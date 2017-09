Lightning Strikes Again When Disney•Pixar’s “Cars 3” regresará para quedarse en tus hogares este Nov. 7

El éxito de alto octanaje llega a los hogares con material adicional para toda la familia, que incluye una nueva mini-película protagonizada por Miss Fritter, la leyenda de las carreras de demolición; acceso privilegiado al elenco y los realizadores ¡y mucho más!

BURBANK, CA — En homenaje al número 95, el corredor campeón del mundo, Disney•Pixar se enorgullece de anunciar justo el 9/5 el estreno en entretenimiento hogareño de “Cars 3” de Disney•Pixar. “Cars 3” ocupó el primer puesto en su fin de semana de estreno, cuando el público corrió para ver al legendario Lightning McQueen (voz de Owen Wilson) y a la vivaz entrenadora Cruz Ramírez (voz de Cristela Alonzo) unirse para vencer a la nueva generación de corredores súper veloces. Ahora, el éxito de alto octanaje del verano llega a los hogares, cargado de material adicional, como la nueva mini-película protagonizada por Miss Fritter, la leyenda de las carreras de demolición, en formato digital en HD y 4K Ultra HD™ el 24 de octubre y en Blu-ray 4K Ultra HD™ y Blu-ray™ el 7 de noviembre.

Los fans de las carreras de todas las edades están invitados a correr junto al equipo de “Cars 3” y disfrutar de material adicional gracioso y emotivo, que incluye una nueva mini-película exclusiva, “Miss Fritter’s Racing Skoool”, protagonizada por la reina de la Crazy 8; un video que detalla cómo el entrenamiento de carreras en el mundo real influyó en los realizadores; el camino recorrido por la actriz Cristela Alonzo y el equipo mientras dieron forma al personaje de Cruz Ramírez, la entrenadora experta en tecnología; acceso al detrás de escena del equipo del argumento que creó el tercer capítulo de Lightning McQueen; escenas eliminadas y mucho más.

“Cars 3” es el primer estreno en entretenimiento hogareño de Disney•Pixar que se lanza en el impactante formato 4K Ultra HD, el formato de visualización de próxima generación con cuatro veces la resolución del HD y fantásticas imágenes de alto rango dinámico (HDR, en inglés), que dan como resultado una mayor nitidez, colores más vibrantes y mayor contraste que nunca en los dispositivos compatibles. Con 4K Ultra HD, los espectadores sentirán que están en el centro de la acción, conteniendo la respiración durante el dramático choque que da inicio al viaje de Lightning, sintiendo la acción palpitante en la Florida International Super Speedway y disfrutando el caos de la carrera de demolición Crazy 8.

Material adicional*

Blu-ray y Digital:

Miss Fritter’s Racing Skoool (nueva mini-película exclusiva) – Disfruta los testimonios nunca antes revelados de los miembros de la Crazy 8, que narran el impacto transformador que tuvo Miss Fritter’s Racing School en reformular la dirección de sus vidas.

Cortometraje que se vio en los cines: “Lou” – Cuando un bravucón que roba juguetes arruina el recreo para un patio de juegos lleno de niños, solo una cosa se interpone en su camino: la caja de los “Objetos perdidos”.

Vamos a volvernos locos – Aprende en qué consiste el mundo de las carreras de demolición, las “reglas” de las carreras en 8 y cómo Pixar se encargó de hacerle justicia a la locura que forma parte del nombre de la carrera Thunder Hollow Crazy 8. Este segmento es presentado por Lea DeLaria.

Leyendas – Un vistazo de cerca a la historia de las leyendas de las carreras Wendell Scott y Louise Smith, cuya tenacidad y perseverancia lograron que ingresaran a las carreras a pesar de no estar invitados.

Listos para correr – Olivia Rodrigo de Disney Channel y el corredor de Nascar William Byron visitan el campus de Hendrick Motorsports para mostrar cómo el entrenamiento para las carreras del mundo real influyó en los realizadores.

Los carteles más veloces del mundo – Si parpadeas te perderás los gráficos y avisos publicitarios creados para la película por el equipo de arte de Pixar para hacer del mundo de CARS 3 tan creíble como sea posible.

Cruz Ramírez: el auto amarillo que pudo lograrlo – Únete a Cristela Alonzo y a los realizadores en su camino para crear a una entrenadora de autos de carrera que se convierte en campeona de las pistas.

Generaciones: la historia de “Cars 3” – Para el equipo que diseñó el guion gráfico, crear el siguiente capítulo de la historia de Lightning McQueen no solo implicó un ajuste, sino una renovación completa.

Mi primer auto – Una colección de historias ilustradas sobre el primer auto, narradas por miembros del elenco y el equipo de producción de Cars 3. “A Green Car on the Red Carpet with Kerry Washington”, “Old Blue” y “Still in the Family”.

5 escenas eliminadas – Cada escena eliminada incluye una explicación de cuál fue la razón por la que se eliminó de la película. Las escenas eliminadas son “The Boogie Woogie”, “The Jars of Dirt”, “Lugnut”, “The Bolt” y “More Than New Paint”.

Autos incomparables – Una mirada al fenómeno de los autos de colección fabricados con moldeado a presión y a los más de 1000 diseños distintos que existen en el universo de Cars.

Comentario – Brian Fee (director), Kevin Reher (productor), Andrea Warren (coproductora) y Jay Ward (director creativo)

Y más…

DVD:

Cortometraje que se vio en los cines : “Lou” y “Comentario”

El número 95 en cifras en “Cars 3”

5 – Cuando “Cars 3” se pone en marcha, el corredor y campeón mundial Lightning McQueen cuenta con el gran historial de cinco victorias en la Piston-Cup sobre su motor.

El elenco y el equipo de “Cars 3”

“Cars 3” cuenta con Owen Wilson (“The Royal Tenenbaums”, la película de próximo estreno “Wonder”) como la voz de Lightning McQueen. Cristela Alonzo (“The Angry Birds Movie”) presta su voz a la entrenadora experta en tecnología Cruz Ramírez, que intenta ayudar a que el número 95 vuelva a alcanzar el éxito, y Armie Hammer (“The Birth of a Nation”) hace otro tanto con el corredor de próxima generación Jackson Storm, cuya velocidad de alta tecnología deja atrás a Lightning McQueen. Kerry Washington (de la serie de ABC “Scandal”, “Confirmation” de HBO) fue convocada para que prestara su voz a la analista de estadísticas Natalie Certain, Nathan Fillion (serie de ABC “Castle”, serie de ABC “Modern Family”) es la voz del brillante auto de negocios Sterling, Lea DeLaria (programa de Netflix “Orange is the New Black”) presta su voz al formidable autobús escolar Miss Fritter y el corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton ayuda a darle su voz al asistente de comando Hamilton.

El tercer capítulo de la historia de Lightning rinde homenaje a NASCAR con cuatro personajes basados en leyendas de las carreras de la vida real. Chris Cooper (“Adaptation”, “American Beauty”) presta su voz a Smokey, el jefe del equipo de Doc Hudson; el dueño de equipo y leyenda de las carreras de NASCAR Junior Johnson presta su voz a Junior “Midnight” Moon; la tres veces ganadora del Emmy® Margo Martindale (serie de FX “The Americans”, serie de FX “Justified” y “Sneaky Pete” de Amazon) da vida a Louise “Barnstormer” Nash; e Isiah Whitlock Jr. (serie de HBO “The Wire”, “Cedar Rapids”, serie de HBO “Veep”) es la voz de River Scott. La película también cuenta con conductores de NASCAR y voces del detrás de escena del deporte, así como un conjunto de personajes de Radiator Springs y del universo de las carreras de “Cars” que repiten sus roles.

Dirigida por Brian Fee (artista del guión gráfico de “Cars”, “Cars 2“), producida por Kevin Reher (“A Bug’s Life”, cortometraje “La Luna”) y coproducida por Andrea Warren (cortometraje “LAVA”), “Cars 3” cuenta con la producción ejecutiva de John Lasseter, que dirigió las primeras dos películas de la franquicia. Con argumento de Fee, Ben Queen (serie de TV “Powerless”), Eyal Podell (actor de “Code Black”) junto con Jonathon E. Stewart (cortometraje “Doing Time”), el guión fue escrito por Kiel Murray (“Cars”), Bob Peterson (“Up”, “Finding Nemo”) y Mike Rich (“Secretariat”, “The Rookie”). La película cuenta con música compuesta por el compositor ganador del Oscar® Randy Newman (“Toy Story 3”, “Cars”), entradas instrumentales compuestas por Brad Paisley y canciones originales de ZZ Ward y el ganador del Grammy® Dan Auerbach.

Especificaciones del disco

Productos: Digital = 4K UHD con HDR (HDR-10 o Dolby Vision), HD, SD

Discos = 4K UHD Combo Pack (4K UHD+Blu-ray+Digital HD/SD), Blu-ray Combo Pack (Blu-ray+DVD+Digital HD/SD) y DVD

Duración: Aproximadamente 103 minutos

Calificación: G en EE.UU., G en CE y G en CF

Formato: 2.39:1

Resolución: 4K UHD = 3840 x 2160, HD = 1920 x 1080, SD = 720 x 480

Audio: 4K UHD Blu-ray = inglés Dolby Atmos, inglés, español y francés 7.1 Dolby Digital Plus, inglés 5.1 Dolby Digital, inglés 2.0 Dolby Digital, audio descriptivo 2.0 en inglés

4K UHD Digital = inglés Dolby Atmos (depende de la plataforma), inglés 5.1, inglés 2.0

Blu-ray = inglés 7.1 DTS-HDMA, inglés 5.1 DTS-HDHR, inglés 2.0 Dolby Digital, pistas de idioma en español y francés 5.1 Dolby Digital, audio descriptivo 2.0 en inglés

DVD = pistas de idioma en inglés, español y francés 5.1 Dolby Digital, inglés 2.0 Dolby Digital, audio descriptivo 2.0 en inglés

Subtítulos: Discos = inglés SDH, subtítulos en español y francés

Subtítulos para sordos: Digital = inglés; DVD = inglés

