 2016, con los testimonios de cineastas hispanos tan reconocidos como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Gregory Nava, Lucrecia Martel, Patricia Cardoso o Luis Valdez.

Por último, el 15 de septiembre se editará un libro académico sobre el tema del proyecto firmado por expertos en cine hispano.

Y también se celebrará un taller el 4 de noviembre en el que los participantes ayudarán a crear y precisar las entradas de la enciclopedia digital Wikipedia acerca del cine latino.

El ciclo “De Latinoamérica a Hollywood: la cultura del cine latino en Los Ángeles, 1967-2017” forma parte de la labor de la Academia dentro de la iniciativa artística Pacific Standard Time: LA/LA, que explora la influencia de los latinos en Los Ángeles.