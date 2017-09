CHAVELA EN CINES DE ESTADOS UNIDOS A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE

Music Box Films se enorgullece de presentar el estreno en cines de EE.UU. la película CHAVELA, un cautivador retrato de Chavela Vargas, la cantante de música ranchera mexicana que rompió barreras y cuya fama internacional llegó a su pico máximo después de un exitoso regreso a los escenarios a los 71 años. Esta reveladora cinta incluye entrevistas y presentaciones nunca antes vistas, al igual que anécdotas contadas por algunos de sus más íntimos amigos como el director español Pedro Almodóvar y grandes de la música como Miguel Bose, Eugenia León, Tania Libertad y más.

Película ganadora del premio Audience Award y Grand Jury Prize en Outfest (Festival de Cine LGBTQ de Los Ángeles), ganadora del premio Audience Award en Frameline (Festival de Cine Internacional LGBTQ de San Francisco) y selección oficial del Festival Internacional de Berlín, HotDocs, Seattle International Film Festival y OUTFEST. CHAVELA se estrenará el 4 y 6 de octubre en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, para luego expandirse a salas en todo Estados Unidos el 13 de octubre.

Nacida en Costa Rica en 1919, Chavela Vargas se escapó a la Ciudad de México cuando era adolescente para cantar en las calles. Para la década del 50 era una de las artistas favoritas de la floreciente escena bohemia de clubes nocturnos de la ciudad, en los que ofrecía su interpretación con una pasión sorprendente y una voz única. Desafiaba los valores morales del país y la época al usar pantalones, beber tequila y fumar cigarros mientras cantaba canciones de amor, estas canciones estaban diseñadas para que los hombres sedujeran a las mujeres y se negaba a cambiar los pronombres. Chavela fue una pionera sexual, osada y rebelde que desafió los estereotipos de género y sexualidad en una época en la que vivir una vida homosexual de manera abierta podía ser peligroso.

CHAVELA gira en torno a una entrevista de 1992, la primera aparición en público de la cantante tras 12 años perdidos en el alcoholismo y el desamor. Su increíble regreso comenzó cuando el cineasta español Pedro Almodóvar, que había usado la música de Chavela en muchas de sus películas, jugó un papel crucial en elevar su carrera a un nivel de reconocimiento internacional. Cada vez que la presentaba al público, se arrodillaba para besar el escenario antes de que ella actuara en célebres lugares como el Carnegie Hall de Nueva York, el teatro L’Olympia de París y la Plaza de España de Madrid.

En su vida, Chavela grabó 80 discos, recibió un Latin Grammy Lifetime Achievement y fue la segunda mujer en ganar el premio artístico más prestigioso de España, la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica. Tuvo vínculos cercanos con muchos artistas e intelectuales destacados como Juan Rulfo, Agustín Lara, Frida Kahlo, Diego Rivera, Dolores Olmedo, José Alfredo Jiménez, Lila Downs y Joaquín Sabina. Chavela también participó en la película de 1967 La soldadera, en Scream of the Stone de Werner Herzog y en Frida de Julie Taymor, y cantó “Tú me acostumbraste” en la película de Alejandro González Iñárritu Babel. Chavela falleció el 5 de agosto 2012 a los 93 años.

Director: Catherine Gund y Daresha Kyi

93 MINUTOS | MÉXICO, ESPAÑA, EE.UU. | 2017 | SIN CALIFICAR | 1.77:1 | EN ESPAÑOL CON SUBTÍTULOS EN INGLÉS

Página oficial: http://www.musicboxfilms.com/chavela