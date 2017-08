Con una actitud provocativa, de diversión y Picardía, Salma Hayek y John Lithgow se unen en “Beatriz at Dinner”

Llegan en Digital HD el 29 de Agosto ¡y en DVD el 12 de Septiembre!

SANTA MÓNICA, CA (10 de julio de 2017) – Los nominados al Óscar® Salma Hayek (Frida, How to Be a Latin Lover) y John Lithgow (Terms of Endearment, “The Crown”) encabezan un reparto estelar en

Beatriz at Dinner, que desembarca en Digital HD el 29 de agosto y en DVD y Bajo Demanda el 12 de septiembre de la mano de Lionsgate. La provocativa y desternillante película gira en torno a dos personajes procedentes de estratos sociopolíticos diametralmente opuestos que se enfrentan durante una cena. El largometraje, escrito por Mike White (School of Rock, TV’s “Enlightened”) y dirigido por Miguel Arteta (Youth in Revolt, The Good Girl), también cuenta con la actuación de Chloe Sevigny (de la serie televisiva “Big Love”, Boys Don’t Cry), Connie Britton (de la serie televisiva “Friday Night Lights”, “Nashville”), Amy Landecker (de la serie televisiva “Transparent” Doctor Strange) y Jay Duplass (de la serie televisiva “Transparent”, “Togetherness”).

Salma Hayek firma una actuación brillante en esta divertida y desternillante comedia en la que encarna a Beatriz (Hayek), una inmigrante de un empobrecido pueblo mexicano que recurre a su bondad innata para forjarse una carrera como curadora espiritual en Los Ángeles. Doug Strutt (Lithgow) da vida a un inversor millonario y sin escrúpulos de bienes raíces. Cuando el destino hace que se vean las caras en una cena, el choque cultural resultante tendrá proporciones impredeciblemente cómicas – en una noche que cambiará la vida de ambos para siempre.

Beatriz at Dinner estará disponible en DVD por el precio sugerido de venta de $19.98.

Para Material Gráfico: www.lionsgatepublicity.com/home-entertainment/beatrizatdinner/

Tráiler: https://youtu.be/VGpdHbnMjuc

FICHA TÉCNICA

Año de Producción: 2017

Título Original: Beatriz At Dinner © 2017 Brown Amy, LLC. Todos los Derechos Reservados. Material Gráfico & Materiales Suplementarios © 2017 Lions Gate Entertainment Inc. Todos los Derechos Reservados.

Tipo de Lanzamiento: En Cines

Clasificación: R por expresiones lingüísticas y una escena violenta

Género: Comedia, Drama

Subtitulado para Sordos: N/A

Subtitulado: Español, Inglés SDH

Duración del Largometraje: 83 minutos

Formato del DVD: Pantalla Panorámica 16×9 Presentación 1.85:1

Audio del DVD: Audio 5.1 Dolby Digital en Inglés

SOBRE LIONSGATE

Lionsgate (NYSE: LGF.A, LGF.B) es una empresa integrada verticalmente y líder de contenido a nivel global con una presencia diversificada en la producción y distribución cinematográfica, programación y redifusión televisiva, cadenas televisivas de pago, entretenimiento para el hogar, distribución y ventas internacionales, acuerdos comerciales interactivos, operaciones y juegos interactivos, y entretenimiento para eventos puntuales.

Con la adquisición de Starz, Lionsgate suma a su cartera de negocios la cadena de pago STARZ, que sirve a 24.2 millones de suscriptores. La compañía combinada operará cinco servicios over-the-top (OTT) y la aplicación Starz, que difundirán contenido al consumidor de forma directa.

Las operaciones cinematográficas de la Compañía abarcan ocho marcas e incluyen la aclamada y taquillera La La Land, que ganó seis Premios de la Academia®, las taquilleras franquicias Hunger Games, John Wick y Now You See Me; la exitosa Manchester by the Sea de Roadside Attractions; la película del concierto Kevin Hart: Let Me Explain de Codeblack Films; así como Instructions Not Included, la película en español con mayor recaudación en taquilla en Estados Unidos y distribuida por Pantelion Films.

Lionsgate es uno de los negocios televisivos independientes más grandes del mundo y posee contenido de calidad superior que abarca casi 90 programas de televisión en más de 40 cadenas diferentes. Estos incluyen la exitosa y aclamada serie Orange is the New Black, la popular serie televisiva Nashville, el éxito sindicado The Wendy Williams Show, el exitoso drama The Royals; la aclamada Casual, la serie revelación Greenleaf, la muy anticipada Candy Crush y los éxitos de Starz que incluyen American Gods, The White Princess, Outlander y Power, la segunda serie de televisión de pago más valorada de 2016.

En el ámbito del entretenimiento familiar, Lionsgate lidera la industria en cuanto a la tasa de recaudación de taquilla al DVD y de la taquilla al VOD. Lionsgate gestiona una prestigiosa y prolífica biblioteca de aproximadamente 16.000 largometrajes y títulos televisivos, que son una importante fuente de ganancias recurrentes y que sirven como base para el crecimiento de los negocios centrales de la Compañía. Las marcas Lionsgate, Summit y Starz son sinónimos de entretenimiento original, atrevido y de calidad en mercados de todo el mundo. www.lionsgate.com