Estados Unidos admiró su eclipse del siglo

Washington, 21 ago (EFEUSA).- Desde Oregón, cruzando en un perfecto eje diagonal, hasta Carolina del Sur, Estados Unidos se hizo noche a mitad del día, un eclipse solar total que ha recorrido de costa a costa el país y ha sido admirado por millones de personas al tratarse de un fenómeno único desde hace casi 100 años.

A lo largo y ancho de una franja de 110 kilómetros de amplitud, la luna se interpuso al sol durante varios minutos, desplazándose desde el norte de la costa oeste al tercio sur del otro lado del país, ofreciendo un espectáculo único que provocó la admiración de toda la nación.

En las zonas donde la incidencia del eclipse era del 100 % millones de personas aguardaban expectantes el fenómeno, pertrechados con gafas especiales para su observación, lentes adecuadamente graduadas para no sufrir daños y captar el momento o aparatos caseros que evitaran cualquier daño ocular.

El eclipse total golpeó la pequeña ciudad costera de Newport, en Oregón, a las 10.15 horas (PT), donde una multitud se reunió en silencio para recibir la sombra de la luna, que prosiguió su camino a lo largo de casi 5.000 kilómetros.

El eclipse total atravesó los estados de Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y, finalmente, desapareció en las costas de Carolina del Sur a las 14.45 horas (ET).

Una noche ficticia recorrió esa zona de Estados Unidos, donde las temperaturas bajaron a causa del bloqueo de los rayos UVA y muchos acudieron a observar la reacción de los animales, ya que muchos de ellos se sienten desorientados por la excepcionalidad de la escena y reaccionan de formas diversas.

La Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ofreció una retransmisión en vivo del acontecimiento, mientras que las televisiones nacionales iban viajando con el eclipse por la geografía estadounidense, para reportar cómo cada rincón expuesto aleclipse total vivía el evento.

Pero si hubo un lugar especialmente volcado con el eclipse solar fue la localidad de Carbondale, en el estado de Illinois, donde desde hace dos años se preparaban para el acontecimiento, sabedores de que su población estaba situada en el punto donde eleclipse total podría observarse durante más tiempo.

Recibidos por un festival de música organizado en unas instalaciones a las afueras, miles se agolparon desde hace días en este pueblo de 26.000 habitantes con tiendas de campaña y todo tipo de aperos para coger sitio para el fenómeno, llenando sus calles y restaurantes.

En Nashville, el gran núcleo urbano agraciado con el 100 % del eclipse, fue un fenómeno de masas, dando lugar incluso a teorías fantasiosas. “He escuchado algunas cosas bastante apocalípticas”, dijo Melanie Cochran, residente de Nashville al diario The Washington Post. “Los teléfonos celulares se apagan. Las líneas eléctricas están sobrecargadas”.

Otros, como el cantante Bruce Springsteen, ayudaron en la concienciación del uso de gafas adecuadas para ver el eclipse con un guiño musical. “Recuerden llevar gafas adecuadas para ver el #EclipseSolar. No os queréis quedar…’Ciegos por la luz'”, dijo en su cuenta de Twitter, al compartir uno de sus populares temas, “Blinded by the light”, haciendo un juego de palabras.

Aunque no todos siguieron las recomendaciones, como fue el caso del presidente Donald Trump, quien por unos segundos observó el fenómeno sin protección alguna desde el balcón Truman de la Casa Blanca, provocando una oleada de críticas en las redes sociales de internet por no dar ejemplo.

Pero más allá de la lluvia de comentarios, fotografías, vídeos y la experiencia única para los ciudadanos de a pie, el eclipse solar también ha sido un acontecimiento crítico para los científicos, quienes han aprovechado para obtener imágenes extraordinarias para el estudio del astro rey.

El último eclipse solar total previo al de hoy que atravesó Estados Unidos de costa a costa fue en 1918, y no será hasta el año 2024 cuando un fenómeno similar ocurra, pero solo atravesando desde Texas hacia el nordeste, saliendo por Maine.

El Sol jugó y luego maravilló a miles que atestiguaron el eclipse en México

El Sol parecía jugar con quienes esperaban atestiguar en Ciudad de México el eclipse de este lunes, brillando intensamente por momentos para en seguida ocultarse entre las nubes mientras llegaba el momento de apreciar lo que pareció un mordisco sobre el disco solar.

Las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron el principal punto de encuentro para quienes buscaban aprender o simplemente maravillarse con el evento astronómico. Una inmensa fila serpenteaba afuera del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM mientras se acercaban el mediodía y el esperadoeclipse. Los entusiastas esperaban su turno para ver el fenómeno por alguno de los nueve telescopios con filtros especiales.Más de 1.500 personas formadas en el exterior y 350 sentadas en las instalaciones del IA, incluyendo el pasillo principal del edificio acondicionado con sillas, apreciaron el evento con la precisión científica que ameritaba.

Hubo una transmisión directa desde el Observatorio Astronómico Nacional, en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California. Para quienes permanecieron en el exterior hubo asesoría de expertos para disfrutar el eclipse de forma indirecta con un espejo pequeño o con cartones perforados. Mientras, en la explanada del Museo de las Ciencias Universum, los visitantes, que se contaron por miles, disfrutaron un “festín” astronómico: observación con telescopios, talleres, charlas, planetario móvil y la transmisión del fenómeno a través de los ojos de la agencia espacial estadounidense.

Las imágenes transmitidas por la NASA fueron impresionantes, como la registrada en el Océano Pacífico por el avión G-III, donde en pleno día se hizo de noche por unos minutos.

La emoción fue mayor cuando se mostró el llamado “anillo de diamante”, un círculo de luz solar con un resplandor concentrado en el borde, que causó aplausos al terminar la totalidad del fenómeno. En otros puntos de la capital también se reunieron personas para apreciar el fenómeno.

Uno de ellos fue la plaza de la delegación (demarcación política) Benito Juárez, donde Angélica Miranda contó a Efe cómo antiguamente, cuando ocurría un eclipse, las personas del campo “se guardaban, y para nada ver el cielo, y pensaban que iban a pasar cosas malas, que los animales se iban a enfermar, que los mismos seres humanos se podían enfermar”.

“Pero esto ha ido poco a poco, afortunadamente, ya desapareciendo. Quizá en algunas comunidades todavía lo haya, pero en la parte más urbana pues ya se va terminando”, dijo Miranda, y celebró que la comunidad científica dé a conocer estos fenómenos para que la gente los aprecie, “sobre todo la niñez, y que tengamos más oportunidad de que se desarrollen las ciencias astronómicas”.

A su vez, Jorge García celebró la convocatoria de la delegación para acudir a ver el fenómeno y recordó vívidamente el eclipse total de Sol del 11 de julio de 1991. “Sí, estuvo genial. Esa vez fue inigualable porque fue completo aquí en la ciudad”, refirió.

Narró que fue con su hermano al Espacio Escultórico de la UNAM, donde hubo un concierto. “Imagínate, música prehispánica, el Espacio Escultórico y el eclipse en el cenit; es algo que jamás se te va a olvidar, la verdad”, dijo a Efe.

Por su parte, Laura Freyermuth recordó que en el eclipse de 1991 ella tenía apenas cinco años. “Pero me acuerdo que fue muy especial porque era un momento en familia. Todo el mundo se paró, todo el mundo dejó todo” para verlo, expuso.

Contó que acababa de invitar a un señor a ver el nuevo eclipse. “Me dijo que no porque le habían dicho que eso hacía daño. Entonces lo que más me preocupa es eso, que es 2017 y que seguimos teniendo un montón de mitos, poca información”, confió a Efe.

“Por eso es importante venir a estos espacios donde hay un buen de científicos que te explican un poco más, y que te hacen disfrutar no solo de que visualmente es impresionante, sino de dimensionar que estás viendo una estrella, con la Luna ahí atravesada. Está increíble”, acotó.

